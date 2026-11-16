Strategy Aktie Nasdaq100 Verlierer: Erholung verpufft, der Aufschlag schmilzt – wie lange trägt das Finanzierungsmodell noch?

Vorbörslich lag die Strategy Aktie laut CoinDesk gegen 8:27 Uhr Ortszeit rund 8,3 Prozent im Minus. Kurz nach Handelsbeginn hatte sich der Abschlag deutlich verringert, gegen 9:45 Uhr betrug er noch 5,59 Prozent. Der Puffer hielt jedoch nicht: Bis zur Mittagszeit rutschte der Kurs wieder auf 103,71 Dollar. Damit fällt Strategy gut viermal so stark wie der Nasdaq 100, der zur selben Zeit 1,68 Prozent nachgibt. Auch andere Krypto-Werte wie Coinbase und MARA verloren am Vormittag jeweils rund 7 Prozent.

Der Taktgeber ist der Bitcoin. Die Kryptowährung war am Samstagabend auf einigen Handelsplätzen bis nahe 62.000 Dollar gefallen – den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Am Montag pendelt sie um 64.000 Dollar: The Daily Coins nennt 64.260 Dollar am Morgen, ein Kursticker der Seite zeigte gegen 16:35 Uhr UTC 64.765 Dollar. Im November summiert sich das Minus auf rund 17 Prozent, es ist die sechste Verlustwoche in Folge.