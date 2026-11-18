Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, Nasdaq) steht vor dem Rauswurf aus dem MSCI USA Index, und die jüngste Meldung des Unternehmens wirft eine neue Frage auf. Wie aus der Form 8-K vom 16. November hervorgeht, verkaufte Strategy zwischen dem 9. und 15. November 2.087.040 eigene Aktien und nahm damit netto 244,7 Millionen Dollar ein. Doch nur 33,4 Millionen Dollar davon flossen in neue Bitcoin, 485 Stück zu durchschnittlich 68.887 Dollar. Der Rest ging überwiegend in den Rückkauf eigener Vorzugsaktien. Für Anleger, die den Bitcoin Kurs über die Strategy Aktie beobachten, ist das ein Kurswechsel in der Verwendung des Geldes.
Strategy Aktie: Saylor holt 245 Millionen Dollar per Aktienverkauf, doch nur 33 Millionen fließen in Bitcoin – wird aus dem Käufer ein Verwalter?
In der Woche bis zum 15. November verkaufte Strategy Aktien für 244,7 Millionen Dollar, kaufte aber nur 485 Bitcoin und steckte gut 206 Millionen Dollar in den Rückkauf eigener Vorzugsaktien. Was die Meldung bei der US-Börsenaufsicht über die Strategy Aktie, den Bitcoin Kurs, die 4,75-Milliarden-Reserve und den MSCI-Rauswurf zum 30. November verrät.
Die Meldung
Wohin fließt das Geld, wenn nicht in Bitcoin?
Nach der 8-K verteilen sich die 244,7 Millionen Dollar so: 33,4 Millionen für Bitcoin-Käufe, 206,3 Millionen für Rückkäufe von STRC, einer Vorzugsaktie von Strategy, und 5,0 Millionen als Barmittel. Insgesamt kaufte das Unternehmen 2.282.510 STRC-Papiere für 228,1 Millionen Dollar zurück. Die Dividende von STRC bleibt für Dezember bei 12,00 Prozent im Jahr, das Management will den Satz halten, bis STRC nachhaltig nahe 100 Dollar handelt. Das Papier handelt offenbar darunter, sonst wären Rückkäufe nicht sinnvoll.
Das Prinzip ist erklärbar: Vorzugsaktien mit hoher Dividende binden Cash. Wenn Strategy sie unter dem Nennwert zurückkauft, spart das künftige Ausschüttungen. Zugleich steht das Geld dann nicht für Bitcoin-Käufe zur Verfügung, die das Geschäftsmodell der Strategy Aktie ausmachen.
|Position
|Wert
|Verkaufte MSTR-Aktien
|2.087.040
|Nettoerlös
|244,7 Mio. $
|Bitcoin-Käufe
|485 BTC für 33,4 Mio. $
|Rückkäufe von STRC
|2.282.510 Stück für 228,1 Mio. $
|Bitcoin-Bestand
|850.849 BTC (Ø 75.452 $)
|Gesamter Kaufpreis
|64,20 Mrd. $
|USD-Reserve
|4,75 Mrd. $
Quelle: Form 8-K, Strategy Inc., Berichtszeitraum 9.–15.11.2026
Der Bitcoin-Bestand
Wie steht Strategy bei einem Bitcoin Kurs von 64.000 Dollar da?
Strategy hält 850.849 Bitcoin, die das Unternehmen im Schnitt für 75.452 Dollar je Stück gekauft hat. Der Gesamtkaufpreis liegt bei 64,20 Milliarden Dollar. Am Mittwochmorgen lag der Bitcoin Kurs laut CoinGecko um 05:48 Uhr MEZ bei 64.336 Dollar, rund 15 Prozent unter dem Durchschnittspreis. Rechnerisch steht der Bestand damit im Buchverlust von rund 9,5 Milliarden Dollar, das ist eine Rechnung der Redaktion auf Basis der beiden genannten Zahlen. Die jüngsten Käufe zu 68.887 Dollar liegen ebenfalls über dem aktuellen Preis.
Die Reserve von 4,75 Milliarden Dollar dient dazu, Dividenden auch bei schwachem Markt zu zahlen. In der Berichtswoche wurden daraus 18,9 Millionen Dollar für Dividenden entnommen. Für den 31. Dezember stehen Quartalsdividenden auf STRF (2,50 Dollar), STRE (2,50 Euro), STRK (2,00 Dollar) und STRD (2,50 Dollar) an.
Der Rauswurf
Was bedeutet der MSCI-Ausschluss zum 30. November für die Strategy Aktie?
MSCI streicht Strategy zum Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index. JPMorgan schätzte die möglichen Verkäufe auf rund 2,8 Milliarden Dollar, bei Folgeausschlüssen durch andere Indexanbieter auf bis zu 8,8 Milliarden Dollar. MSCI-nahe Fonds halten laut Cointelegraph rund 13 Millionen Aktien, 3,1 Prozent der Stammaktien. Die Strategy Aktie fiel nach Blockhead in den vier Wochen bis 6. November um 21,6 Prozent und liegt rund 75 Prozent unter dem Rekord. Auch die Metaplanet Aktie und die Coinbase Aktie (Jahrestief bei 119,84 Dollar am Montag) zeigen, wie stark Krypto-Aktien zuletzt unter Druck stehen.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Wie viele Bitcoin hält Strategy?
Zum 15. November 850.849 Bitcoin, gekauft im Schnitt für 75.452 Dollar je Coin.
Warum kauft Strategy so wenige Bitcoin?
In der Woche bis 15. November flossen laut 8-K nur 33,4 Millionen Dollar in 485 Bitcoin, der größere Teil ging in den Rückkauf von STRC.
Was ist STRC?
Eine Vorzugsaktie von Strategy mit 12 Prozent Dividende im Jahr, die das Unternehmen ausgibt und zurückkauft.
Wann fliegt die Strategy Aktie aus dem MSCI USA?
Zum Handelsschluss am 30. November 2026.
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