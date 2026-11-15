Es ist die Aktie, die wie keine andere für die Bitcoin-Wette an der Börse steht – und sie steckt tief in der Krise. Die Strategy-Aktie verlor in der abgelaufenen Woche 13,43 Prozent auf rund 112 Dollar und ist damit der größte Nasdaq100 Verlierer. Binnen eines Monats summiert sich das Minus auf 26,65 Prozent, binnen eines Jahres auf 46,48 Prozent. Gleich zwei Schläge trafen das Unternehmen von Michael Saylor. Unsere Strategy-Aktie Prognose zeigt, wie es weitergehen kann.
Strategy Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer Nr. 1 mit minus 13,4 Prozent – wird der MSCI-Rauswurf zur Bitcoin-Falle?
Die Strategy-Aktie ist der größte Nasdaq100 Verlierer der Woche: minus 13,43 Prozent, minus 46 Prozent in einem Jahr. Bitcoin rutscht unter 68.000 Dollar, MSCI wirft den größten Bitcoin-Halter unter den Unternehmen aus seinen Indizes. Unsere Strategy-Aktie Prognose zeigt, was die Strategy Chartanalyse bis zum 30. November signalisiert und warum die Strategy Aktienprognose am Aufschlag auf den Bitcoin-Bestand hängt.
Die Woche
MSCI-Rauswurf und Bitcoin-Schwäche: der doppelte Schlag
Der Indexanbieter MSCI bestätigte, Strategy nach Börsenschluss am 30. November aus seinen globalen Aktienindizes zu nehmen, darunter dem MSCI USA. Grundlage sind neue Regeln, die Unternehmen ohne nennenswertes operatives Geschäft ausschließen – bei Strategy machte Bitcoin zuletzt 91,8 Prozent der Vermögenswerte aus. Analysten schätzen, dass passive Fonds rund 13 Millionen Aktien verkaufen müssen, etwa 3,1 Prozent aller ausgegebenen Papiere. Gleichzeitig rutschte der Bitcoin unter die Marke von 68.000 Dollar, belastet von Anleiherenditen über 5 Prozent und Abflüssen aus den Bitcoin-ETFs. Dazu kamen neue Aktienverkäufe über 283,8 Millionen Dollar, die die Altaktionäre verwässern.
Kurzfristige Prognose
Strategy Chartanalyse: Abwärtstrend bis zum Stichtag?
Die Strategy Chartanalyse zeigt einen intakten Abwärtstrend. Seit einem Monat ging es mehr als ein Viertel bergab, jede Erholung wurde verkauft. Die wichtigste psychologische Unterstützung ist die 100-Dollar-Marke. Nach oben wäre die Rückeroberung des Vorwochenniveaus um 129 Dollar ein erstes Signal der Stabilisierung. Bis zum 30. November dürfte der Verkaufsdruck der Indexfonds auf der Aktie lasten. Erfahrungsgemäß kann nach Vollzug einer Indexänderung allerdings eine Erleichterung einsetzen – wenn der erzwungene Verkauf vorbei ist. Für die kurzfristige Strategy-Aktie Prognose ist der Bitcoin-Kurs der wichtigste Taktgeber.
Szenario 1: Erholung nach dem Stichtag
Stabilisiert sich der Bitcoin und ist der Indexverkauf vollzogen, könnte die Aktie Anfang Dezember Richtung 129 Dollar zurückfedern.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 100 und 129 Dollar
Bitcoin pendelt, der Indexdruck wird absorbiert, Anleger warten auf die Fed am 9. Dezember.
Szenario 3: Bruch der 100 Dollar
Fällt der Bitcoin weiter und hält die Risikoscheu an, droht ein Rutsch unter die runde Marke.
Mittel- bis langfristige Prognose
Strategy Aktienprognose: das Geschäftsmodell im Stresstest
Strategy gibt Aktien und Anleihen aus und kauft mit dem Geld Bitcoin. Das funktioniert, solange die Aktie mit Aufschlag auf den Bitcoin-Bestand gehandelt wird.
Fällt die Aktie schneller als der Bitcoin, kehrt sich der Mechanismus um: Neue Aktien verwässern stärker, die Finanzierung wird teurer. Der MSCI-Rauswurf verschärft das Problem, weil die Indexfonds als Käufer wegfallen. Strategy hat vorgesorgt: Die Dollar-Reserve lag Anfang November bei 4,79 Milliarden Dollar und reicht nach Firmenangaben für rund 3,4 Jahre an Dividenden und Zinsen. Allein im dritten Quartal zahlte Strategy 419,6 Millionen Dollar Dividenden auf Vorzugsaktien. Ein erzwungener Bitcoin-Verkauf ist damit kurzfristig nicht absehbar. Die mittel- bis langfristige Strategy Aktienprognose bleibt aber eine gehebelte Bitcoin-Wette: Steigt der Bitcoin wieder deutlich, dürfte die Aktie überproportional profitieren – fällt er weiter, ebenso überproportional verlieren.
Häufige Fragen zur Strategy-Aktie Prognose
Warum ist Strategy der größte Nasdaq100 Verlierer der Woche?
MSCI bestätigte den Ausschluss aus seinen Indizes zum 30. November, zugleich fiel der Bitcoin unter 68.000 Dollar. Die Aktie verlor 13,43 Prozent.
Was zeigt die Strategy Chartanalyse?
Einen intakten Abwärtstrend. Die 100-Dollar-Marke ist die wichtigste Unterstützung, das Vorwochenniveau um 129 Dollar der erste Widerstand.
Muss Strategy Bitcoin verkaufen?
Kurzfristig nicht absehbar. Die Dollar-Reserve reicht nach Firmenangaben rund 3,4 Jahre für Dividenden und Zinsen.
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