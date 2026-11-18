Die Logik der Firma von Michael Saylor war einfach: Solange die Strategy Aktie mit einem deutlichen Aufschlag auf den Wert der gehaltenen Bitcoin gehandelt wurde, konnte das Unternehmen neue Aktien ausgeben und für den Erlös mehr Bitcoin kaufen, als es an Verwässerung kostete. Jede neue Aktie erhöhte so den Bitcoin-Bestand je Aktie. Dieser Mechanismus funktioniert nur mit Prämie. Laut dem Datendienst mnav.com liegt das Verhältnis aus Unternehmenswert und Bitcoin-Bestand, das sogenannte mNAV, inzwischen nur noch bei rund 1,0. Anfang November hatte die Bank Mizuho noch 1,15 errechnet. Bei einem mNAV um 1 bringt eine neue Aktie kaum noch zusätzliche Bitcoin je Aktie – der Motor des Modells läuft im Leerlauf.