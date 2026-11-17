Digital top, analog flop: Bernstein-Analystin Annick Maas bestätigt für die Ströer-Aktie das Rating „Market-Perform“ und das Kursziel von 39 Euro. Das entspricht praktisch dem Kurs von 39,10 Euro zum Zeitpunkt der Analyse.
Ströer-Aktie: Digitale Werbung wächst, Plakate schrumpfen – Bernsteins Kursziel liegt auf Höhe des Kurses
Ströer wächst mit digitaler Außenwerbung, das klassische Geschäft schrumpft. Bernstein-Analystin Annick Maas bleibt bei „Market-Perform“ für die Ströer-Aktie – das Kursziel entspricht dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ströer SE & Co. KGaA
- Handelssymbol
- SAX (Xetra)
- Analystin
- Annick Maas
- Bank
- Bernstein
- Rating
- Market-Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 39 Euro
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Bernstein zur Ströer-Aktie
Durchwachsenes Quartal – Maas bleibt neutral
Annick Maas sieht bei Ströer Licht und Schatten. An ihrer neutralen Einschätzung ändert das nichts.
Ströer aus Köln vermarktet Werbeflächen im öffentlichen Raum und im Internet. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um gut vier Prozent auf 513 Millionen Euro, das bereinigte Ebitda stagnierte bei 147,8 Millionen Euro.
Konzernchef Udo Müller bestätigte die Jahresziele.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analystin Annick Maas zu lesen ist:
Digitale Außenwerbung
Bildschirme und digitale Werbeformen im öffentlichen Raum legten laut Maas zu.
Klassik schrumpft
Das Geschäft mit analogen Plakaten und Werbeträgern ging zurück.
Durchwachsenes Bild
Das dritte Quartal bewertet Maas insgesamt als durchwachsen.
Gewinn gesunken
Unter dem Strich verdiente Ströer 23 Millionen Euro, 23 Prozent weniger als im Vorjahr.
Begrenzter Spielraum
Auch JPMorgan sah das Quartal im Rahmen der Erwartungen, aber nur begrenzten Spielraum für höhere Schätzungen.
Das Bernstein-Kursziel liegt auf Höhe des Kurses zum Analysezeitpunkt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein Autonomous LLP, Analystin Annick Maas. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Market-Perform“ und das Kursziel von 39 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Ströer SE & Co. KGaA (SAX): Halten, Kursziel 39,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Annick Maas, Aktienanalystin, Bernstein Autonomous LLP vom 16.11.2026, 16:28 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:57 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:57 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Annick Maas, Aktienanalystin, Bernstein Autonomous LLP.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.