Die Aktie von Strategy Inc. (ISIN: US5949724083, FSE: MIGA, NASDAQ: MSTR) steckt in einer der härtesten Phasen ihrer Geschichte. Zum Schluss am 20. November kostete die Strategy Aktie 77,80 USD, das sind rund 69% weniger als beim 52-Wochen-Hoch von 249,96 USD. Der Bitcoin schwankt zwischen etwa 59.000 und 63.000 USD, die Volatilität am Kryptomarkt hält an. Die Strategy Aktienprognose hängt deshalb weniger an Software-Zahlen als an der Frage, ob das Finanzierungsmodell des Unternehmens ohne Prämie auf den Bitcoin-Bestand noch funktioniert.