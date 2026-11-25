Südkoreas Finanzdienstleistungskommission (FSC) hat am Dienstag, 24. November 2026, einen Gesetzentwurf vorgestellt, der das ICO-Verbot von 2017 aufheben soll. Gleichzeitig sollen Stablecoins in Won nur über Konsortien unter Bankenmehrheit entstehen. Für den Bitcoin Kurs von 59.105 Dollar (25.11., 06:50 Uhr MEZ, crypto.news) ist das kurzfristig kein Treiber; Kursdaten zur Reaktion auf die Nachricht nennt keine unserer Quellen. Strategisch ist der Entwurf dennoch ein Signal, das Anleger von Krypto-Aktien wie Coinbase und Circle beobachten.
Südkorea will das ICO-Verbot aufheben: Bank-Stablecoins, 20-Prozent-Grenze für Börsen, Whitepaper-Pflicht – was bedeutet das für Bitcoin und Krypto-Aktien?
Südkoreas Finanzaufsicht FSC will das seit 2017 geltende ICO-Verbot kippen und Won-Stablecoins nur über Bankenkonsortien erlauben. Der Entwurf ist noch kein Gesetz. Was er für Bitcoin, Kryptowährungen und Krypto-Aktien bedeuten könnte.
Der Entwurf
Was steht im südkoreanischen Krypto-Gesetzentwurf?
Der Entwurf heißt laut Decrypt, crypto.news und CoinArticle „Act on Digital Asset Industry Innovation and User Protection“. Shattered nennt ihn „Digital Asset Basic Act“; die Quellen weichen beim Namen ab. Vorgestellt wurde er bei einer Sitzung des Virtual Asset Committee unter FSC-Chef Lee Eok-won.
Die Kernpunkte nach Decrypt und crypto.news:
ICOs wieder erlaubt: Inländische Projekte dürfen Token verkaufen, müssen aber vorher ein Whitepaper bei der FSC einreichen (Mittelverwendung, Stückzahl, Risiken). Für falsche oder fehlende Angaben droht Haftung nach dem Vorbild der Börsenprospekthaftung.
Won-Stablecoins: Sie gelten als „digital payment tokens“. Banken müssen im Konsortium zusammen mehr als 50 Prozent halten, Mindestkapital 5 Milliarden Won, Reserven von mindestens 100 Prozent, keine Zinsen, FSC-Genehmigung jedes Emissionsplans.
Börsen: Großaktionäre dürfen standardmäßig 20 Prozent halten, mit Genehmigung bis 34 Prozent. Anteile über der Grenze verlieren das Stimmrecht, es gibt Übergangsfristen von drei Jahren.
Haftung: Anbieter sollen für Kundenverluste durch Hacks oder Systemausfälle auch ohne nachgewiesenes Verschulden haften (crypto.news).
|Bereich
|Regel im Entwurf
|ICO
|Erlaubt, Whitepaper bei FSC Pflicht
|Stablecoin-Emittent
|Bankenkonsortium mit über 50 %
|Reserve
|Mindestens 100 %, keine Zinsen
|Börsen-Großaktionäre
|20 %, bis 34 % mit Genehmigung
|Lizenzen
|Getrennt für Handel, Brokerage, Verwahrung, Vermögensverwaltung
Der Entwurf ist kein Gesetz; Zeitplan der Abstimmung ist offen.
Quelle: crypto.news, Decrypt, Shattered, CoinArticle (24.11.2026)
Warum ist das ICO-Verbot so wichtig für den Kryptomarkt?
Südkorea gilt als einer der aktivsten Krypto-Märkte der Welt. Das Verbot von 2017 trieb Projekte ins Ausland: Decrypt nennt Wemade und Netmarble, die Token-Verkäufe im Ausland durchführten. Fällt das Verbot, könnten inländische Token-Ausgaben zurückkehren. Das wäre zusätzliche Nachfrage nach Handelsplätzen, bringt aber auch neue Risiken (Einschätzung der Redaktion).
Wer gewinnt, wer verliert bei der 20-Prozent-Grenze für Krypto-Börsen?
Betroffen sind große Betreiber: Dunamu, der Betreiber von Upbit, befindet sich laut crypto.news in einer Fusion mit Naver Financial. Bithumb und Digital X haben Großaktionäre über 34 Prozent, ein Vertreter von Coinone hält 30,36 Prozent. Der Streit über Börsenbesitz und Stablecoin-Emission hatte die Vorlage über ein Jahr aufgehalten.
Für Stablecoins ist die Botschaft klar: Won-Coins sollen aus dem Bankensystem kommen. Ein Konsortium um die Hana Financial Group (laut Shattered seit Januar 2026 mit BNK, iM Financial, Standard Chartered Korea und OK Savings Bank gebildet) ist ein möglicher Kandidat, eine Genehmigung ist das nicht. Für US-Stablecoin-Emittenten wie Circle ist der Entwurf nach unseren Quellen nicht unmittelbar relevant; dazu liegt keine Aussage vor (Einschätzung der Redaktion).
Was beobachten Anleger bei Bitcoin und Krypto-Aktien jetzt?
Ob der Entwurf in der Nationalversammlung Fahrt aufnimmt und welche Änderungen es bei den 20/34-Prozent-Regeln gibt.
Der Bitcoin Kurs rund um die PCE-Inflation um 14:30 Uhr MEZ und die Fed am 9. Dezember.
Ob Krypto-Aktien wie Coinbase Aktie und Circle Aktie von internationalen Regulierungsschritten profitieren; belegt ist das nicht.
Häufige Fragen zum Krypto-Gesetz in Südkorea
Ist das ICO-Verbot in Südkorea schon aufgehoben? Nein, es liegt ein Entwurf der FSC vor, der noch durch die Nationalversammlung muss.
Was ändert sich bei Stablecoins? Won-Stablecoins sollen nur über Bankenkonsortien mit Mehrheit, 100 Prozent Reserve und ohne Zinsen entstehen.
Wirkt sich das auf den Bitcoin Kurs aus? Eine direkte Reaktion ist nicht belegt.
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