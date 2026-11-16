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Ströer Aktie: Umsatzdämpfer – trotzdem 33% Potenzial!

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 11:43 3 Min.

JPMorgan senkt die Umsatzerwartung für Ströer, hält aber am Kursziel von 52 Euro fest – rund 33 % über dem aktuellen Aktienkurs.

Bild: Photo by Andre Benz on Unsplash

Schwächere Umsatzperspektiven, aber weiterhin ein klares Vertrauenssignal: JPMorgan-Analyst Marcus Diebel bestätigt in seiner Ströer-Aktienanalyse vom 12.11.2026 das Kursziel 52 Euro und das Rating "overweight" für die Ströer-Aktie (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker: SAX), die beim angegebenen Kursstand um 0,26 Euro beziehungsweise 0,67 % auf 39,12 Euro steigt. Zwischen dem aktuellen Kurs und der Zielmarke von JPMorgan liege damit ein Abstand von 12,88 Euro. Rechnerisch entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von rund 32,9 %. Trotz einer vorsichtigeren Umsatzerwartung halte Marcus Diebel somit an seiner positiven Einschätzung für den Werbekonzern fest. Umsatzschätzung gesenkt – die Zuversicht bleibt Im Anschluss an die Zahlen zum dritten Quartal habe Marcus Diebel seine Schätzungen für Ströer überarbeitet. Dabei habe der JPMorgan-Analyst seine diesjährige Umsatzerwartung leicht reduziert. Hintergrund seien die weiterhin schwachen Geschäfte im Segment DaaS & E-Commerce. Genau hier liege der kritische Punkt der Ströer-Aktienanalyse: Die anhaltende Schwäche dieses Bereichs schlage sich in den Erwartungen für den Jahresumsatz nieder. Die Anpassung betreffe laut vorliegender Meldung allerdings die Schätzung von Marcus Diebel. Eine Senkung der Unternehmensprognose werde darin nicht genannt. Auch konkrete Zahlen zur Höhe der Umsatzkorrektur enthalte die Zusammenfassung nicht. Fest stehe jedoch, dass JPMorgan die operative Schwäche berücksichtige, ohne deshalb das Kursziel 52 Euro oder das Rating "overweight" aufzugeben. Fast 33 % Potenzial: Warum die Zielmarke Aufmerksamkeit verdient Während Marcus Diebel auf der Umsatzseite etwas vorsichtiger kalkuliere, bleibe die Bewertung der Aktie unverändert positiv. Das Rating "overweight" signalisiere, dass JPMorgan dem Papier eine überdurchschnittliche Entwicklung gegenüber dem maßgeblichen Vergleichsmaßstab zutraue. Die Ströer-Aktienanalyse verbinde damit zwei unterschiedliche Botschaften: kurzfristig gedämpfte Umsatzerwartungen und eine weiterhin optimistische Einschätzung der Aktie. Eine leichte Schätzungskürzung reiche für Marcus Diebel offenbar nicht aus, um seine grundsätzliche Position zu ändern. Das Kursziel 52 Euro liege deutlich über dem angegebenen Börsenkurs von 39,12 Euro. Dieser rechnerische Spielraum sei allerdings eine aus dem Analystenziel abgeleitete Größe und keine garantierte Rendite. Kurs im Plus – der operative Prüfstein bleibt Mit einem Kursgewinn von 0,67 % zeige sich die Ströer-Aktie beim genannten Kursstand freundlich. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen diesem Plus und der Einschätzung von JPMorgan lasse sich aus den vorliegenden Angaben jedoch nicht ableiten. Operativ bleibe die Entwicklung im Segment DaaS & E-Commerce ein wichtiger Prüfstein. Solange die Geschäfte dort schwach blieben, stehe die Frage im Raum, wann sich dieser Bereich stabilisieren könne. Einen konkreten Zeitpunkt für eine Erholung nenne Marcus Diebel in der vorliegenden Zusammenfassung nicht. Die zentrale Botschaft seiner Ströer-Aktienanalyse bleibe dennoch eindeutig: JPMorgan berücksichtige die Belastungen durch eine leicht niedrigere Umsatzerwartung, halte aber am Kursziel 52 Euro und am Rating "overweight" fest. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel bleibt damit für Ströer optimistisch – teile diesen Artikel mit deinen Freunden, denn für einmal Werbung im Gruppenchat brauchst du weder ein Ströer-Plakat noch ein Marketingbudget. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 16. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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