Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) ist der Bitcoin-Hebel der Börse – und der hat am Mittwoch wehgetan: Der Schlusskurs an der Nasdaq lag bei 90,32 Dollar, ein Minus von 6,4 Prozent (Schluss 18. November, New Yorker Zeit). Zugleich rutschte die 12-Prozent-Vorzugsaktie STRC auf 96,11 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit August. Saylor kündigte laut Marktberichten an, STRC unterhalb von 100 Dollar zurückzukaufen. Der Bitcoin Kurs liegt mit rund 63.700 Dollar deutlich unter dem durchschnittlichen Einstand von 75.452 Dollar.
Strategy Aktie: Schluss bei 90,32 Dollar, Vorzugsaktie STRC unter Nennwert – wie lange trägt das Bitcoin-Modell?
Die Strategy Aktie verlor am Mittwoch 6,4 Prozent auf 90,32 Dollar. Die Vorzugsaktie STRC fiel auf 96,11 Dollar und damit unter ihren Nennwert, Michael Saylor kündigt Rückkäufe an. Warum der Bitcoin Kurs unter 64.000 Dollar das Finanzierungsmodell trifft.
Der Auslöser
Warum fällt die Strategy Aktie stärker als Bitcoin?
Bitcoin verlor in 24 Stunden nur rund ein halbes Prozent, die Strategy Aktie aber 6,4 Prozent. Der Grund liegt im Aufbau: Das Unternehmen finanziert seine Bitcoin-Käufe mit Aktien und Vorzugsaktien. Funktioniert das, wächst der Bestand; kippt die Nachfrage, stockt der Kreislauf. Bei einem Bitcoin Kurs 16 Prozent unter Einstand gibt es zudem keine Buchgewinne mehr, die Anleger trösten könnten. Die Coinbase Aktie verlor am selben Tag nur 3,9 Prozent, ein Hinweis darauf, wie stark der Hebel bei Strategy wirkt.
Der Mechanismus
Was bedeutet es, dass STRC unter 100 Dollar notiert?
STRC ist eine variabel verzinste, unbefristete Vorzugsaktie, die monatlich Bardividenden zahlt. Notiert sie über dem Nennwert von 100 Dollar, kann Strategy neue Stücke ausgeben und den Erlös in Bitcoin stecken. Darunter funktioniert das nicht, deshalb hat das Unternehmen bereits im September mit Rückkäufen reagiert: Damals meldete Saylor 139 Millionen Dollar an zurückgekauften STRC, in der Woche floss kein Geld in Bitcoin. Jetzt, mit 96,11 Dollar, steht dieselbe Frage wieder im Raum: Verteidigt Strategy den Nennwert mit eigenem Geld, wird dieses Geld nicht in Bitcoin investiert.
|Größe
|Wert
|Einordnung
|Strategy Aktie (MSTR)
|90,32 $
|–6,4 % am 18.11.
|STRC-Vorzugsaktie
|96,11 $
|tiefster Stand seit August
|Bitcoin-Einstand
|75.452 $
|Durchschnitt je Bitcoin
|Bitcoin Kurs 19.11.
|rund 63.700 $
|rund 16 % unter Einstand
|Bitcoin-Bestand
|850.849
|zuletzt gemeldet
Kurse Nasdaq, Schluss 18.11.2026; Bitcoin-Bestand laut letzter Unternehmensmeldung, Stand kann abweichen.
Quelle: Marktbericht 19.11.2026, Unternehmensangaben
Der Index
Wie groß ist der Druck durch den MSCI-Ausschluss?
Hinzu kommt ein Termin: Strategy soll zum 30. November aus dem MSCI-USA-Index ausscheiden. Indexfonds müssten dann verkaufen. Wie viel davon bereits im Kurs steckt, lässt sich nicht seriös beziffern; der Ausschluss gilt als bekannter Belastungsfaktor, der zeitlich näher rückt.
Die Nachbarn
Wie schlagen sich Coinbase Aktie und Miner?
Die Coinbase Aktie schloss am Mittwoch bei 110,51 Dollar (–3,9 Prozent), kämpft aber mit geringeren Handelsumsätzen. Der Miner MARA verkaufte nach dem dritten Quartal 13.597 Bitcoin, um Kredite von 750 Millionen Dollar zu tilgen. Während Strategy weiter auf Bitcoin als Reserve setzt, verwandeln andere Konzerne ihre Bestände in Cash. Der Bitcoin Kurs entscheidet, welche Strategie sich als widerstandsfähiger erweist.
Ausblick
Worauf achten Anleger bei der Strategy Aktie jetzt?
Im Blick stehen der STRC-Kurs im Verhältnis zu 100 Dollar, die nächste Bestandsmeldung des Unternehmens (meist montags per Pflichtmitteilung), der MSCI-Termin am 30. November und die Fed-Sitzung am 9. Dezember. Letztere bestimmt über Zinsangst und Dollar, damit auch über den Bitcoin Kurs.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Wie viel Bitcoin hält Strategy? Zuletzt gemeldet waren 850.849 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Einstand von rund 75.452 Dollar.
Warum fällt die Strategy Aktie? Der schwächere Bitcoin Kurs, die Zinsangst der Fed und der STRC-Kurs unter Nennwert belasten; Strategy hebelt die Bitcoin-Bewegung.
Was ist STRC? Eine variabel verzinste, unbefristete Vorzugsaktie von Strategy mit Nennwert 100 Dollar, die monatlich Bardividenden zahlt.
Ist die Strategy Aktie ein Bitcoin-Ersatz? Sie bildet den Bitcoin Kurs mit Hebel und zusätzlichen Unternehmensrisiken ab. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.