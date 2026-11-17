Die Stromsteuer wird zur Machtprobe in der Koalition: Am Dienstag beraten die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss, wie eine Senkung für alle Stromkunden bezahlt werden soll. Kosten: rund 5,4 Milliarden Euro pro Jahr, nach SPD-Angaben etwa 5 Milliarden Euro. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gab sich am Montag in München zuversichtlich: „Wir werden uns morgen einigen“, sagte er laut Reuters. An der Börse spielte das Thema keine sichtbare Rolle – der DAX (ISIN DE0008469008) schloss auf Xetra 0,57 Prozent tiefer bei 26.598,64 Punkten, belastet von Technologiewerten (dpa-AFX, 18:09 Uhr MEZ).
Stromsteuer: Merz kündigt Einigung an, Klingbeil verlangt Gegenfinanzierung – wer bezahlt die 5 Milliarden?
Am Dienstag beraten die Koalitionsspitzen über die Senkung der Stromsteuer für alle. Kanzler Merz verspricht eine Einigung, das Finanzministerium pocht auf eine dauerhafte Gegenfinanzierung. Was auf dem Spiel steht – für Haushalte, Industrie, Versorgeraktien und den DAX.
Koalitionsausschuss
Stromsteuer: Worum geht der Streit?
Heute zahlen nur das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft faktisch den EU-Mindestsatz: Sie lassen sich 2,00 von 2,05 Cent je Kilowattstunde erstatten. Private Haushalte, Handwerk, Handel und Dienstleister zahlen weiter den vollen Satz. Die Koalition hatte eine Senkung für alle in Aussicht gestellt, Ziel ist der EU-Mindestsatz von 0,1 Cent für nicht betriebliche Nutzung. Im Haushalt 2027, den der Haushaltsausschuss in der Nacht zum 13. November beschlossen hat, ist die Senkung jedoch nicht enthalten. Das löste scharfe Kritik aus – und setzte die Koalition unter Zugzwang.
Für eine Familie wäre die Entlastung überschaubar: SPD-Fraktionschef Matthias Miersch bezifferte sie laut dpa auf 6 bis 8 Euro im Monat, an anderer Stelle nannte er rund 100 Euro im Jahr. Für Handwerksbetriebe, Händler und Dienstleister mit hohem Stromverbrauch wäre der Effekt größer.
|Verbrauchergruppe
|Stromsteuer heute
|Ziel
|Private Haushalte
|2,05 ct/kWh
|0,1 ct/kWh
|Handwerk, Handel, Dienstleister
|2,05 ct/kWh
|0,1 ct/kWh
|Produzierendes Gewerbe
|effektiv 0,05 ct/kWh
|unverändert
|Land- und Forstwirtschaft
|effektiv 0,05 ct/kWh
|unverändert
Betriebe des produzierenden Gewerbes erhalten auf Antrag 2,00 ct/kWh erstattet, abzüglich eines Selbstbehalts von 250 Euro im Jahr.
Quelle: LHM-Energiesteuer (Stand 12.11.2026), dpa, Yahoo/Focus
Wer will was bei der Stromsteuer?
Die Fronten verlaufen weniger zwischen den Parteien als zwischen Kanzleramt und Finanzministerium. Merz und CSU-Chef Markus Söder kündigten am Montag an, die Senkung komme 2027 auch für private Haushalte; Merz erwartet laut Handelsblatt eine „relativ kurze“ Sitzung. Söder verlangt zusätzlich einen Ausgleich der kalten Progression. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) besteht auf einer Gegenfinanzierung, die seriös und dauerhaft sein müsse, und verweist auf bereits beschlossene Entlastungen bei Netzentgelten, Gasspeicherumlage und Tankrabatt. Die SPD-Fraktion will die Senkung grundsätzlich für alle Haushalte und Betriebe, lehnt neue Schulden dafür aber ab.
Bei der Finanzierung liegen mehrere Vorschläge auf dem Tisch: Überschüsse auf dem EEG-Konto, Kürzungen im Klima- und Transformationsfonds, der Verzicht auf die Ausweitung der Mütterrente oder Einschnitte bei Förderprogrammen, wie sie der CDU-Haushälter Mathias Middelberg vorschlug. Die CSU lehnt einen Verzicht bei der Mütterrente ab. Die Opposition übt scharfe Kritik: Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte über Merz laut dpa-AFX: „Der ist gescheitert.“ Auch die Verbände reagierten auf die Haushaltsbeschlüsse enttäuscht: Die DIHK sprach von einer herben Enttäuschung, der Energieverband BDEW forderte die Senkung noch im laufenden Haushaltsverfahren, die Verbraucherzentrale Bundesverband nannte das Vorgehen eine Farce.
Stromsteuer und Börse: Was bedeutet das für Versorger und Industrie?
Eine messbare Kursreaktion auf den Stromsteuer-Streit gab es am Montag nicht. RWE verlor 0,5 Prozent – laut dpa-AFX allerdings wegen des Ausstiegs aus dem Bieterverfahren um Uniper. BASF notierte am Nachmittag auf Xetra nahezu unverändert bei 54,29 Euro (finanzen.ch, 16:28 Uhr MEZ).
Einschätzung der Redaktion: Für Versorgeraktien wie E.ON und RWE ist die Stromsteuer ein durchlaufender Posten – sie wird an die Kunden weitergereicht. Sinkt sie, kann die Nachfrage nach Strom etwa für Wärmepumpen und Elektroautos leicht profitieren, und die politische Diskussion über hohe Endkundenpreise verliert an Schärfe. Für energieintensive Industriewerte ändert eine Senkung für alle wenig, weil das produzierende Gewerbe bereits den Mindestsatz zahlt; dort zählen eher Netzentgelte und der Industriestrompreis. Für den Gesamtmarkt geht es um Konsum und Vertrauen: Eine Einigung würde Handwerk, Handel und Dienstleister entlasten, ein Scheitern würde die Spannungen in der Koalition offenlegen – und politische Unsicherheit mag die Börse nicht.
Hinzu kommen weitere Kostenfaktoren: Der Bundeszuschuss zu den Netzentgelten sinkt 2027 von 6,5 auf 5,5 Milliarden Euro, was die Netzentgelte nach Verivox-Schätzung netto um etwa 0,25 Cent je Kilowattstunde steigen lässt. Die Gasspeicherumlage wurde Anfang 2026 abgeschafft, für den Industriestrompreis sind 2027 knapp 2,5 Milliarden Euro eingeplant.
Was Anleger bei der Stromsteuer jetzt beobachten
Entscheidend ist der Koalitionsausschuss am Dienstag; eine Uhrzeit wurde nicht genannt. Ein Kompromiss könnte in der Haushaltswoche des Bundestages vom 24. bis 27. November in den Etat 2027 eingebaut werden. Offen ist, ob die Senkung tatsächlich ab dem 1. Januar 2027 gilt. Am selben Dienstag stehen zudem der ZEW-Index um 11:05 Uhr und am Abend die Nvidia-Zahlen an – Termine, die den DAX kurzfristig wohl stärker bewegen als die Stromsteuer.
FAQ zur Stromsteuer
Wie hoch ist die Stromsteuer derzeit? Der Regelsatz liegt bei 2,05 Cent je Kilowattstunde. Das produzierende Gewerbe sowie Land- und Forstwirtschaft zahlen effektiv 0,05 Cent.
Was kostet eine Senkung der Stromsteuer für alle? Rund 5,4 Milliarden Euro pro Jahr, nach SPD-Angaben etwa 5 Milliarden Euro.
Wie viel spart ein Haushalt? Laut SPD-Fraktionschef Miersch rund 6 bis 8 Euro im Monat beziehungsweise etwa 100 Euro im Jahr.
Profitieren Versorgeraktien von einer niedrigeren Stromsteuer? Nur indirekt. Die Steuer wird an Kunden weitergereicht; eine belegte Kursreaktion von RWE oder E.ON auf den Stromsteuer-Streit gab es am Montag nicht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.