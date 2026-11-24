Strategy hat eine Milliarde Dollar von der USD-Reserve in den Cash-Bestand verschoben. Nach der Umschichtung stehen laut Meldung 3,73 Milliarden Dollar Reserve und 1,09 Milliarden Dollar Cash zur Verfügung. Aus der Reserve flossen in der Woche 17,6 Millionen Dollar in Vorzugsdividenden. Die Dividenden der Vorzugsaktien lagen im dritten Quartal bei rund 420 Millionen Dollar, in den kommenden zwölf Monaten werden außerdem 1,05 Milliarden Dollar Schulden fällig. Rechnet man mit dem Tempo des dritten Quartals, reicht die Reserve nach der Rechnung von 24/7 Wall St. etwa 2,2 Jahre.

Wichtig für die Einordnung: Ein bestimmter Bitcoin Kurs, bei dem Strategy verkaufen müsste, existiert laut 24/7 Wall St. nicht. Verkäufe hängen vom Cashbedarf ab. Strategy hat in diesem Jahr nach den Berichten bereits Bitcoin im Wert von rund 432 Millionen Dollar verkauft, um Dividenden und Rückkäufe zu finanzieren. Saylor erklärte laut Bitcoin.com: „We don't need a bailout.“