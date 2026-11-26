Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker: SAX) hat im dritten Quartal weiter zugelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.
Ströer Aktie: Spannende Seitwärtschance
Digitale Außenwerbung treibt Ströers Wachstum an, doch die Aktie gibt einen Großteil ihrer Tagesgewinne wieder ab.
Der Umsatz sei um 4% auf 513 Mio. Euro gestiegen. Nach neun Monaten habe ein Plus von 5% auf 1,55 Mrd. Euro zu Buche gestanden. Gleichzeitig habe sich das bereinigte Konzernergebnis auf 35 Mio. Euro verbessert und sei damit stärker ausgefallen als von Analysten erwartet. Positiv habe sich auch der operative Cashflow entwickelt, der nach neun Monaten von 243 auf 258 Mio. Euro gestiegen sei. Verantwortlich sei unter anderem die geringere Mittelbindung im laufenden Geschäft gewesen.
Für das Gesamtjahr habe das Management seine Prognose bestätigt und sich auch mit Blick auf das Schlussquartal zuversichtlich gezeigt. Getragen worden sei das Wachstum einmal mehr von der digitalen Außenwerbung. Während klassische Außenwerbung um 4,4% zurückgegangen sei, hätten digitale Werbeflächen um 11% zugelegt. Noch dynamischer habe sich das programmatische Geschäft mit einem Plus von 21% entwickelt. Auch das Dialoggeschäft habe überzeugt und seinen Umsatz im dritten Quartal um mehr als 30% gesteigert. "Digitale Außenwerbung bleibt der wichtigste Wachstumstreiber unseres Kerngeschäfts", habe Vorstandschef Udo Müller gesagt.
An der Börse sei das Zahlenwerk zunächst gut angekommen. Im Tagesverlauf seien die Gewinne jedoch deutlich zusammengeschmolzen. Ein Grund dafür dürfte das weiterhin schwache Geschäft im Segment DaaS & E-Commerce gewesen sein. Hier sei der Umsatz im dritten Quartal von 85 auf 74 Mio. Euro gesunken. Belastend hätten unter anderem die verhaltene Konsumnachfrage und der Verkauf von Geschäftsaktivitäten bei Statista gewirkt.
Auch Bernstein Research habe sich nach Vorlage der Zahlen nur verhalten optimistisch gezeigt. Zwar profitiere Ströer weiterhin vom Trend hin zu digitalen Werbeformaten im öffentlichen Raum, während das klassische Außenwerbegeschäft rückläufig sei. Bernstein Research habe die Einstufung folglich auf "Market-Perform" belassen und das Kursziel von 39 Euro bestätigt.
Am übergeordneten Chartbild habe sich dadurch wenig geändert. Kurse um 40 Euro würden immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt. Dafür würden sich im Bereich um 35 Euro regelmäßig Käufer finden. Genau auf dieses Szenario setze ein Discount-Call (ISIN: DE000MR0X313, WKN: MR0X31) von Morgan Stanley. Das aktuell zu Briefkursen um 4,08 Euro gehandelte Papier werde Ende März zum Maximalbetrag von 5,00 Euro getilgt, wenn die Ströer-Aktie dann mindestens 35 (aktuell: 37,76) Euro koste. Daraus errechne sich eine Renditechance von 22,3% in vier Monaten. Der Strike liege bei 30 Euro und damit aktuell mehr als 20% unter dem Aktienkurs. (Ausgabe 47/2026)
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