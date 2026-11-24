Eine niedrigere Stromsteuer entlastet die Stromrechnung von Haushalten und Betrieben, ohne dass der Börsenstrompreis selbst sinkt. Für Industrieaktien mit hohem Stromverbrauch, etwa aus Chemie, Stahl und Maschinenbau, wäre das eine Kostenentlastung; der Ölpreis und die Energiepreise bleiben laut Deutsche Börse (23.11.2026) zugleich ein zweiter Hebel, Brent lag zuletzt bei rund 92 US-Dollar. Für Versorger wie die RWE Aktie oder die E.ON Aktie ist die Wirkung weniger direkt: Die Steuer trifft in erster Linie Verbraucher, nicht die Erzeuger. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose; konkrete Gewinneffekte nennt keine der geprüften Quellen.

Der DAX war am Montag laut Dow-Jones-Ticker (18:59 Uhr) um rund 2,2 Prozent auf etwa 25.300 Punkte gesprungen, nachdem er in der Vorwoche rund 7,3 Prozent verloren hatte (Deutsche Börse, 23.11.2026).