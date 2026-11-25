Die Stromsteuer sinkt: Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss darauf geeinigt, den Satz ab dem 1. Januar 2027 von 2,05 Cent auf das europäische Mindestmaß von 0,1 Cent je Kilowattstunde zu senken – zunächst für ein Jahr. Das kostet den Bund nach Berechnungen, die Handelsblatt und ZDF wiedergeben, rund 5,4 Milliarden Euro jährlich; die Börsen-Zeitung nennt rund 5 Milliarden. Der DAX (Index, ISIN DE0008469008) lag am Mittwochmorgen um 09:24 Uhr MEZ laut dpa-AFX mit +0,3 % bei 25.093 Punkten, am Dienstag hatte er laut Reuters bei 25.017,81 Punkten geschlossen. Die Börse reagiert auf die Stromsteuer-Senkung selbst kaum – spannend ist, wie der Bundeshaushalt 2027 das Loch schließt, über den der Bundestag in dieser Sitzungswoche (24. bis 27. November) abstimmen soll.
Stromsteuer-Senkung: 0,1 Cent ab 2027, rund 5,4 Milliarden Euro Ausfall – wer zahlt am Ende die Rechnung?
Die Koalition senkt die Stromsteuer 2027 auf das EU-Minimum von 0,1 Cent je Kilowattstunde. Gegenfinanziert ist das nur für ein Jahr – für Haushalt, DAX und Anleger bleibt die Frage nach 2028 offen.
Das Wichtigste
Was hat die Koalition bei der Stromsteuer beschlossen?
Nach rund acht Stunden Verhandlungen hat der Koalitionsausschuss am 18. November die Stromsteuer-Senkung für alle Verbraucher beschlossen – bezahlt aus Rücklagen des EEG-Kontos, nicht aus neuen Steuern.
Die Senkung gilt für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte dazu laut Börsen-Zeitung (18. November, 09:22 Uhr): „Wir haben die Senkung der Stromsteuer versprochen – und wir haben Wort gehalten." Finanziert wird der Ausfall aus Spielräumen beim Titel für die Ökostrom-Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Diese hängen laut ZDF (18. November, 11:30 Uhr) am Börsenstrompreis: Ist er hoch, sinkt der Förderbedarf des Bundes. Für 2026 wird demnach ein Guthaben erwartet, dessen Höhe mit rund 2 bis 4,2 Milliarden Euro unterschiedlich beziffert wird.
|Thema
|Beschluss
|Stand
|Stromsteuer
|0,1 statt 2,05 Cent je kWh ab 1. Januar 2027
|zunächst nur 2027
|Kosten für den Bund
|rund 5 bis 5,4 Mrd. € pro Jahr
|Gegenfinanzierung nur für 2027
|Spritpreisdeckel
|ab 1. Januar 2027, zunächst drei Monate
|Kabinett am 2. Dezember geplant
|Rente mit 63
|keine Einigung
|Rentenreform im Kabinett am 9. oder 16. Dezember angepeilt
|Kalte Progression
|keine Einigung
|voller Ausgleich 2027 rund 4,2 Mrd. €, davon 1,8 Mrd. € Bund
Quelle: Börsen-Zeitung, cash., ZDFheute (jeweils 18.11.2026)
Was bedeutet die Stromsteuer-Senkung für Verbraucher und Unternehmen?
Für Haushalte fällt die Entlastung überschaubar aus. Nach der in cash. (18. November, 09:36 Uhr) wiedergegebenen Rechnung spart ein Drei-Personen-Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch rund 7,75 Euro im Monat, ein Single mit 1.500 Kilowattstunden etwa 3 Euro. Für energieintensive Unternehmen und Gewerbe summiert sich der niedrigere Satz stärker – wie viel, hängt vom Verbrauch ab. Die Redaktion hat dazu keine belastbaren Branchenzahlen gefunden.
Für Anleger ist weniger die Entlastung selbst interessant als die Frage, was sie auslöst: Die Koalition kündigt für den Fall, dass das EEG-Geld nicht reicht, ein „Maßnahmenpaket" an. Diskutiert werden laut cash. Subventionskürzungen sowie eine Anhebung der Abgeltungsteuer oder der Körperschaftsteuer. Beschlossen ist nichts davon. Eine höhere Abgeltungsteuer träfe Kapitalerträge von Aktionären und Fondsanlegern direkt, eine höhere Körperschaftsteuer die Gewinne der Unternehmen im DAX, MDAX und darüber hinaus.
Wie gut ist die Gegenfinanzierung gesichert?
Wie passt die Stromsteuer in den Bundeshaushalt 2027?
Der Haushaltsausschuss hatte den Etat am 13. November laut ZDFheute mit Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro gebilligt – der höchsten Summe aller Zeiten. Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt beträgt fast 123 Milliarden Euro; mit den kreditfinanzierten Sondertöpfen für Infrastruktur und Bundeswehr dürften die neuen Schulden insgesamt über 200 Milliarden Euro liegen. Die Stromsteuer-Senkung, damals noch offen, kam erst danach hinzu. Die Schlussabstimmung im Bundestag ist für die laufende Sitzungswoche vorgesehen.
Politisch ist die Lage unterschiedlich bewertet: Die Koalition verweist auf die Entlastung der Verbraucher. Die Opposition hatte den Etat insgesamt scharf kritisiert, der Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer sprach laut ZDFheute (13. November) von einer „Bretterbude ohne Fundament". Wie der Haushalt am Ende aussieht, entscheidet der Bundestag.
Welche Aktien und Märkte beobachten Anleger jetzt?
Einschätzung der Redaktion: Eine direkte Kursreaktion auf die Stromsteuer-Senkung ist für den DAX nicht belegt. Die Steuer fällt als Verbrauchsabgabe an und wird über die Stromrechnung weitergegeben; Versorger- und Netzaktien wie E.ON Aktie oder RWE Aktie sind daher eher über die Strompreis-, Netzentgelt- und EEG-Debatte betroffen als über den Steuersatz selbst. Das Gleiche gilt für Industrieaktien mit hohem Stromverbrauch. Wichtiger für die Märkte ist die Frage, ob ein späteres Maßnahmenpaket Bankaktien, Versicherer und andere Dividendenwerte über Kapitalertrag- oder Unternehmenssteuern berührt.
Beobachten lohnt sich außerdem die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen, die auf Haushalts- und Schuldenmeldungen reagiert, sowie der Euro. Wichtige Termine: Bundestagsabstimmung zum Haushalt 2027 (Sitzungswoche 24. bis 27. November), Kabinettsbeschluss zum Spritpreisdeckel am 2. Dezember und die für den 9. oder 16. Dezember angepeilte Rentenreform im Kabinett.
Häufige Fragen zur Stromsteuer-Senkung 2027
Wann sinkt die Stromsteuer? Zum 1. Januar 2027 von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde, zunächst für ein Jahr.
Was kostet die Senkung den Staat? Rund 5 bis 5,4 Milliarden Euro pro Jahr, je nach Quelle. Die Finanzierung ist laut Koalition nur für 2027 aus EEG-Spielräumen gesichert.
Werden Steuern erhöht, um die Senkung zu bezahlen? Beschlossen ist das nicht. Laut cash. werden Subventionskürzungen sowie eine höhere Abgeltungsteuer oder Körperschaftsteuer diskutiert, falls das EEG-Geld nicht reicht.
Was heißt die Stromsteuer-Senkung für den DAX? Eine direkte Kursreaktion ist nicht belegt. Der DAX stand am 25. November um 09:24 Uhr MEZ bei 25.093 Punkten (+0,3 %, dpa-AFX); relevanter sind Haushalt, Anleiherenditen und die Steuerdebatte.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.