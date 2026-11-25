Für Haushalte fällt die Entlastung überschaubar aus. Nach der in cash. (18. November, 09:36 Uhr) wiedergegebenen Rechnung spart ein Drei-Personen-Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch rund 7,75 Euro im Monat, ein Single mit 1.500 Kilowattstunden etwa 3 Euro. Für energieintensive Unternehmen und Gewerbe summiert sich der niedrigere Satz stärker – wie viel, hängt vom Verbrauch ab. Die Redaktion hat dazu keine belastbaren Branchenzahlen gefunden.

Für Anleger ist weniger die Entlastung selbst interessant als die Frage, was sie auslöst: Die Koalition kündigt für den Fall, dass das EEG-Geld nicht reicht, ein „Maßnahmenpaket" an. Diskutiert werden laut cash. Subventionskürzungen sowie eine Anhebung der Abgeltungsteuer oder der Körperschaftsteuer. Beschlossen ist nichts davon. Eine höhere Abgeltungsteuer träfe Kapitalerträge von Aktionären und Fondsanlegern direkt, eine höhere Körperschaftsteuer die Gewinne der Unternehmen im DAX, MDAX und darüber hinaus.