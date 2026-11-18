Die Stromsteuer soll offenbar für alle sinken: Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich im Koalitionsausschuss nach übereinstimmenden Berichten darauf verständigt, die Steuer zum 1. Januar 2027 auch für Privathaushalte und den gesamten Mittelstand auf das europarechtlich zulässige Minimum zu senken. Das kostet den Bund im kommenden Jahr 5,4 Milliarden Euro. Bestätigt ist die Einigung bislang nur aus Teilnehmerkreisen, wie die Nachrichtenagentur dts und der „Tagesspiegel“ am Morgen berichteten; eine offizielle Erklärung stand bei Redaktionsschluss noch aus. Der DAX-Future deutete um 06:06 Uhr mit 26.073 Punkten auf einen etwas schwächeren Start hin.
Stromsteuer: Koalition einigt sich offenbar auf Senkung für alle ab 2027 – 5,4 Milliarden Euro Entlastung, doch wer bezahlt die Rechnung?
Nach mehr als acht Stunden im Kanzleramt hat sich die Koalition aus CDU/CSU und SPD laut übereinstimmenden Berichten darauf verständigt, die Stromsteuer zum 1. Januar 2027 für alle auf das EU-Minimum zu senken. Eine offizielle Erklärung stand am Morgen noch aus, die Gegenfinanzierung ist offen. Was die Entlastung für Haushalte, Mittelstand, Industrieaktien und den Bundeshaushalt bedeutet.
Damit setzt sich Kanzler Friedrich Merz (CDU) beim wichtigsten Streitpunkt durch – die entscheidende Frage aber ist offen: Wie wird die Entlastung dauerhaft finanziert? Für Anleger geht es um mehr als ein paar Euro auf der Stromrechnung: um die Energiekosten der Industrie, um die Glaubwürdigkeit der Koalition und um die Lücken im Bundeshaushalt.
Die Nacht im Kanzleramt
Koalitionsausschuss: Was wurde zur Stromsteuer vereinbart?
Merz, SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil, CSU-Chef Markus Söder und die übrigen Teilnehmer verhandelten am Dienstagabend mehr als acht Stunden. Gegen 2 Uhr verließen sie laut dpa-AFX das Kanzleramt und ließen offen, ob es eine Einigung gab. Die Ergebnisse sollten am Morgen zunächst den Bundestagsfraktionen und dann der Öffentlichkeit mitgeteilt werden – nach Angaben des „Tagesspiegel“ schriftlich, ohne Pressekonferenz.
Bislang gilt der ermäßigte Stromsteuersatz nur für bestimmte Unternehmen. Künftig soll er für die ganze Wirtschaft und für Privathaushalte gelten. Der reguläre Satz liegt bei 2,05 Cent je Kilowattstunde, das EU-Minimum bei 0,1 Cent. Nach Verivox-Berechnungen, die dpa-AFX zitierte, spart ein Drei-Personen-Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Verbrauch rund 7,75 Euro im Monat. Der „Tagesspiegel“ schreibt, profitieren würden vor allem Mittelstand und kleine Firmen.
Merz hatte sich vor der Sitzung siegessicher gezeigt: „Wir werden uns morgen einigen“, sagte er am Montag laut Reuters. Das Finanzministerium hatte dagegen gewarnt, man solle „keine finanzpolitischen Experimente eingehen“ (dpa-AFX).
Die offene Frage
Stromsteuer-Senkung: Wer bezahlt die 5,4 Milliarden?
Über die Senkung war man sich im Grundsatz lange einig – gestritten wurde über das Geld.
Die Positionen lagen vor der Sitzung weit auseinander. Die Union wollte die Senkung über Überschüsse auf dem EEG-Konto finanzieren. Merz verwies laut ZDF darauf, dass im Haushalt 2027 rund 3 Milliarden Euro frei würden, weil die Börsenstrompreise gestiegen und die EEG-Vergütungen gesunken seien. Die SPD hielt den Griff in das EEG-Konto für verfassungsrechtlich riskant und brachte höhere Körperschaft- oder Abgeltungsteuern ins Spiel. Kürzungen im Klima- und Transformationsfonds lehnten beide Seiten ab.
Wie der Kompromiss die Lücke schließt, war bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Klar ist: Für 2027 fehlen im Bundeshaushalt nach dpa-AFX-Angaben ohnehin bereits rund 7 Milliarden Euro, unter anderem für den Ausgleich der kalten Progression. Ein voller Ausgleich kostet Bund, Länder und Kommunen 4,2 Milliarden Euro, davon den Bund rund 1,8 Milliarden.
|Thema
|Union
|SPD
|Stand
|Stromsteuer für alle
|ab 2027, Finanzierung über EEG-Konto
|nur mit seriöser Gegenfinanzierung
|Senkung ab 1.1.2027 berichtet
|Kalte Progression
|voller Ausgleich
|Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen
|offen
|Spritpreisdeckel
|Modell von Ministerin Reiche
|echte Höchstpreise und Margengrenzen
|offen
|Rente nach 45 Jahren
|abschaffen
|beibehalten
|offen
Stand 18.11.2026, ca. 07:35 Uhr. Nur die Stromsteuer-Einigung ist aus Teilnehmerkreisen berichtet; alle übrigen Ergebnisse waren noch nicht belegt.
Quelle: dpa-AFX, ZDF, Tagesspiegel
Weitere Baustellen
Spritpreise und Rente: Was ist noch offen?
Beim Spritpreisdeckel, der ab 2027 den Tankrabatt ablösen soll, standen sich zwei Modelle gegenüber. Der Entwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) greift laut dpa-AFX nur, wenn Diesel oder Benzin drei Wochen lang mehr als fünf Prozentpunkte über dem EU-Schnitt liegen, und gilt höchstens drei Monate – ein Fall, der in den vergangenen Jahren laut dpa nie eingetreten wäre. Die SPD verlangt „tatsächliche Höchstpreise und begrenzte Margen“. Bei der Rentenreform ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren strittig. Der Kabinettsbeschluss soll vor Weihnachten fallen, der Bundestag im Frühjahr abstimmen.
Das große Bild
Was bedeutet die Stromsteuer-Senkung für Wirtschaft und Börse?
Für die Konjunktur ist die Senkung ein Baustein unter mehreren: Die EU-Kommission hat gerade erst zusätzliche Entlastungen beim Industriestrompreis genehmigt, und die Bundesregierung will die Energiekosten als Standortnachteil abbauen. Großverbraucher in Chemie und Stahl profitieren bereits heute vom ermäßigten Satz; für sie zählt eher der Industriestrompreis. Die neue Regel trifft vor allem Handel, Handwerk, Dienstleister und Haushalte.
Einschätzung der Redaktion: Direkte Kurseffekte auf einzelne Aktien dürften begrenzt sein, weil die Entlastung je Kilowattstunde klein ist und Großabnehmer schon begünstigt sind. Für den Markt wichtiger ist das politische Signal: Eine handlungsfähige Koalition reduziert Unsicherheit vor der Haushaltswoche. Eine Gegenfinanzierung über höhere Unternehmens- oder Kapitalertragsteuern würde dagegen Anleger direkt betreffen – deshalb lohnt der genaue Blick auf das Ergebnispapier.
Am Anleihemarkt bleibt der Bund im Fokus: Mit Sondervermögen plant die Regierung für 2027 mehr als 200 Milliarden Euro neue Schulden. Jede zusätzliche Entlastung ohne Gegenfinanzierung erhöht den Druck auf die Renditen von Bundesanleihen.
|Gruppe
|Beispiele
|Wirkung
|Privathaushalte
|Verbraucher
|rund 7,75 € im Monat bei 4.000 kWh (Verivox)
|Mittelstand, Handel, Handwerk
|Einzelhandel, Gastronomie
|niedrigere Energiekosten
|Versorger
|E.ON, RWE
|Senkung könnte Stromnachfrage und Elektrifizierung stützen
|Energieintensive Industrie
|BASF, thyssenkrupp
|profitiert schon heute vom ermäßigten Satz
|Bundesanleihen
|Bund
|zusätzliche Haushaltslast, Finanzierung offen
Einordnung der Redaktion, keine Empfehlung.
Termine
Wie geht es nach dem Koalitionsausschuss weiter?
Heute Vormittag: schriftliche Erklärung der Koalition, Unterrichtung der Fraktionen.
24. bis 27. November: Haushaltswoche im Bundestag mit Schlussabstimmung über den Etat 2027 (Ausgaben 560,9 Mrd. Euro).
9. oder 16. Dezember: möglicher Kabinettsbeschluss zur Rentenreform.
1. Januar 2027: geplanter Start der Stromsteuersenkung und des Spritpreisdeckels.
FAQ: Stromsteuer-Senkung 2027
Wird die Stromsteuer für alle gesenkt? Nach Berichten aus Teilnehmerkreisen ja: Ab 1. Januar 2027 soll der Mindestsatz von 0,1 Cent je Kilowattstunde auch für Privathaushalte und den gesamten Mittelstand gelten. Eine offizielle Bestätigung stand am Morgen noch aus.
Wie viel spart ein Haushalt durch die niedrigere Stromsteuer? Laut Verivox rund 7,75 Euro im Monat für einen Drei-Personen-Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch.
Wie wird die Stromsteuer-Senkung finanziert? Das ist offen. Die Union wollte Überschüsse vom EEG-Konto nutzen, die SPD brachte höhere Körperschaft- oder Abgeltungsteuern ins Spiel.
Was bedeutet das für Aktien? Direkte Effekte sind begrenzt. Wichtiger sind die Finanzierung – etwa mögliche Steuererhöhungen – und die Wirkung auf den Bundeshaushalt und die Bundesanleihen.
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