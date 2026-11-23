Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) ist am Montag einer der größten Profiteure der Bitcoin-Erholung: Um 16:34 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notierte das Papier an der Nasdaq bei 88,55 US-Dollar, ein Plus von 13,8 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss (Yahoo Finance). Zum Handelsstart waren es laut CryptoTicker zeitweise sogar 90,31 Dollar, plus 16,1 Prozent gegenüber 77,80 Dollar. Der Treiber ist Bitcoin: Die größte Kryptowährung sprang nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze von rund 61.100 auf bis zu 64.505 Dollar.
Das ist nach einer brutalen Vorwoche mehr als ein technischer Reflex. Die Strategy Aktie hatte nach Angaben von Bitcoin.com in der Vorwoche rund 30 Prozent verloren, Coinbase und Robinhood je etwa 20 Prozent. Der Montag holt also nur einen Teil des Verlusts zurück.