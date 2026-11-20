Die Strategy Aktie (ISIN: US5949724083, FSE: MIGA, NASDAQ: MSTR) steht vor ihrem Stichtag: Nach Handelsschluss am 30. November wird der Bitcoin-Konzern aus den globalen MSCI-Indizes entfernt, darunter MSCI USA. Der Kurs lag zuletzt bei 86,13 US-Dollar (19. November, ohne offizielle Schlusskursangabe), ein Minus von 4,6 Prozent zum Vortag und rund 25 Prozent unter dem Schluss vom 12. November (114,41 Dollar), dem Tag nach der MSCI-Bestätigung. Weil Strategy 850.849 Bitcoin hält, ist die Strategy Aktie auch ein Hebel auf den Bitcoin Kurs, der bei rund 61.500 Dollar notiert.
Strategy Aktie: Seit dem MSCI-Beschluss rund 25 Prozent im Minus, Index-Abflüsse von 1,5 bis 8,8 Milliarden Dollar im Streit - Ist der Rauswurf zum 30. November schon eingepreist?
Die Strategy-Aktie fiel seit der MSCI-Bestätigung am 11. November von 122 auf rund 86 US-Dollar. Am 30. November fliegt der Bitcoin-Konzern aus den MSCI-Indizes. Wie groß der Verkaufsdruck der Indexfonds wirklich wird, schätzen Analysten sehr unterschiedlich.
Der Beschluss
Was hat MSCI genau entschieden – und warum trifft es Strategy?
MSCI hatte im August eine Konsultation zu Unternehmen gestartet, die vor allem digitale Vermögenswerte halten, und das Regelwerk am 15. Oktober beschlossen. Am 11. November folgte die Bestätigung für Strategy. Der Test prüft zunächst, ob ein Unternehmen wesentliche operative Vermögenswerte hat. Besteht es ihn nicht, wird es an fünf Finanzkennzahlen gemessen; bei mindestens vier Auffälligkeiten gilt der Titel als nicht wählbar. Bestehende Titel müssen dafür in der Regel in den beiden jüngsten Berichtsperioden durchfallen. Die neue Zusammensetzung gilt ab 1. Dezember. Betroffen sind laut Berichten auch Metaplanet und Yellow Cake.
Strategy hat sich gewehrt: In einem Brief vom 1. September nannte das Unternehmen den Test „fundamentally flawed“ und sieht sich als operatives Unternehmen nach US-GAAP. Die Börsennotierung bleibt bestehen, einen Zwang zum Verkauf von Bitcoin gibt es nicht.
Wie viel Geld müssen Indexfonds verkaufen?
Hier liegt der Streit. Nach der aktuellen Rechnung halten Fonds, die MSCI-Indizes nachbilden, rund 13 Millionen Strategy-Aktien (3,1 Prozent der Aktien), das entspricht je nach Kursbasis etwa 1,5 bis 1,6 Milliarden Dollar. JPMorgan-Analyst Nikolaos Panigirtzoglou hatte hingegen schon im November 2025 für den ersten MSCI-Vorschlag 2,8 Milliarden Dollar genannt, und bis zu 8,8 Milliarden, falls andere Indexanbieter folgen. Diese Zahl bezieht sich auf den ersten Vorschlag, nicht auf die Endregeln. Verkaufsdruck, so der Einwand von Marktbeobachtern, sei bei 13 Millionen Aktien kleiner als ein durchschnittliches Tagesvolumen; Analyst Markus Thielen (10x Research) hält den Effekt für weitgehend eingepreist. Ob das stimmt, zeigt erst der Handel rund um den 30. November.
|Schätzung
|Betrag
|Annahme
|MSCI-Indexfonds (aktuelle Rechnung)
|rund 1,5 bis 1,6 Mrd. US-Dollar
|13 Mio. Aktien
|JPMorgan (Nov. 2025)
|2,8 Mrd. US-Dollar
|erster MSCI-Vorschlag
|JPMorgan (Nov. 2025)
|bis 8,8 Mrd. US-Dollar
|falls weitere Anbieter folgen
Werte nicht vergleichbar: unterschiedliche Stichtage, Kurse und Annahmen. Weitere Indexanbieter haben bisher keinen Ausschluss angekündigt (S&P, FTSE: keine Quelle gefunden).
Quelle: Medienberichte vom 12. und 15.11.2026 zu MSCI, JPMorgan, 10x Research
Wie gut ist Strategy für Dividenden und Bitcoin-Käufe gerüstet?
Laut Meldung an die US-Börsenaufsicht vom 16. November kaufte Strategy zwischen 9. und 15. November 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar (im Schnitt 68.887 Dollar). Der Bestand liegt bei 850.849 Bitcoin zu Gesamtkosten von 64,2 Milliarden Dollar, im Schnitt 75.452 Dollar je Bitcoin. Damit steht der Bestand beim aktuellen Bitcoin Kurs deutlich unter Einstand. Die Dollar-Reserve für Vorzugsdividenden beträgt 4,75 Milliarden Dollar, dazu 151,2 Millionen Cash; 18,9 Millionen wurden für Dividenden verwendet. Die Vorzugsaktie STRC verzinst mit 12 Prozent, 2.282.510 Stück im Wert von 228,1 Millionen Dollar wurden zurückgekauft, die verbleibende Rückkaufkapazität liegt bei 332,2 Millionen Dollar. Der mNAV, der Aufschlag der Börsenbewertung auf den Bitcoin-Bestand, lag nach Berichten am 12. November bei etwa 1,08, aktuellere Werte nach dem Kursrutsch liegen nicht vor.
Was heißt der MSCI-Ausschluss für andere Krypto-Aktien und den Bitcoin Kurs?
Ein Präzedenzfall: Wenn Indexanbieter Bitcoin-Halter als Finanzvehikel statt als Unternehmen einstufen, sind auch andere Treasury-Firmen betroffen. Für die Nasdaq-100, die auch Strategy führt, wird der Termin für Streichungen am 11. Dezember genannt, das Rebalancing am 18. Dezember; bisher wurde keine Streichung angekündigt. Anleger in Krypto-Aktien wie Coinbase (COIN), MARA und BitMine sehen die Entscheidung als Signal für die Bewertung der gesamten Branche.
FAQ: Antworten zur Strategy Aktie
Wann wird die Strategy Aktie aus den MSCI-Indizes entfernt?
Nach Handelsschluss am 30. November 2026, wirksam ab 1. Dezember.
Muss Strategy Bitcoin verkaufen?
Nein, laut Berichten besteht kein Zwang zum Verkauf; die Börsennotierung bleibt bestehen.
Gibt es eine Strategy Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab; „Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Wie viele Bitcoin hält Strategy?
850.849 Bitcoin zum 15. November 2026, zu Gesamtkosten von 64,2 Milliarden Dollar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.