Für die Summit-Therapeutics-Aktie war das Wochenende ein Härtetest. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Hoffnungsträger Ivonescimab die Zulassung im nicht-kleinzelligen Lungenkrebs verweigert. Mitten in diese Lage hinein bestätigt H.C.-Wainwright-Analyst Mitchell Kapoor seine Einstufung „Neutral“ – ein Kursziel nennt das Haus weiterhin nicht. Die Aktie hatte am Freitag bei 14,15 US-Dollar geschlossen.
Summit-Therapeutics-Aktie: FDA-Absage für Ivonescimab – H.C.-Wainwright-Analyst Mitchell Kapoor bleibt bei „Neutral“, Kursziel weiter ausgesetzt
Rückschlag für den Hoffnungsträger: Die FDA verweigert Ivonescimab die Zulassung im Lungenkrebs. H.C.-Wainwright-Analyst Mitchell Kapoor bestätigt für die Summit-Therapeutics-Aktie die Einstufung „Neutral“ – ein Kursziel nennt er weiterhin nicht. Die Aktie schloss am Freitag bei 14,15 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Summit Therapeutics Inc.
- Handelssymbol
- SMMT (Nasdaq)
- Analyst
- Mitchell Kapoor
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- keines genannt
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Summit-Therapeutics-Aktie
Kapoor bleibt an der Seitenlinie – und das hat Gründe
Mitchell Kapoor hatte die Summit-Therapeutics-Aktie bereits im Mai von „Buy“ auf „Neutral“ zurückgestuft und dabei sein damaliges Kursziel von 23 US-Dollar gestrichen.
Auslöser war damals nicht Summit selbst, sondern die Konkurrenz: Positive Phase-III-Daten für sac-TMT, ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat von Merck und Kelun-Biotech, ließen den Wettbewerbsdruck auf Ivonescimab steigen. Laut einem ASCO-Abstract senkte sac-TMT in Kombination mit Keytruda in der Erstlinie bei PD-L1-positivem Lungenkrebs das Risiko für Fortschreiten oder Tod um 65 Prozent.
Mit der Bestätigung von „Neutral“ zeigt die Aktienanalyse von H.C. Wainwright: Die Bank sieht nach der FDA-Entscheidung keinen Anlass, ihre vorsichtige Haltung zur Summit-Therapeutics-Aktie aufzugeben.
Die Argumente von Mitchell Kapoor
Die Haltung von H.C.-Wainwright-Analyst Mitchell Kapoor lässt sich aus seinen bisherigen Studien und der neuen Lage so zusammenfassen:
Wettbewerb im Lungenkrebs
Seit Mai sieht Kapoor in den starken Daten von sac-TMT eine ernste Konkurrenz für Ivonescimab. Daran hat sich nichts geändert.
Regulatorischer Rückschlag
Die FDA bemängelt laut Unternehmen, dass in der HARMONi-Studie kein statistisch signifikanter Überlebensvorteil belegt wurde. Der Vorteil beim progressionsfreien Überleben allein reiche nicht.
Weiter hohe Verluste
H.C. Wainwright erwartet auch für 2027 rote Zahlen. Im Juli rechnete Kapoor für 2027 mit einem Verlust von 1,05 US-Dollar je Aktie.
Kein Kursziel
Ohne Kursziel signalisiert die Bank, dass sie den fairen Wert derzeit nicht verlässlich beziffern will.
FDA-Brief trifft auf AstraZeneca-Milliarden
Laut Summit hat die FDA einen sogenannten Complete Response Letter für den Zulassungsantrag von Ivonescimab in Kombination mit Chemotherapie bei EGFR-mutiertem Lungenkrebs nach Vorbehandlung verschickt. Die Begründung: Ohne statistisch signifikanten Vorteil beim Gesamtüberleben sei die Wirksamkeit nicht ausreichend belegt.
Finanziell steht Summit dennoch auf festem Boden. Das Unternehmen meldete zum Ende des dritten Quartals 629,8 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Anlagen und erhielt danach 2,0 Milliarden US-Dollar aus einer strategischen Kapitalbeteiligung von AstraZeneca. In chinesischen Phase-III-Studien des Partners Akeso zeigten Ivonescimab-Kombinationen zudem signifikante Überlebensvorteile, unter anderem gegenüber Pembrolizumab bei PD-L1-positivem Lungenkrebs.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Mitchell Kapoor. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel nennt H.C. Wainwright derzeit nicht. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Summit Therapeutics Inc. (SMMT): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von H.C. Wainwright (Analyst Mitchell Kapoor). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:06 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:06 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: H.C. Wainwright (Analyst Mitchell Kapoor).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.