STRC ist eine variabel verzinste, unbefristete Vorzugsaktie, die monatlich Bardividenden zahlt. Notiert sie über dem Nennwert von 100 Dollar, kann Strategy neue Stücke ausgeben und den Erlös in Bitcoin stecken. Darunter funktioniert das nicht, deshalb hat das Unternehmen bereits im September mit Rückkäufen reagiert: Damals meldete Saylor 139 Millionen Dollar an zurückgekauften STRC, in der Woche floss kein Geld in Bitcoin. Jetzt, mit 96,11 Dollar, steht dieselbe Frage wieder im Raum: Verteidigt Strategy den Nennwert mit eigenem Geld, wird dieses Geld nicht in Bitcoin investiert.