Strategy Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer Nr. 1 mit minus 13,4 Prozent – wird der MSCI-Rauswurf zur Bitcoin-Falle?

Die Strategy Chartanalyse zeigt einen intakten Abwärtstrend. Seit einem Monat ging es mehr als ein Viertel bergab, jede Erholung wurde verkauft. Die wichtigste psychologische Unterstützung ist die 100-Dollar-Marke. Nach oben wäre die Rückeroberung des Vorwochenniveaus um 129 Dollar ein erstes Signal der Stabilisierung. Bis zum 30. November dürfte der Verkaufsdruck der Indexfonds auf der Aktie lasten. Erfahrungsgemäß kann nach Vollzug einer Indexänderung allerdings eine Erleichterung einsetzen – wenn der erzwungene Verkauf vorbei ist. Für die kurzfristige Strategy-Aktie Prognose ist der Bitcoin-Kurs der wichtigste Taktgeber.