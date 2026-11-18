Merz, SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil, CSU-Chef Markus Söder und die übrigen Teilnehmer verhandelten am Dienstagabend mehr als acht Stunden. Gegen 2 Uhr verließen sie laut dpa-AFX das Kanzleramt und ließen offen, ob es eine Einigung gab. Die Ergebnisse sollten am Morgen zunächst den Bundestagsfraktionen und dann der Öffentlichkeit mitgeteilt werden – nach Angaben des „Tagesspiegel“ schriftlich, ohne Pressekonferenz.

Bislang gilt der ermäßigte Stromsteuersatz nur für bestimmte Unternehmen. Künftig soll er für die ganze Wirtschaft und für Privathaushalte gelten. Der reguläre Satz liegt bei 2,05 Cent je Kilowattstunde, das EU-Minimum bei 0,1 Cent. Nach Verivox-Berechnungen, die dpa-AFX zitierte, spart ein Drei-Personen-Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Verbrauch rund 7,75 Euro im Monat. Der „Tagesspiegel“ schreibt, profitieren würden vor allem Mittelstand und kleine Firmen.

Merz hatte sich vor der Sitzung siegessicher gezeigt: „Wir werden uns morgen einigen“, sagte er am Montag laut Reuters. Das Finanzministerium hatte dagegen gewarnt, man solle „keine finanzpolitischen Experimente eingehen“ (dpa-AFX).