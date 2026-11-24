Der Bundestag steuert diese Woche auf den Bundeshaushalt 2027 zu, doch ein Posten fehlt noch im Zahlenwerk: die Stromsteuer-Senkung. Laut dpa-Bericht (24.11.2026, 04:33 Uhr) muss die Änderung, die Bürger und Unternehmen entlasten soll, noch in den Etat eingearbeitet werden; sie kostet den Bund rund 5,4 Milliarden Euro. Die Schlussabstimmung ist für Freitagnachmittag geplant. Für den DAX (ISIN DE0008469008) und besonders für energieintensive Industrieaktien ist die Frage, wie schnell und wie weit die Stromkosten sinken.
Stromsteuer-Senkung: 5,4 Milliarden Euro, Sondersitzungen am Mittwoch, Abstimmung am Freitag – wer profitiert im DAX, wenn der Etat 2027 steht?
Der Bundestag berät in dieser Woche den Etat 2027 mit rund 560 Milliarden Euro Ausgaben. Offen ist noch die Stromsteuer-Senkung für Bürger und Unternehmen: Sie kostet 5,4 Milliarden Euro und soll aus nicht abgerufenen EEG-Mitteln kommen. Was das für DAX, Industrie und Energieaktien heißt.
Was ist bei der Stromsteuer-Senkung geplant?
Nach dem dpa-Bericht soll die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß sinken, zunächst für das Jahr 2027, und zwar für Bürger und Unternehmen. Die Kosten von rund 5,4 Milliarden Euro sollen aus Fördermitteln für das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) finanziert werden, die voraussichtlich nicht abgerufen werden. Die Beratung läuft am Mittwoch in Sondersitzungen des Haushalts- und des Finanzausschusses; ein Beschluss ist möglicherweise am Freitag vorgesehen. Ob die Änderung am Ende im Begleitgesetz beschlossen wird, geht aus dem Bericht nicht hervor.
|Posten
|Angabe
|Kernhaushalt, Ausgaben
|rund 560 Mrd. € (etwa +36 Mrd. € zu 2026)
|Neue Kredite im Kernhaushalt
|rund 123 Mrd. €
|Sondertopf Infrastruktur
|57,8 Mrd. €
|Sondertopf Bundeswehr
|29,6 Mrd. €
|Neue Schulden gesamt
|rund 210 Mrd. €
|Verteidigungsausgaben
|fast 140 Mrd. €
Angaben der dpa (24.11.2026); der Etat ist laut Bericht technisch noch nicht fertig.
Quelle: dpa via t-online
Wie sieht der Zeitplan der Haushaltswoche aus?
Die Beratungen dauern vier Tage und umfassen alle 16 Ressorts. Am Mittwochvormittag folgt die Generaldebatte zum Etat des Kanzleramts: Die AfD eröffnet als größte Oppositionsfraktion, danach spricht Kanzler Friedrich Merz. Am Freitagnachmittag soll der Gesamtetat mit seinen mehr als 3.500 Seiten beschlossen werden. Beteiligt sind unter anderem Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und die Haushälter der Fraktionen. Union und SPD stellen die Regierung.
Welche weiteren Posten bewegen Verbraucher und Unternehmen?
Laut dpa sind die geplante Steuer auf zuckerhaltige Getränke und die Plastikverpackungsabgabe verschoben. Kürzungen beim Wohngeld und beim Kinderzuschlag sind abgewendet. Eine Einkommensteuerreform mit höherem Kindergeld und höherem Grundfreibetrag ist angekündigt; ob sie in dieser Woche beschlossen wird, sagt der Bericht nicht. Beim Verkehr sind im Kernhaushalt knapp 13 Milliarden Euro vorgesehen, dazu kommen mehr als 17 Milliarden Euro aus dem Infrastruktur-Sondertopf; die Investitionen sinken leicht.
Was bedeutet die Stromsteuer für DAX, Industrie- und Energieaktien?
Eine niedrigere Stromsteuer entlastet die Stromrechnung von Haushalten und Betrieben, ohne dass der Börsenstrompreis selbst sinkt. Für Industrieaktien mit hohem Stromverbrauch, etwa aus Chemie, Stahl und Maschinenbau, wäre das eine Kostenentlastung; der Ölpreis und die Energiepreise bleiben laut Deutsche Börse (23.11.2026) zugleich ein zweiter Hebel, Brent lag zuletzt bei rund 92 US-Dollar. Für Versorger wie die RWE Aktie oder die E.ON Aktie ist die Wirkung weniger direkt: Die Steuer trifft in erster Linie Verbraucher, nicht die Erzeuger. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose; konkrete Gewinneffekte nennt keine der geprüften Quellen.
Der DAX war am Montag laut Dow-Jones-Ticker (18:59 Uhr) um rund 2,2 Prozent auf etwa 25.300 Punkte gesprungen, nachdem er in der Vorwoche rund 7,3 Prozent verloren hatte (Deutsche Börse, 23.11.2026).
Was sollten Anleger in der Haushaltswoche beobachten?
Wichtig sind das Ergebnis der Sondersitzungen am Mittwoch, die Schlussabstimmung am Freitag und die Frage, ob die Stromsteuer-Änderung noch in den Etat gelangt. Am Donnerstag folgt außerdem der Kapitalmarkttag von Rheinmetall, der den Blick auf den Verteidigungsetat lenkt; zur Einordnung der Rüstungsausgaben gibt es einen eigenen Beitrag.
Häufige Fragen zur Stromsteuer und zum Haushalt 2027
Wie hoch sind die Kosten der Stromsteuer-Senkung? Rund 5,4 Milliarden Euro für den Bund, laut dpa aus nicht abgerufenen EEG-Mitteln zu finanzieren.
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab? Die Schlussabstimmung ist laut dpa für Freitagnachmittag geplant.
Wie hoch sind die neuen Schulden? Im Kernhaushalt rund 123 Milliarden Euro, mit den Sondertöpfen für Infrastruktur und Bundeswehr rund 210 Milliarden Euro.
Was bedeutet die Stromsteuer für den DAX? Entlastet werden vor allem stromintensive Branchen; eine direkte Kursprognose gibt es nicht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.