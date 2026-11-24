Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, Nasdaq) steht unter Druck, weil das Unternehmen von Michael Saylor die Bitcoin-Zukäufe zurückfährt und stattdessen eigene Vorzugsaktien zurückkauft. Laut der Pflichtmitteilung vom 23. November erwarb Strategy in der Woche bis 22. November 457 Bitcoin für 29,6 Millionen Dollar, setzte aber 211,8 Millionen Dollar für den Rückkauf von 2.183.747 STRC-Vorzugsaktien ein. Die Strategy Aktie schloss am Montag nach Angaben von Bitcoin.com bei 84,40 Dollar, rund 30 Prozent unter dem Wert vom 10. November (121,07 Dollar).
Strategy Aktie: Saylor kauft 457 Bitcoin und 2,18 Millionen Vorzugsaktien zurück, die Dollar-Reserve sinkt auf 3,7 Milliarden – wie lange reicht die Kasse?
Strategy hat vom 16. bis 22. November 457 Bitcoin für 29,6 Millionen Dollar gekauft, aber 211,8 Millionen Dollar in den Rückkauf der STRC-Vorzugsaktie gesteckt. Die Dollar-Reserve schrumpft, die Strategy Aktie hat in zwei Wochen rund 30 Prozent verloren. Was Anleger jetzt beobachten.
Das Wichtigste in Kürze: Der Bitcoin Kurs liegt mit rund 60.200 Dollar etwa 20 Prozent unter Strategys durchschnittlichem Einstand. Die Strategy Aktie ist damit eine gehebelte Wette auf Bitcoin, deren Finanzierung zunehmend an der Dollar-Reserve hängt.
Die Zahlen der Woche
Was hat Strategy in der Woche bis 22. November gekauft?
Strategy verkaufte laut Meldung 1.925.676 Stammaktien (MSTR) für netto 176,7 Millionen Dollar, rund 91,76 Dollar je Aktie. Davon flossen 29,6 Millionen Dollar in 457 Bitcoin und etwa 147 Millionen Dollar in den STRC-Rückkauf; weitere 64,8 Millionen Dollar kamen aus dem Cash. Der Bestand wuchs auf 851.305 Bitcoin mit Anschaffungskosten von 64,23 Milliarden Dollar. Der Wert der Bestände liegt bei Bitcoin um 60.000 Dollar bei etwa 51,3 Milliarden Dollar, der unrealisierte Verlust bei rund 12,9 Milliarden Dollar.
|Woche bis
|Gekaufte Bitcoin
|Preis je Bitcoin
|Rückkauf STRC
|8. November
|1.036
|79.012 USD
|188,3 Mio.
|15. November
|485
|68.887 USD
|206,3 Mio.
|22. November
|457
|64.898 USD
|147,0 Mio.
Wochen jeweils bis Sonntag. STRC-Rückkäufe in Millionen US-Dollar.
Quelle: Strategy-Meldungen, zusammengestellt von crypto.news
Auffällig ist das Muster: Die Zahl der gekauften Bitcoin hat sich binnen zwei Wochen mehr als halbiert, während das Geld für die Vorzugsaktien auf hohem Niveau bleibt. Die STRC-Aktie zahlt laut Strategy 12 Prozent Jahresdividende, im Dezember insgesamt 1,00 Dollar je Aktie. Strategy kaufte sie zuletzt für durchschnittlich rund 97 Dollar je Aktie zurück.
Die Kasse
Wie lange reicht die Dollar-Reserve der Strategy Aktie?
Strategy hat eine Milliarde Dollar von der USD-Reserve in den Cash-Bestand verschoben. Nach der Umschichtung stehen laut Meldung 3,73 Milliarden Dollar Reserve und 1,09 Milliarden Dollar Cash zur Verfügung. Aus der Reserve flossen in der Woche 17,6 Millionen Dollar in Vorzugsdividenden. Die Dividenden der Vorzugsaktien lagen im dritten Quartal bei rund 420 Millionen Dollar, in den kommenden zwölf Monaten werden außerdem 1,05 Milliarden Dollar Schulden fällig. Rechnet man mit dem Tempo des dritten Quartals, reicht die Reserve nach der Rechnung von 24/7 Wall St. etwa 2,2 Jahre.
Wichtig für die Einordnung: Ein bestimmter Bitcoin Kurs, bei dem Strategy verkaufen müsste, existiert laut 24/7 Wall St. nicht. Verkäufe hängen vom Cashbedarf ab. Strategy hat in diesem Jahr nach den Berichten bereits Bitcoin im Wert von rund 432 Millionen Dollar verkauft, um Dividenden und Rückkäufe zu finanzieren. Saylor erklärte laut Bitcoin.com: „We don't need a bailout.“
Bewertung
Warum liegt die Strategy Aktie unter dem Wert ihrer Bitcoin?
Nach Berechnung von Bitcoin.com entspricht der Börsenwert von etwa 35,7 Milliarden Dollar nur rund 70 Cent je Dollar Bitcoin-Bestand. Das ist nicht die von Strategy genutzte Kennzahl mNAV, sondern eine einfache Gegenüberstellung. Sie zeigt, dass der Markt einen Abschlag auf die Bestände einpreist. Bitcoin.com nennt außerdem als Belastung, dass der Indexanbieter MSCI Strategy aus einem wichtigen Index entfernt hat. Für Anleger relevant: Jeder Dollar, der in Vorzugsaktien fließt, steht nicht für Bitcoin-Käufe zur Verfügung.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Strategy Aktie jetzt?
Die nächste wöchentliche Pflichtmitteilung (8-K) zu Käufen und Reserve, zuletzt jeweils montags.
Entwicklung von Bitcoin rund um 60.000 Dollar und 55.000 Dollar.
Stand der USD-Reserve und weitere STRC-Rückkäufe.
Fed-Sitzung im Dezember und die PCE-Daten am 25. November.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Wie viele Bitcoin hält Strategy? 851.305 Bitcoin zum 22. November, Anschaffungskosten 64,23 Milliarden Dollar.
Warum kauft Strategy Vorzugsaktien zurück? Die Meldung nennt die Rückkäufe als Mittelverwendung der Woche, eine ausführliche Begründung nennen die ausgewerteten Berichte nicht. Zugleich bindet der Rückkauf Mittel, die sonst für Bitcoin zur Verfügung stünden.
Muss Strategy Bitcoin verkaufen? Laut 24/7 Wall St. gibt es keine feste Bitcoin-Kursschwelle. Strategy hat 2026 bereits Bitcoin verkauft, um Dividenden zu zahlen.
Was bedeutet der Bitcoin Kurs für Krypto-Aktien? Die Strategy Aktie, die Coinbase Aktie und Miner reagieren meist stärker als Bitcoin.
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