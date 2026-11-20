MSCI hatte im August eine Konsultation zu Unternehmen gestartet, die vor allem digitale Vermögenswerte halten, und das Regelwerk am 15. Oktober beschlossen. Am 11. November folgte die Bestätigung für Strategy. Der Test prüft zunächst, ob ein Unternehmen wesentliche operative Vermögenswerte hat. Besteht es ihn nicht, wird es an fünf Finanzkennzahlen gemessen; bei mindestens vier Auffälligkeiten gilt der Titel als nicht wählbar. Bestehende Titel müssen dafür in der Regel in den beiden jüngsten Berichtsperioden durchfallen. Die neue Zusammensetzung gilt ab 1. Dezember. Betroffen sind laut Berichten auch Metaplanet und Yellow Cake.

Strategy hat sich gewehrt: In einem Brief vom 1. September nannte das Unternehmen den Test „fundamentally flawed“ und sieht sich als operatives Unternehmen nach US-GAAP. Die Börsennotierung bleibt bestehen, einen Zwang zum Verkauf von Bitcoin gibt es nicht.