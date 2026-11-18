Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) gerät in eine gefährliche Lage: Am Dienstag schloss das Papier an der Nasdaq bei 96,50 Dollar, ein Minus von 6,3 Prozent und der zweite schwere Verlusttag in Folge. Innerhalb eines Monats hat die Aktie 29,1 Prozent verloren, deutlich mehr als Bitcoin selbst. Der Bitcoin Kurs lag am Mittwochmorgen um 8:30 Uhr MEZ laut CoinMarketCap bei 64.597 Dollar – rund 15 Prozent unter dem durchschnittlichen Kaufpreis, zu dem Strategy seinen Bestand von 850.849 Bitcoin aufgebaut hat. In zwölf Tagen kommt der nächste Belastungstest: Der Indexanbieter MSCI nimmt die Strategy Aktie am 30. November aus seinen großen Indizes.
Strategy Aktie: Zwölf Tage bis zum MSCI-Rauswurf, die Börse bewertet nur noch die Bitcoin – verliert Saylors Maschine ihren Motor?
Die Strategy Aktie ist unter 100 Dollar gefallen und kostet kaum noch mehr als die Bitcoin in der Bilanz. Damit klemmt das Geschäftsmodell, mit neuen Aktien billig Bitcoin zu kaufen. Am 30. November fliegt das Papier zudem aus dem MSCI-Weltindex – JPMorgan rechnet mit Milliarden an Zwangsverkäufen.
Das Geschäftsmodell
Warum ist die Bewertung der Strategy Aktie so entscheidend?
Strategy lebte jahrelang von einem Aufschlag: Die Aktie kostete deutlich mehr als die Bitcoin, die dahinterstehen. Dieser Aufschlag ist verschwunden.
Die Logik der Firma von Michael Saylor war einfach: Solange die Strategy Aktie mit einem deutlichen Aufschlag auf den Wert der gehaltenen Bitcoin gehandelt wurde, konnte das Unternehmen neue Aktien ausgeben und für den Erlös mehr Bitcoin kaufen, als es an Verwässerung kostete. Jede neue Aktie erhöhte so den Bitcoin-Bestand je Aktie. Dieser Mechanismus funktioniert nur mit Prämie. Laut dem Datendienst mnav.com liegt das Verhältnis aus Unternehmenswert und Bitcoin-Bestand, das sogenannte mNAV, inzwischen nur noch bei rund 1,0. Anfang November hatte die Bank Mizuho noch 1,15 errechnet. Bei einem mNAV um 1 bringt eine neue Aktie kaum noch zusätzliche Bitcoin je Aktie – der Motor des Modells läuft im Leerlauf.
Wie sehr sich das Geschäft schon verändert hat, zeigt die jüngste Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom 16. November. Strategy verkaufte in der Woche bis zum 15. November über sein Platzierungsprogramm 2.087.040 neue Aktien für netto 244,7 Millionen Dollar. Nur 33,4 Millionen Dollar davon flossen in Bitcoin: Strategy kaufte 485 Coins zu im Schnitt 68.887 Dollar. Der weitaus größere Teil, 206,3 Millionen Dollar, diente dem Rückkauf eigener Vorzugsaktien der Gattung STRC. In der Vorwoche hatte Strategy noch 1.036 Bitcoin gekauft.
Der Index
Was bedeutet der MSCI-Rauswurf für die Strategy Aktie?
MSCI hatte am 11. November entschieden, die Strategy Aktie mit Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index zu streichen – und damit auch aus den weltweit beachteten Indizes MSCI World und MSCI ACWI. Auch die japanische Bitcoin-Treasury-Firma Metaplanet verliert ihre Indexmitgliedschaft. Fonds, die diese Indizes abbilden, müssen die Papiere bis zum Stichtag verkaufen. Strategy selbst beziffert die Bestände solcher Fonds auf rund 13 Millionen Aktien, etwa 3,1 Prozent der ausstehenden Papiere. Die Analysten von JPMorgan schätzen die passiven Verkäufe auf rund 2,8 Milliarden Dollar; folgen andere Indexanbieter wie FTSE Russell oder S&P Dow Jones dem Beispiel, könnten es im ungünstigsten Fall bis zu 8,8 Milliarden Dollar werden. Saylor und Strategy-Chef Phong Le haben das Vorgehen von MSCI als diskriminierend kritisiert.
Für Anleger heißt das: Bis Ende November steht ein bekannter Verkaufsdruck im Raum, der unabhängig vom Bitcoin Kurs wirkt. Ein Teil davon dürfte bereits vorweggenommen sein – wie groß dieser Teil ist, lässt sich nicht verlässlich beziffern.
Die Bilanz
Wie sicher sind Zinsen und Dividenden bei Strategy?
Strategy hat neben den Bitcoin eine Dollar-Reserve von 4,75 Milliarden Dollar angelegt, dazu kommen 151,2 Millionen Dollar Barmittel. Diese Reserve reicht laut Saylor beim aktuellen Stand für 3,4 Jahre an Zins- und Dividendenzahlungen. Die Verpflichtungen sind allerdings erheblich: Allein im dritten Quartal zahlte Strategy 419,6 Millionen Dollar Dividenden auf Vorzugsaktien, dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Die Vorzugsaktie STRC trägt eine variable Dividende von derzeit 12 Prozent jährlich. Zum 31. Dezember werden die Quartalsdividenden der Gattungen STRF, STRK, STRD und STRE fällig. Wandelanleihen über 5,9 Milliarden Dollar können Gläubiger zwischen September 2027 und September 2028 zur Rückzahlung vorlegen.
Das Management betont, dass alle Bitcoin unbelastet sind, also nicht als Kreditsicherheit dienen. Nach Darstellung, die Mizuho Anfang November wiedergab, könnte der Bitcoin Kurs um rund 78 Prozent fallen, bevor die Vermögenswerte die Schulden und das Vorzugskapital gerade noch decken. Das Risiko liegt also weniger in einem kurzfristigen Zahlungsausfall als in der Frage, ob die Strategy Aktie für Stammaktionäre noch Wert schafft, wenn neue Aktien nur noch zum Bitcoin-Wert verkauft werden können.
|Kennzahl
|Wert
|Bitcoin-Bestand
|850.849 BTC
|Durchschnittlicher Kaufpreis
|75.452 $
|Gesamte Anschaffungskosten
|64,20 Mrd. $
|Kauf in der Woche bis 15.11.
|485 BTC zu je 68.887 $
|Dollar-Reserve
|4,75 Mrd. $
|Bitcoin Kurs
|64.597 $
|Strategy Aktie
|96,50 $
Bestand und Reserve per 15.11.2026 laut 8-K; Kurs: Schlusskurs Nasdaq 17.11.2026; Bitcoin Kurs 18.11.2026, ca. 08:30 Uhr MEZ.
Quelle: SEC, stockalarm, CoinMarketCap
Der Kalender
Welche Termine zählen für Strategy jetzt?
Mittwoch, 18.11., 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober – wichtig für den Bitcoin Kurs.
Montag, 23.11.: Nach üblichem Muster nächste Wochenmeldung zu Bitcoin-Käufen (nicht bestätigt).
Montag, 30.11.: Streichung aus MSCI USA, MSCI World und MSCI ACWI nach Handelsschluss.
Dienstag, 15.12.: Stichtag für die Quartalsdividenden der Vorzugsaktien.
Donnerstag, 31.12.: Auszahlung der Quartalsdividenden.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Wie viele Bitcoin hält Strategy?
Laut Pflichtmitteilung vom 16. November hält Strategy 850.849 Bitcoin, gekauft zu durchschnittlich 75.452 Dollar.
Warum fliegt die Strategy Aktie aus dem MSCI World?
MSCI nimmt Unternehmen, deren Geschäft vor allem im Halten digitaler Vermögenswerte besteht, aus seinen Indizes. Die Änderung wird mit Handelsschluss am 30. November wirksam.
Was bedeutet ein mNAV von 1 für Anleger?
Die Aktie ist dann ungefähr so viel wert wie der Bitcoin-Bestand nach Schulden. Neue Aktien zu verkaufen, um Bitcoin zu kaufen, erhöht den Bitcoin-Bestand je Aktie dann kaum noch.
Wie lautet die Strategy Aktie Prognose?
aktiencheck.de gibt keine Prognose ab. Entscheidend bleiben der Bitcoin Kurs, die Bewertung im Verhältnis zum Bitcoin-Bestand und der Verkaufsdruck rund um den MSCI-Stichtag.
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