Der südafrikanische Rand (ZAR) hat seit den Kommunalwahlen rund 6% gegenüber dem US-Dollar verloren, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.
Südafrikanischer Rand unter politischem Druck
Politische Spannungen belasten
Neben der Dollar-Stärke würden vor allem politische Spannungen belasten: Die wirtschaftsliberale DA drohe indirekt mit einem Ende der nationalen Koalition, sollte der ANC auf kommunaler Ebene mit anderen Parteien zusammenarbeiten. Ein Bruch der Koalition könnte die positive Einschätzung für den Rand infrage stellen.
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