Summit-Therapeutics-Aktie: FDA stoppt Ivonescimab – zerplatzt jetzt der Traum vom Keytruda-Killer?

Um die Wucht dieser Nachricht zu verstehen, muss man wissen, wofür Ivonescimab steht. Der bispezifische Antikörper blockiert gleichzeitig den Immun-Checkpoint PD-1 – das Prinzip hinter Mercks Keytruda, dem umsatzstärksten Medikament der Welt – und den Wachstumsfaktor VEGF, der Tumore mit Blutgefäßen versorgt. Zwei bewährte Angriffspunkte in einem Molekül: Das ist die Idee, mit der Summit an der Börse zur Milliardenstory wurde.

Entwickelt wurde Ivonescimab vom chinesischen Partner Akeso, der das Mittel in China bereits vermarktet. Dort ist es unter anderem in Kombination mit Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung des plattenepithelialen Lungenkrebses zugelassen. In chinesischen Phase-III-Studien von Akeso zeigte Ivonescimab zudem Überlebensvorteile – etwa in der Studie HARMONi-6 gegenüber Tislelizumab plus Chemotherapie und gegenüber Pembrolizumab bei PD-L1-positivem Lungenkrebs. Summit hält die Rechte für wichtige westliche Märkte.

Die zentrale Frage für die Summit Aktie lautet deshalb: Ist die Absage ein Problem dieser einen Studie in einer schwierigen Patientengruppe – oder ein Warnsignal für das gesamte Konzept? Die Antwort darauf liefern erst die weiteren globalen Phase-III-Studien, allen voran die Erstlinienstudien im Lungenkrebs.