Betroffen sind große Betreiber: Dunamu, der Betreiber von Upbit, befindet sich laut crypto.news in einer Fusion mit Naver Financial. Bithumb und Digital X haben Großaktionäre über 34 Prozent, ein Vertreter von Coinone hält 30,36 Prozent. Der Streit über Börsenbesitz und Stablecoin-Emission hatte die Vorlage über ein Jahr aufgehalten.

Für Stablecoins ist die Botschaft klar: Won-Coins sollen aus dem Bankensystem kommen. Ein Konsortium um die Hana Financial Group (laut Shattered seit Januar 2026 mit BNK, iM Financial, Standard Chartered Korea und OK Savings Bank gebildet) ist ein möglicher Kandidat, eine Genehmigung ist das nicht. Für US-Stablecoin-Emittenten wie Circle ist der Entwurf nach unseren Quellen nicht unmittelbar relevant; dazu liegt keine Aussage vor (Einschätzung der Redaktion).