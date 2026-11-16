Der zweite Anlauf ist gescheitert: Die Strategy Aktie ist am Montagmittag der größte Nasdaq100 Verlierer. Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) kostet das Papier 103,71 US-Dollar, ein Minus von 7,09 Prozent zum Freitagsschluss von 111,62 Dollar – die kurze Erholung nach der Eröffnung ist damit aufgezehrt. Hauptgrund bleibt der schwache Bitcoin, der sich vom Wochenendtief nur mühsam löst. Strategy, früher MicroStrategy, ist an der Nasdaq unter dem Kürzel MSTR gelistet, die ISIN lautet US5949724083.
Strategy Aktie Nasdaq100 Verlierer: Erholung verpufft, der Aufschlag schmilzt – wie lange trägt das Finanzierungsmodell noch?
Die Strategy Aktie ist am Montagmittag der größte Nasdaq100 Verlierer: Gegen 11:59 Uhr Ortszeit notiert sie bei 103,71 US-Dollar und 7,09 Prozent im Minus. Die Erholung nach Handelsbeginn ist verpufft, der Bitcoin kommt nach dem Wochenendtief kaum vom Fleck – und der Bewertungsaufschlag auf den Bitcoin-Schatz schrumpft.
Der Tagesverlauf
Warum fällt die Strategy Aktie heute trotz Erholungsversuch?
Der Montag verlief für die Aktionäre in drei Akten: tiefer Fall vor dem Handel, ein Zwischenhoch zur Eröffnung, dann der Rückfall zur Mittagszeit.
Vorbörslich lag die Strategy Aktie laut CoinDesk gegen 8:27 Uhr Ortszeit rund 8,3 Prozent im Minus. Kurz nach Handelsbeginn hatte sich der Abschlag deutlich verringert, gegen 9:45 Uhr betrug er noch 5,59 Prozent. Der Puffer hielt jedoch nicht: Bis zur Mittagszeit rutschte der Kurs wieder auf 103,71 Dollar. Damit fällt Strategy gut viermal so stark wie der Nasdaq 100, der zur selben Zeit 1,68 Prozent nachgibt. Auch andere Krypto-Werte wie Coinbase und MARA verloren am Vormittag jeweils rund 7 Prozent.
Der Taktgeber ist der Bitcoin. Die Kryptowährung war am Samstagabend auf einigen Handelsplätzen bis nahe 62.000 Dollar gefallen – den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Am Montag pendelt sie um 64.000 Dollar: The Daily Coins nennt 64.260 Dollar am Morgen, ein Kursticker der Seite zeigte gegen 16:35 Uhr UTC 64.765 Dollar. Im November summiert sich das Minus auf rund 17 Prozent, es ist die sechste Verlustwoche in Folge.
Bitcoin klebt unter dem Einstandspreis
Strategy hält 850.849 Bitcoin zu durchschnittlich 75.452 Dollar. Bei rund 64.000 Dollar liegt der Bestand mit knapp 10 Milliarden Dollar im Minus; The Block bezifferte den Buchverlust auf 9,6 Milliarden Dollar.
Abflüsse aus Bitcoin-ETFs
Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Freitag den siebten Abflusstag in Folge. Seit dem 5. November summieren sich die Abflüsse laut Bitcoin Magazine auf rund 1,9 Milliarden Dollar.
Schwaches Tech-Umfeld
Chipwerte und Tech-Aktien stehen unter Druck, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt laut CoinDesk über 5,1 Prozent – ein Gegenwind für alle spekulativen Anlagen.
Bewertung
Was bedeutet der schrumpfende mNAV für die Strategy Aktie?
Die wichtigste Kennzahl für Strategy ist der mNAV – das Verhältnis des Unternehmenswerts zum Wert der gehaltenen Bitcoin. Laut dem Datenanbieter mnav.com steht der Börsenwert bei rund 47,0 Milliarden Dollar (voll verwässert), der Bitcoin-Bestand bei rund 55,2 Milliarden. Rechnet man Wandelanleihen von 6,71 Milliarden und Vorzugsaktien von rund 12,9 Milliarden Dollar hinzu, ergibt sich ein mNAV von etwa 1,20. Ohne diese vorrangigen Ansprüche liegt der Börsenwert bei nur rund 0,85-mal dem Bitcoin-Wert.
Das ist der Kern des Problems: Vor zwei Jahren, im November 2024, lag der mNAV laut CoinDesk noch bei 3,4. Je näher er an 1 rückt, desto weniger bringt es, neue Aktien zu verkaufen, um davon Bitcoin zu kaufen. Unter 1 verwässert jede Ausgabe den Bitcoin-Anteil je Aktie. Markus Thielen von 10x Research sieht bei einem Aufschlag nahe 1 weniger Hebel der Aktie auf den Bitcoin.
Finanzierung
Wie finanziert Strategy die Vorzugsaktien?
Wie stark sich das Modell verschoben hat, zeigt die Pflichtmitteilung vom Montag. In der Woche bis 15. November verkaufte Strategy 2,09 Millionen eigene Stammaktien für 244,7 Millionen Dollar – rechnerisch gut 117 Dollar je Aktie und damit deutlich über dem heutigen Kurs. Nur 33,4 Millionen Dollar flossen in 485 neue Bitcoin, der Großteil diente dem Rückkauf von STRC-Vorzugsaktien. Für diese gilt im Dezember ein Dividendensatz von 12 Prozent.
Strategy finanziert also zunehmend die eigene Kapitalstruktur statt neuer Bitcoin-Käufe. Als Puffer dient eine Dollar-Reserve von 4,75 Milliarden Dollar. Laut Unternehmen wurden keine Bitcoin verkauft.
Indizes
MSCI-Ausschluss: Bleibt die Strategy Aktie im Nasdaq 100?
Zum Handelsschluss am 30. November nimmt MSCI Strategy aus seinen globalen Indizes, darunter der MSCI USA. Nach Angaben des Unternehmens halten MSCI-Indexfonds rund 13 Millionen Aktien, etwa 3,1 Prozent der Stammaktien. Laut CoinDesk entspricht das weniger als einem Tagesvolumen. Michael Saylor nennt die neue Regel für nicht operativ tätige Unternehmen diskriminierend.
Im Nasdaq 100 ist Strategy weiter vertreten. Bei der jährlichen Überprüfung im Dezember 2025 behielt der Konzern seinen Platz, obwohl Kritiker ihn eher als Investmentvehikel sahen. Die nächste Neuzusammensetzung steht turnusgemäß im Dezember an; im Vorjahr gab Nasdaq die Änderungen am 12. Dezember bekannt, wirksam wurden sie am 22. Dezember. Ein offizielles Signal zu Strategy gibt es bislang nicht.
|Aktie
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Adobe
|251,07
|+3,29 %
|Intuit
|350,95
|+2,71 %
|Autodesk
|270,58
|+2,33 %
|Comcast
|25,71
|+2,19 %
|Paychex
|118,34
|+2,28 %
|Strategy
|103,71
|-7,09 %
|Lumentum
|554,80
|-7,01 %
|Sandisk
|827,52
|-6,50 %
|Arm
|178,16
|-6,49 %
|Intel
|55,91
|-6,29 %
Paychex: Kurs laut finanzen.net (Handelsplatz BTT), Stand 19:02 Uhr MEZ (13:02 Uhr ET); übrige Werte Stand 17:59 Uhr MEZ.
Quelle: finanzen.at, Stand 17:59 Uhr MEZ; Paychex: finanzen.net, Stand 19:02 Uhr MEZ
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Strategy Aktie beachten?
Charttechnisch notiert die Aktie rund 54 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 226,00 Dollar und gut 26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 81,81 Dollar. Wichtige Termine: Am Dienstag folgen US-Einzelhandelsumsätze und nach US-Börsenschluss die Nvidia-Zahlen, die die Risikobereitschaft am Tech- und Kryptomarkt prägen dürften. Die nächste Strategy-Pflichtmitteilung zu Bitcoin-Käufen und Aktienverkäufen erscheint üblicherweise montags, am 30. November folgt der MSCI-Ausschluss.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Warum fällt die Strategy Aktie heute? Gegen 11:59 Uhr ET lag sie 7,09 Prozent im Minus bei 103,71 Dollar. Der Bitcoin hängt nach dem Wochenendtief nahe 62.000 Dollar um 64.000 Dollar fest, deutlich unter dem Einstandspreis von 75.452 Dollar; dazu belasten der MSCI-Ausschluss und Verwässerungssorgen.
Was ist der mNAV bei Strategy? Das Verhältnis von Unternehmenswert zum Wert der Bitcoin-Bestände. Laut mnav.com lag er am 16. November bei etwa 1,20, vor zwei Jahren noch bei 3,4.
Fliegt Strategy aus dem Nasdaq 100? Dazu gibt es keine offizielle Mitteilung. Bei der Überprüfung im Dezember 2025 blieb Strategy im Index; aus dem MSCI USA fliegt die Aktie zum 30. November.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Strategy Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter MSTR, die ISIN lautet US5949724083.
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