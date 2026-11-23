Die Strategy Aktie ist ein gehebeltes Spiegelbild des Bitcoin-Kurses und der allgemeinen Risikobereitschaft. Nach dem Ausverkauf der Vorwoche, der die US-Indizes in die Korrektur drückte, kehren Anleger zum Wochenstart in riskante Anlagen zurück: Die Nasdaq-100-Futures steigen um rund 3 Prozent. Davon profitieren Krypto-nahe Aktien besonders stark. Allein in der vergangenen Woche war die Strategy Aktie von gut 90 Dollar am 18. November auf 77,80 Dollar gefallen.