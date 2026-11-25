Warum ist die Strathcona Resources Aktie S&P/TSX Composite Verlierer?

Die Aktie fiel um 2,03 Prozent auf 34,80 kanadische Dollar. Sie leidet weiter unter verfehlten Gewinnschätzungen und der Unsicherheit um eine Übernahme.

Wie hat sich die Aktie 2026 entwickelt?

Seit Jahresbeginn liegt sie rund 25 Prozent im Plus, in den vergangenen 90 Tagen aber rund 16 Prozent im Minus.

Was fördert Strathcona Resources?

Vor allem Schweröl und Bitumen aus Ölsand in Alberta und Saskatchewan.