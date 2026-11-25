Was der Dienstag brachte, nahm der Mittwoch wieder. Die Sumco Aktie (ISIN: JP3322930003, WKN: A0HGFA, Tokio-Kürzel: 3436, deutsches Handelssymbol: S3X, US-Handelssymbol: SUMCF) war am Vortag um 202,5 Yen oder rund 11 Prozent auf 2.031,5 Yen gestiegen. Am Mittwoch gehört Sumco zu den größten Nikkei 225 Verlierern: Im frühen Tokioter Handel lag das Minus bei 11,93 Prozent, im deutschen Handel notierte die Sumco Aktie am Morgen bei 9,90 Euro und damit 11,18 Prozent tiefer.
Sumco Aktie Nikkei 225 Verlierer: Erst plus elf Prozent, dann minus elf – der Waferhersteller im Sog des Chip-Ausverkaufs
Die Sumco Aktie zählt zu den größten Nikkei 225 Verlierern des Tages. Der Hersteller von Siliziumwafern gibt den kompletten Kurssprung vom Dienstag wieder ab. Auslöser sind der Einbruch der US-Halbleiterwerte, neue Zweifel am KI-Boom und Zollsorgen – dazu kommt ein Unternehmen, das selbst noch rote Zahlen schreibt.
Die Gründe für den Kursverlust
Ein Zulieferer, der jede Stimmung doppelt spürt
Der Chip-Ausverkauf kehrt zurück
Der US-Halbleiterindex SOX verlor am Dienstag 7,88 Prozent, Nvidia gab nach dem Rekordsprung vom Montag rund 6 Prozent ab. Der Kursanstieg von Sumco am Dienstag war ausdrücklich mit dem starken SOX begründet worden – nun wirkt derselbe Hebel nach unten.
Zweifel am KI-Boom
Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze beseitigt die Sorge nicht, ob sich die Investitionen in Rechenzentren auszahlen. Der KI-Entwickler Anthropic schloss in New York erstmals unter seinem Ausgabepreis von 83 Dollar.
Zollsorgen
Die USA stehen vor der Veröffentlichung einer Section-301-Untersuchung zu Überkapazitäten, die 16 Volkswirtschaften einschließlich Japan betrifft.
Sektor unter Druck
In Tokio brachen Advantest, Tokyo Electron und SoftBank zweistellig ein. Der Nikkei 225 schloss 2,78 Prozent tiefer bei 57.011,62 Punkten.
Einordnung
Noch in den roten Zahlen – aber besser als befürchtet
Sumco liefert Siliziumwafer, das Grundmaterial jedes Chips. Das Unternehmen steckt mitten in einer teuren Investitionsphase. Für die ersten neun Monate 2026 meldete Sumco am 11. November einen Umsatz von 332,4 Milliarden Yen, ein Plus von 9,2 Prozent, aber einen operativen Verlust von 4,4 Milliarden Yen. Der Verlust fiel kleiner aus als vom Unternehmen selbst erwartet. Für das Gesamtjahr rechnet Sumco mit 439,5 Milliarden Yen Umsatz und einem operativen Verlust von 3,3 Milliarden Yen. Ein Unternehmen ohne Gewinnpolster reagiert auf Stimmungswechsel besonders empfindlich – das erklärt, warum die Sumco Aktie zu den Nikkei 225 Verlierern des Tages gehört.
Häufige Fragen zur Sumco Aktie
Warum fällt die Sumco Aktie heute so stark?
Der Einbruch der US-Halbleiterwerte, neue Zweifel am KI-Boom und Zollsorgen lösten in Tokio einen Ausverkauf bei Chipwerten aus. Sumco gab den Kurssprung vom Vortag wieder ab.
Schreibt Sumco Gewinne?
Derzeit nicht. Für 2026 erwartet das Unternehmen einen operativen Verlust von 3,3 Milliarden Yen.
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