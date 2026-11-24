Die Aktie von Strategy Inc. (ISIN: US5949724083, FSE: MIGA, NASDAQ: MSTR) steckt in einer der härtesten Phasen ihrer Geschichte. Zum Schluss am 20. November kostete die Strategy Aktie 77,80 USD, das sind rund 69% weniger als beim 52-Wochen-Hoch von 249,96 USD. Der Bitcoin schwankt zwischen etwa 59.000 und 63.000 USD, die Volatilität am Kryptomarkt hält an. Die Strategy Aktienprognose hängt deshalb weniger an Software-Zahlen als an der Frage, ob das Finanzierungsmodell des Unternehmens ohne Prämie auf den Bitcoin-Bestand noch funktioniert.
Strategy Aktie Prognose: Bitcoin unter Einstand, MSCI-Rauswurf am 30. November - Wie lange trägt das Saylor-Modell?
Die Strategy Aktie bleibt Spielball der Kryptomärkte: Der Bitcoin-Bestand liegt rund 20% unter Einstand, die Prämie ist weg, und am 30. November fliegt das Papier aus dem MSCI USA Index. Die Strategy Aktienprognose im Überblick.
Ausgangslage
Was ist passiert - und was jetzt zählt
Am 22. November hielt Strategy 851.305 Bitcoin, gekauft zu durchschnittlich 75.446 USD je Coin. Bei einem Kurs um 60.000 USD liegt der Bestand damit rund 20% unter Einstand, der Buchverlust beträgt etwa 12 bis 14 Mrd. USD.
Strategy hat die Kennzahl mNAV im Juli 2026 neu definiert. Die Kernaussage bleibt: Die Prämie, die früher neue Aktienausgaben wertsteigernd machte, ist verschwunden. Die Bitcoin-Menge je Aktie ist 2026 sogar gesunken.
Finanzierung
Das Modell unter Druck
Verwässerung für Preferred-Rückkäufe
Vom 16. bis 22. November verkaufte Strategy 1.925.676 neue Aktien für 176,7 Mio. USD netto. Nur 29,6 Mio. USD flossen in Bitcoin, der Rest in den Rückkauf von STRC-Vorzugsaktien.
Fixe Lasten laufen weiter
Die STRC-Vorzugsaktie zahlt 12,0% pro Jahr, seit 1. November täglich. Laut Unternehmen reicht die USD-Reserve von 3,73 Mrd. USD (Stand 25.10.: 3,4 Jahre).
Bitcoin-Verkäufe genehmigt
Der Vorstand erlaubte Verkäufe für Dividenden, Rückkäufe und die Reserve. Bis 25. Oktober wurden 2026 bereits rund 431,8 Mio. USD verkauft.
Rückkaufprogramm aufgestockt
Das Programm für Vorzugsaktien wurde am 23. November von 3,0 auf 4,0 Mrd. USD erhöht. Für Stammaktien steht ein ungenutztes Programm über 1,0 Mrd. USD bereit.
Strategy verkauft also neue Stammaktien, um den Kurs der Vorzugspapiere zu stützen. Für Stammaktionäre ist das ein belastender Mix, solange die Aktie nicht über dem Netto-Bitcoin-Wert notiert.
Zahlen
Q3 2026: Gewinn auf dem Papier
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Operatives Ergebnis
|20,91 Mrd. USD
|3,89 Mrd. USD
|Nettogewinn
|19,53 Mrd. USD
|-
|Ergebnis je Aktie (verwässert)
|44,75 USD
|8,42 USD
|Software-Umsatz
|125,4 Mio. USD (-3%)
|-
Gewinn fast vollständig Bewertungsgewinn auf Bitcoin (Fair-Value-Bilanzierung).
Quelle: Strategy, 8-K vom 29.10.2026
Bei Bitcoin-Kursen um 60.000 USD dürfte im vierten Quartal ein hoher Bewertungsverlust anfallen, der Q3-Gewinn ist nicht fortschreibbar. Zudem verließ CFO Andrew Kang am 5. November das Unternehmen, ab 1. Januar übernimmt Reza Virasteh. Die nächsten Zahlen werden Anfang Februar 2027 erwartet.
Der große Termin
MSCI-Streichung: Abflüsse am 30. November
Nach dem Index Review vom 11. November wird Strategy nach Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index entfernt und damit auch aus MSCI World und ACWI. JPMorgan hatte mögliche Abflüsse bereits im November 2025 auf rund 2,8 Mrd. USD geschätzt. Passive Fonds müssen verkaufen, eine Vorwegnahme am Markt ist wahrscheinlich.
Chartbild
Wie steht die Strategy Aktie technisch da?
Beschreibend: Die Strategy Aktie fiel vom 4. November (142,54 USD) auf 77,80 USD am 20. November. Das Tief dieses Tages bei 77 bis 78 USD ist die nächste Unterstützung, Widerstände liegen bei 92 bis 93 USD und 114 bis 121 USD. Ein Chartanalyst warnt in einer Einzelmeinung vor 23 USD.
Analysten
Die Strategy Aktienprognose der Banken
Canaccord hält an "Buy" mit Kursziel 224 USD fest, Cantor Fitzgerald sieht mit "Overweight" 208 USD. Das Konsens-Kursziel lag am 10. November bei rund 233 USD. Die Ziele stammen aus der Zeit vor dem jüngsten Kurseinbruch, TIKR berichtet, die Wall Street habe sie "mehr als halbiert". Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien.
FAQ
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Warum fällt die Strategy Aktie? Der Bitcoin liegt unter dem Einstandspreis des Bestands, die mNAV-Prämie ist verschwunden, und der MSCI-Ausschluss steht bevor.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich Anfang Februar 2027 (nicht bestätigt).
Was sagt die Strategy Aktienprognose der Analysten? Überwiegend Kaufen, die Kursziele von 208 bis 233 USD sind jedoch überholt.
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