Die Industrie bekommt aus Brüssel mehr Spielraum bei den Stromkosten: Die EU-Kommission erlaubt Deutschland laut wallstreet-online (19.11.2026, 08:33 Uhr), die Strompreiskompensation bis 2030 auf 31 Branchen auszuweiten. Für 2026 darf zudem zeitlich begrenzt der Industriestrompreis für die Hälfte des Verbrauchs zusätzlich zur Kompensation gezahlt werden – normalerweise ist diese Doppelförderung ausgeschlossen. Für die thyssenkrupp Aktie (ISIN: DE0007500001, FSE: TKA), die BASF Aktie (ISIN: DE000BASF111, FSE: BAS) und andere Stahl- und Chemieaktien ist das ein politisches Signal; wie stark es sich in Gewinnen niederschlägt, ist offen.
Strompreiskompensation: Brüssel erlaubt Hilfen für 31 Branchen bis 2030 - Wer profitiert, wer zahlt, was heißt das für Stahl- und Chemieaktien?
Die EU-Kommission gibt Deutschland mehr Spielraum bei Strompreishilfen für die Industrie: Die Kompensation darf bis 2030 auf 31 Branchen ausgeweitet werden. Was das für die thyssenkrupp Aktie, die BASF Aktie und den DAX bedeutet.
EU-Beihilfe
Was hat die EU-Kommission genau erlaubt?
Nach den Berichten von wallstreet-online (der Artikel trägt selbst den Vermerk „KI-generiert“, wir haben ihn deshalb mit Reuters abgeglichen) und Reuters/onvista (17.11.2026, 12:35 Uhr) gelten drei Kernpunkte:
Die Strompreiskompensation für 31 Branchen darf bis 2030 gelten; die Erweiterung war für das Abrechnungsjahr 2025 bereits rückwirkend genehmigt.
Für 2026 darf der Industriestrompreis für die Hälfte des Verbrauchs, für den Kompensation beantragt wird, zusätzlich fließen. Die Kommission begründet die Ausnahme mit den wirtschaftlichen Folgen der Krise im Nahen Osten.
Der Industriestrompreis ist zunächst bis Ende 2028 vorgesehen; Anträge für 2026 sind nach Reuters Anfang 2027 möglich, die Regeln gelten rückwirkend.
Reuters nennt die Zahl von 31 Branchen und die Laufzeit 2030 nicht; wallstreet-online nennt keine Beträge. Die Angaben stammen deshalb aus zwei Quellen mit unterschiedlichem Fokus.
Wer zahlt die Entlastung und wie groß ist sie?
Laut Reuters rechnet der Haushaltsentwurf 2027 mit rund 7,45 Milliarden Euro: knapp 2,5 Milliarden für den Industriestrompreis und rund 5 Milliarden für die Strompreiskompensation, finanziert aus dem Klima- und Transformationsfonds. Die Mittel für den Industriestrompreis werden erst 2027 benötigt. Bis zu 9.500 Unternehmen könnten profitieren, genannt werden Stahl, Chemie und Glas, dazu die Batteriezellenfertigung.
|Baustein
|Eckpunkt
|Laufzeit
|Strompreiskompensation
|31 Branchen, rund 5 Mrd. €
|bis 2030
|Industriestrompreis
|Hälfte des Verbrauchs, knapp 2,5 Mrd. €
|zunächst bis Ende 2028
|Doppelförderung
|beides zusammen für 2026 erlaubt
|nur 2026, befristet
|Anträge
|Start Anfang 2027, rückwirkend
|–
Quelle: Reuters/onvista, 17.11.2026; wallstreet-online, 19.11.2026
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht eine wichtige Entlastung und will sich in Brüssel dafür einsetzen, die Kombination länger zu ermöglichen. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) begrüßt die Stromsteuersenkung, bemängelt aber, dass deren Finanzierung zunächst nur für 2027 gesichert sei, und fordert weitere Entlastungen bei Tanken und Heizen. Die Koalition hatte sich im Koalitionsausschuss auf eine Stromsteuersenkung für 2027 verständigt (siehe unsere Berichterstattung zum Haushaltsloch 2028).
Welche Aktien könnten profitieren?
Energieintensive Branchen stehen im Mittelpunkt: Stahlwerte wie die thyssenkrupp Aktie und die Salzgitter Aktie, Chemiekonzerne wie die BASF Aktie und Spezialchemie, Glas- und Batterieproduzenten. Wie viel von der Entlastung bei einzelnen Unternehmen ankommt, hängt von Verbrauch, Beihilfeanträgen und der Verteilung ab; das Ministerium nennt für einen Stahlhersteller mit 1 TWh Jahresverbrauch rund 8,5 Millionen Euro zusätzlich für 2026. Das ist ein Rechenbeispiel, keine Unternehmensprognose. Für den DAX ist der Effekt eher indirekt: Niedrigere Stromkosten stützen die Wettbewerbsfähigkeit, während die Staatsausgaben den Haushalt belasten.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Antragsstart Anfang 2027: Wann Unternehmen Beihilfe beantragen können.
Haushalt 2027: Die endgültige Bestätigung im Bundestag am 27. November.
Brüsseler Entscheidung: Ob die Doppelförderung über 2026 hinaus möglich wird.
Unternehmensaussagen: Hinweise von Stahl- und Chemiekonzernen auf Entlastungseffekte.
FAQ: Strompreiskompensation und Industriestrompreis
Was ist die Strompreiskompensation? Ein Instrument, das energieintensiven Unternehmen indirekte CO₂-Kosten im Strompreis teilweise erstattet.
Was ist der Industriestrompreis? Eine Entlastung, die die Stromkosten für die Hälfte des Verbrauchs besonders energieintensiver Betriebe senkt.
Wie viele Unternehmen profitieren? Nach Reuters bis zu 9.500.
Profitiert die thyssenkrupp Aktie? Stahlkonzerne gehören zu den genannten Begünstigten; die Höhe im Einzelfall ist offen.
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