Strategy hält 850.849 Bitcoin, die das Unternehmen im Schnitt für 75.452 Dollar je Stück gekauft hat. Der Gesamtkaufpreis liegt bei 64,20 Milliarden Dollar. Am Mittwochmorgen lag der Bitcoin Kurs laut CoinGecko um 05:48 Uhr MEZ bei 64.336 Dollar, rund 15 Prozent unter dem Durchschnittspreis. Rechnerisch steht der Bestand damit im Buchverlust von rund 9,5 Milliarden Dollar, das ist eine Rechnung der Redaktion auf Basis der beiden genannten Zahlen. Die jüngsten Käufe zu 68.887 Dollar liegen ebenfalls über dem aktuellen Preis.

Die Reserve von 4,75 Milliarden Dollar dient dazu, Dividenden auch bei schwachem Markt zu zahlen. In der Berichtswoche wurden daraus 18,9 Millionen Dollar für Dividenden entnommen. Für den 31. Dezember stehen Quartalsdividenden auf STRF (2,50 Dollar), STRE (2,50 Euro), STRK (2,00 Dollar) und STRD (2,50 Dollar) an.