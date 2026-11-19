Nach den Berichten von wallstreet-online (der Artikel trägt selbst den Vermerk „KI-generiert“, wir haben ihn deshalb mit Reuters abgeglichen) und Reuters/onvista (17.11.2026, 12:35 Uhr) gelten drei Kernpunkte:

Die Strompreiskompensation für 31 Branchen darf bis 2030 gelten; die Erweiterung war für das Abrechnungsjahr 2025 bereits rückwirkend genehmigt.

Für 2026 darf der Industriestrompreis für die Hälfte des Verbrauchs, für den Kompensation beantragt wird, zusätzlich fließen. Die Kommission begründet die Ausnahme mit den wirtschaftlichen Folgen der Krise im Nahen Osten.

Der Industriestrompreis ist zunächst bis Ende 2028 vorgesehen; Anträge für 2026 sind nach Reuters Anfang 2027 möglich, die Regeln gelten rückwirkend.

Reuters nennt die Zahl von 31 Branchen und die Laufzeit 2030 nicht; wallstreet-online nennt keine Beträge. Die Angaben stammen deshalb aus zwei Quellen mit unterschiedlichem Fokus.