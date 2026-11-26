Sumco-Aktie als Nikkei-225-Gewinner: Chipwerte erholen sich vom Ausverkauf

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Sumco-Aktie legt am Donnerstag zu den stärksten Werten im Nikkei 225 zu. Der Wafer-Hersteller profitiert von der Erholung der KI- und Chipwerte nach dem Kursrutsch vom Mittwoch.

Die Sumco-Aktie zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Gewinnern. In Frankfurt stand das Papier am Morgen bei 10,86 Euro und damit 7,42 Prozent im Plus (Stand: 26.11.2026, comdirect). Der Silizium-Wafer-Hersteller gehört zu den Zulieferern der Chipindustrie und folgt deren Stimmung oft mit großem Ausschlag. Die Gründe Erholung nach dem Mittwochs-Schock Eine eigene Unternehmensmeldung zu Sumco lag nicht vor. Der Kursanstieg passt zur breiten Erholung im japanischen Technologiesektor: Nach dem Ausverkauf bei KI-Werten am Mittwoch griffen Anleger bei Chip- und Zuliefererwerten wieder zu. Der Nikkei 225 schloss in Tokio 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. Nach Angaben von Reuters stiegen 185 der 225 Indexwerte. Der Leitindex lag zeitweise mehr als 1,6 Prozent im Plus, die Gewinne schmolzen aber im Handelsverlauf. Sumco-Aktie in Frankfurt am Morgen +7,42 % Kurs in Frankfurt (26.11.2026) 10,86 € Nikkei 225 zum Handelsschluss +0,86 % Quelle : comdirect, Investing.com Einordnung Hohe Hebelwirkung, hohes Risiko Wafer-Hersteller wie Sumco reagieren stark auf Änderungen der Erwartungen für die Chipnachfrage. Das erklärt den kräftigen Sprung als Nikkei 225 Gewinner, aber auch die Anfälligkeit: Hält die Beruhigung bei KI-Werten nicht, kann das Papier ebenso schnell wieder nachgeben. Japans Börse steht im November mit rund minus acht Prozent unter Druck. Was gegen einen nachhaltigen Anstieg spricht Die Erholung ist nach dem Ausverkauf eine Gegenbewegung, kein Trendwechsel.

Ein Marktbeobachter der Nomura erwartet einen sprunghaften Handel bei KI-Werten.

Neue US-Zollpläne gegen 14 Handelspartner, darunter Japan, belasten die Stimmung. Wertpapierdaten: ISIN JP3322930003, WKN A0HGFA, Tokioter Symbol 3436, Frankfurter Symbol S3X, US-Symbol SUMCF.

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