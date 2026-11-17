Die Fronten verlaufen weniger zwischen den Parteien als zwischen Kanzleramt und Finanzministerium. Merz und CSU-Chef Markus Söder kündigten am Montag an, die Senkung komme 2027 auch für private Haushalte; Merz erwartet laut Handelsblatt eine „relativ kurze“ Sitzung. Söder verlangt zusätzlich einen Ausgleich der kalten Progression. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) besteht auf einer Gegenfinanzierung, die seriös und dauerhaft sein müsse, und verweist auf bereits beschlossene Entlastungen bei Netzentgelten, Gasspeicherumlage und Tankrabatt. Die SPD-Fraktion will die Senkung grundsätzlich für alle Haushalte und Betriebe, lehnt neue Schulden dafür aber ab.

Bei der Finanzierung liegen mehrere Vorschläge auf dem Tisch: Überschüsse auf dem EEG-Konto, Kürzungen im Klima- und Transformationsfonds, der Verzicht auf die Ausweitung der Mütterrente oder Einschnitte bei Förderprogrammen, wie sie der CDU-Haushälter Mathias Middelberg vorschlug. Die CSU lehnt einen Verzicht bei der Mütterrente ab. Die Opposition übt scharfe Kritik: Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte über Merz laut dpa-AFX: „Der ist gescheitert.“ Auch die Verbände reagierten auf die Haushaltsbeschlüsse enttäuscht: Die DIHK sprach von einer herben Enttäuschung, der Energieverband BDEW forderte die Senkung noch im laufenden Haushaltsverfahren, die Verbraucherzentrale Bundesverband nannte das Vorgehen eine Farce.