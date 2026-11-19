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Strategy Aktie: Rating-Downgrade – warum der Aufschlag auf die Bitcoin-Bestände schrumpfen könnte

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 19:33 1 Min. Monness, Crespi, Hardt & Co

Monness Crespi Hardt stuft Strategy auf "sell" ab und sieht wegen der Bitcoin-Risiken und der Verwässerung ein Kursziel von 65 USD.

Bild: unsplash

Der Analyst von Monness Crespi Hardt, Gus Galá, stuft die Strategy-Aktie (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker: MSTR) von "neutral" auf "sell" herab und setzt das Kursziel auf 65 USD. Die Verkaufsempfehlung beruhe auf drei Faktoren: den Kursrisiken bei Bitcoin, der Hebelwirkung der Verschuldung von Strategy und dem Aufschlag, mit dem die Aktie gegenüber dem Wert der Bitcoin-Bestände des Unternehmens gehandelt werde. Aus Bitcoin-ETFs fließe weiterhin Kapital ab. Die Optionspreise würden auf eine Nachfrage nach Absicherung gegen fallende Bitcoin-Kurse hindeuten. Auch die Prognosemärkte würden ein erhebliches Rückschlagrisiko für die Kryptowährung signalisieren. Gus Galá erwarte zudem, dass Anleger künftig einen geringeren Aufschlag für das Wachstum des Bitcoin-Bestands je Stammaktie zahlen würden. Strategy finanziere Rückkäufe der unter dem Kürzel STRC gehandelten Vorzugsaktien sowie Dividenden auf Vorzugsaktien zunehmend durch die Ausgabe neuer Stammaktien. Dadurch würden die Anteile der bisherigen Stammaktionäre verwässert. Gus Galá, Analyst von Monness Crespi Hardt, empfiehlt die Strategy-Aktie zum Verkauf. (Analyse vom 18.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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