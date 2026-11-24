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Strategy Aktie springt um 8,5%: Warum fallende Bitcoin-Kurse den nächsten Zukauf erschweren können

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:31 3 Min.

Die Strategy-Aktie springt um 8,48%, doch Monness Crespi rät zum Verkauf und senkt das Kursziel auf 59 USD.

Bild: Traxer / Unsplash, Zuschnitt aus Medium 3992

Die Strategy-Aktie (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker: MSTR) gewinnt am Montag 8,48%, doch ausgerechnet in diese Rally hinein senkt Monness Crespi das Kursziel von 65 auf 59 USD. Das Rating "sell" bleibt bestehen. Zum US-Handelsschluss am 23. November 2026 um 16:00 Uhr New Yorker Zeit notierte die Aktie bei 84,40 USD, ein Plus von 6,60 USD. Die Botschaft der Strategy-Aktienanalyse vom selben Tag fällt knapp aus: "Die Rally zum Verkauf nutzen", so die Empfehlung von Monness Crespi in deutscher Übersetzung. Warum ein günstigerer Bitcoin Strategy den Einkauf erschweren kann Wer Bitcoin mit vorhandenem Geld kauft, bekommt bei fallenden Kursen mehr Bitcoin für jeden Dollar. Bei Strategy komme es nach Einschätzung von Monness Crespi zusätzlich darauf an, zu welchem Preis das Unternehmen neue Aktien ausgeben könne. Der entscheidende Maßstab für bestehende Aktionäre sei, wie viel Bitcoin nach einer solchen Finanzierung auf jede einzelne Aktie entfalle. Zahle der Markt für die Strategy-Aktie einen ausreichend hohen Aufschlag auf den anteiligen Wert der Bitcoin-Reserve, könne das Unternehmen diesen Aufschlag beim Verkauf neuer Aktien nutzen. Investiere es den Erlös in Bitcoin, könne der Bestand je Aktie trotz der gestiegenen Aktienzahl wachsen. Genau darin sehe Monness Crespi die Schwachstelle: Der nötige Aufschlag entstehe nach Einschätzung des Hauses nur, wenn Bitcoin bereits steige. Strategy kaufe deshalb zu hohen Bitcoin-Kursen und setze die Käufe ausgerechnet dann aus, wenn Bitcoin günstiger zu haben sei. Kursziel 59 USD – wie weit die Börse vom Urteil der Analysten entfernt ist Monness Crespi kürzt das Kursziel mit dem Schritt von 65 auf 59 USD um gut 9,2%. Für Anleger ist der Abstand zum Börsenkurs noch aussagekräftiger: Vom Montagsschluss bei 84,40 USD müsste die Aktie um 25,40 USD oder 30,1% fallen, um das neue Ziel zu erreichen. Am Dienstag gab die Strategy-Aktie vorbörslich einen Teil ihres Gewinns wieder ab. Um 9:26 Uhr New Yorker Zeit, vier Minuten vor dem regulären Handelsstart, lag sie bei 81,78 USD. Das waren 2,62 USD oder 3,10% weniger als am Montagabend. Selbst von diesem niedrigeren Kurs aus lag das Ziel von Monness Crespi noch 27,9% tiefer. Für Aktionäre wirft die Strategy-Aktienanalyse damit eine Frage auf, die der tägliche Bitcoin-Kurs allein kaum beantworten kann: Wächst mit dem nächsten Kauf auch der Bitcoin-Anteil jeder bereits gehaltenen Aktie? Monness Crespi sieht dafür gerade in schwächeren Marktphasen enge Grenzen. Das Urteil lautet weiterhin Rating "sell", das neue Kursziel 59 USD. Teilen Sie den Artikel mit dem Freund, der bei jedem Bitcoin-Rücksetzer "Nachkaufen!" in den Gruppenchat schreibt. Die Rückfrage "Zu welchem Aufschlag würdest du dafür neue Aktien ausgeben?" dürfte Ihnen wenigstens bis zum nächsten Kursalarm etwas Ruhe verschaffen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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