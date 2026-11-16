Summit-Therapeutics-Aktie: FDA-Absage für Ivonescimab – H.C.-Wainwright-Analyst Mitchell Kapoor bleibt bei „Neutral“, Kursziel weiter ausgesetzt

Auslöser war damals nicht Summit selbst, sondern die Konkurrenz: Positive Phase-III-Daten für sac-TMT, ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat von Merck und Kelun-Biotech, ließen den Wettbewerbsdruck auf Ivonescimab steigen. Laut einem ASCO-Abstract senkte sac-TMT in Kombination mit Keytruda in der Erstlinie bei PD-L1-positivem Lungenkrebs das Risiko für Fortschreiten oder Tod um 65 Prozent.

Mit der Bestätigung von „Neutral“ zeigt die Aktienanalyse von H.C. Wainwright: Die Bank sieht nach der FDA-Entscheidung keinen Anlass, ihre vorsichtige Haltung zur Summit-Therapeutics-Aktie aufzugeben.