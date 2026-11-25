Sumco liefert Siliziumwafer, das Grundmaterial jedes Chips. Das Unternehmen steckt mitten in einer teuren Investitionsphase. Für die ersten neun Monate 2026 meldete Sumco am 11. November einen Umsatz von 332,4 Milliarden Yen, ein Plus von 9,2 Prozent, aber einen operativen Verlust von 4,4 Milliarden Yen. Der Verlust fiel kleiner aus als vom Unternehmen selbst erwartet. Für das Gesamtjahr rechnet Sumco mit 439,5 Milliarden Yen Umsatz und einem operativen Verlust von 3,3 Milliarden Yen. Ein Unternehmen ohne Gewinnpolster reagiert auf Stimmungswechsel besonders empfindlich – das erklärt, warum die Sumco Aktie zu den Nikkei 225 Verlierern des Tages gehört.