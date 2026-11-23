Die Strategy Aktie meldet sich kraftvoll zurück. Vorbörslich steigt das Papier des Bitcoin-Treasury-Unternehmens von Michael Saylor auf 84,65 Dollar, ein Plus von 6,85 Dollar oder 8,80 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 77,80 Dollar. Damit zählt die Strategy Aktie zu den stärksten Werten der US-Vorbörse.
Strategy Aktie: Saylors Bitcoin-Tresor springt an – plus 9 Prozent vorbörslich
Die Strategy Aktie legt vorbörslich fast 9 Prozent zu. Der größte Bitcoin-Halter unter den börsennotierten Unternehmen profitiert von der Rückkehr der Risikofreude – nach einem Jahr, in dem die Aktie rund die Hälfte ihres Werts verloren hat.
Die Gründe für den Kurssprung
Risikofreude kehrt zurück
Die Strategy Aktie ist ein gehebeltes Spiegelbild des Bitcoin-Kurses und der allgemeinen Risikobereitschaft. Nach dem Ausverkauf der Vorwoche, der die US-Indizes in die Korrektur drückte, kehren Anleger zum Wochenstart in riskante Anlagen zurück: Die Nasdaq-100-Futures steigen um rund 3 Prozent. Davon profitieren Krypto-nahe Aktien besonders stark. Allein in der vergangenen Woche war die Strategy Aktie von gut 90 Dollar am 18. November auf 77,80 Dollar gefallen.
Das Geschäftsmodell ist einfach und riskant zugleich: Strategy hält 850.364 Bitcoin, eingekauft zu durchschnittlich 75.456 Dollar je Coin. Finanziert werden die Käufe über Aktien, Vorzugsaktien und Anleihen. Fällt der Bitcoin-Kurs in die Nähe oder unter den durchschnittlichen Einstandspreis, gerät die Aktie unter Druck – steigt er, profitiert Strategy überproportional. Zuletzt notierte Bitcoin nach Unternehmensdaten unter diesem Einstandspreis.
Analysten
Cantor sieht mehr als das Doppelte
Cantor Fitzgerald stuft die Strategy Aktie mit Overweight ein und nennt ein Kursziel von 208 Dollar, das allerdings einen deutlich höheren Bitcoin-Kurs voraussetzt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Auf Jahressicht hat die Aktie rund die Hälfte ihres Werts verloren.
Einordnung der Redaktion: Die Strategy Aktie ist keine klassische Unternehmensbeteiligung, sondern eine gehebelte Bitcoin-Wette. Das heutige Plus spiegelt die Erleichterung an den Märkten. Ob daraus eine Trendwende wird, entscheidet allein der Bitcoin-Kurs. Erholt er sich deutlich, kann die Strategy Aktie schnell zulegen; fällt er weiter, wächst der Druck auf das Finanzierungsmodell.
FAQ
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Warum steigt die Strategy Aktie heute vorbörslich?
Die Risikofreude kehrt nach dem Ausverkauf der Vorwoche zurück. Krypto-nahe Werte wie Strategy profitieren besonders stark.
Wie viele Bitcoin hält Strategy?
850.364 Bitcoin, eingekauft zu durchschnittlich 75.456 Dollar je Coin.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Strategy Aktie?
ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Handelssymbol: MIGA (Deutschland), US-Handelssymbol: MSTR (Nasdaq).
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