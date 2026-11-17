wie lange trägt das Modell Saylor noch?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 19:13 4 Min.

Die Strategy Aktie gehört zur Mittagszeit an der Wall Street zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 11:58 Uhr Ortszeit (17:58 Uhr MEZ) fällt sie um 4,81 Prozent auf 98,07 US-Dollar. Bitcoin notiert rund 14 Prozent unter Strategys Einstandspreis, zugleich verwässert der Konzern seine Aktionäre, um Vorzugsaktien zurückzukaufen.

Die Strategy Aktie zählt am Dienstagmittag zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 11:58 Uhr New Yorker Zeit (17:58 Uhr MEZ) verliert das Papier des Bitcoin-Großanlegers, früher als MicroStrategy bekannt (Ticker: MSTR, Nasdaq; ISIN: US5949724083), 4,81 Prozent auf 98,07 US-Dollar. Damit fällt die Aktie unter die Marke von 100 US-Dollar – nachdem sie bereits am Montag 8,30 Prozent eingebüßt hatte. Der Nasdaq 100 verliert zur selben Zeit 1,59 Prozent auf 26.764,53 Punkte.

MSTR MSTR — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen

Strategy Aktie gegen 11:58 Uhr ET (17:58 Uhr MEZ) -4,81 % Kurs zum selben Zeitpunkt 98,07 USD Bitcoin-Bestand per 15. November 850.849 BTC durchschnittlicher Einstandspreis je Bitcoin 75.452 USD Quelle : finanzen.at, Stand 17.11.2026, 17:58 Uhr MEZ; Strategy 8-K vom 16.11.2026

Strategy Aktie Nasdaq100 Verlierer Warum fällt die Strategy Aktie heute – schon wieder?

Strategy ist im Kern eine gehebelte Wette auf Bitcoin – und die Kryptowährung kommt nicht vom Fleck. Laut JournalArta notierte Bitcoin gegen Mittag New Yorker Zeit bei rund 64.800 US-Dollar und damit 0,75 Prozent leichter. Das sind etwa 14 Prozent weniger als der durchschnittliche Preis, zu dem Strategy seine Bestände gekauft hat. Hinzu kommen hausgemachte Belastungen.

01 Bitcoin unter dem Einstandspreis Laut der Pflichtmeldung vom Montag hält Strategy 850.849 Bitcoin zu Gesamtkosten von 64,20 Milliarden US-Dollar, im Schnitt 75.452 US-Dollar je Coin. Am Freitag war Bitcoin unter 70.000 US-Dollar gefallen. 02 Verwässerung für den Rückkauf von Vorzugsaktien In der Woche bis 15. November verkaufte Strategy 2,09 Millionen eigene Stammaktien für netto 244,7 Millionen US-Dollar. Davon flossen nur 33,4 Millionen US-Dollar in Bitcoin, aber 206,3 Millionen US-Dollar in den Rückkauf der Vorzugsaktie STRC. 03 MSCI-Austritt rückt näher MSCI will Strategy nach einem Bericht auf Basis von Benzinga aus seinen globalen Indizes entfernen. Indexfonds halten demnach rund 13 Millionen Aktien, etwa 3,1 Prozent des Kapitals.

Der Zeitplan für den MSCI-Austritt ist nach diesen Berichten bis Ende November angesetzt; eine Bestätigung direkt von MSCI lag nicht vor.

Was steht in der neuen Pflichtmeldung von Strategy?

Die 8-K-Meldung vom 16. November zeigt, wie sich das Finanzierungsmodell verschiebt. Strategy kaufte zwar weiter Bitcoin, aber nur 485 Stück für 33,4 Millionen US-Dollar zu durchschnittlich 68.887 US-Dollar. Deutlich mehr Geld floss in den Rückkauf von 2,28 Millionen STRC-Vorzugsaktien für 228,1 Millionen US-Dollar. Neue Vorzugsaktien wurden über die Platzierungsprogramme nicht verkauft. Die Dollar-Reserve von 4,75 Milliarden US-Dollar soll die Dividenden der Vorzugsaktien absichern; der Satz für STRC bleibt im Dezember bei 12,00 Prozent.

Strategy: Aktivitäten vom 9. bis 15. November 2026 Posten Wert Bitcoin-Käufe 485 BTC für 33,4 Mio. USD Verkauf Stammaktien (ATM) 2,09 Mio. Aktien, 244,7 Mio. USD netto Rückkauf STRC-Vorzugsaktien 2,28 Mio. Aktien für 228,1 Mio. USD Bitcoin-Bestand 850.849 BTC Gesamtkosten 64,20 Mrd. USD Dollar-Reserve 4,75 Mrd. USD Quelle : Strategy, 8-K vom 16.11.2026

Wo steht die Strategy Aktie im Chartbild?

Am Montag schloss die Aktie bei 102,35 US-Dollar. Mit dem Rutsch unter 100 US-Dollar hat sie eine psychologisch wichtige Marke unterschritten. Innerhalb von zwei Handelstagen summiert sich das Minus damit auf rund 13 Prozent. Weil der Aktienkurs stärker schwankt als Bitcoin selbst, verstärkt jede Bewegung der Kryptowährung die Ausschläge.

Eine belastbare Angabe zur Entwicklung seit Jahresbeginn lag zum Redaktionsschluss nicht vor.

Was für Strategy spricht – die Gegenargumente Die Dollar-Reserve von 4,75 Milliarden US-Dollar sichert die Vorzugsdividenden für einige Zeit ab.

Strategy hat noch Spielraum für Aktienrückkäufe von rund einer Milliarde US-Dollar bei den Stammaktien.

Eine Erholung des Bitcoin-Kurses würde sich überproportional im Aktienkurs niederschlagen.

Was sollten Anleger bei der Strategy Aktie jetzt beachten?

Der wichtigste Faktor bleibt der Bitcoin-Kurs. Daneben rückt der MSCI-Austritt Ende November näher, der Verkäufe von Indexfonds auslösen könnte. Am 15. Dezember ist Stichtag für die Quartalsdividenden der Vorzugsaktien STRF, STRK und STRD, gezahlt wird am 31. Dezember. Kurzfristig dürfte zudem die allgemeine Risikobereitschaft nach den Nvidia-Zahlen am Abend eine Rolle spielen.

Fazit Die Strategy Aktie ist am Dienstagmittag Nasdaq100 Verlierer, weil Bitcoin unter dem Einstandspreis verharrt und Strategy neue Stammaktien ausgibt, um Vorzugspapiere zurückzukaufen. Mit dem MSCI-Austritt steht die nächste Belastungsprobe bevor – die Richtung gibt weiter Bitcoin vor.

FAQ zur Strategy Aktie