Am übergeordneten Chartbild habe sich dadurch wenig geändert. Kurse um 40 Euro würden immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt. Dafür würden sich im Bereich um 35 Euro regelmäßig Käufer finden. Genau auf dieses Szenario setze ein Discount-Call (ISIN: DE000MR0X313, WKN: MR0X31) von Morgan Stanley. Das aktuell zu Briefkursen um 4,08 Euro gehandelte Papier werde Ende März zum Maximalbetrag von 5,00 Euro getilgt, wenn die Ströer-Aktie dann mindestens 35 (aktuell: 37,76) Euro koste. Daraus errechne sich eine Renditechance von 22,3% in vier Monaten. Der Strike liege bei 30 Euro und damit aktuell mehr als 20% unter dem Aktienkurs. (Ausgabe 47/2026)

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