Der Bitcoin-Ausverkauf vom Wochenende schlägt voll auf die Börse durch: Die Strategy Aktie ist am Montagmorgen einer der größten Nasdaq100 Verlierer. Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notiert das Papier bei 105,38 US-Dollar und damit 5,59 Prozent unter dem Freitagsschluss von 111,62 Dollar; kurz darauf zeigte die Top/Flop-Liste ein Minus von 5,74 Prozent. Strategy, früher MicroStrategy, wird an der Nasdaq unter dem Kürzel MSTR gehandelt, die ISIN lautet US5949724083.
Strategy Aktie Nasdaq100 Verlierer: Bitcoin unter dem Einstandspreis – wird Saylors Schatzkammer zur Last?
Die Strategy Aktie gehört am Montagmorgen zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit fällt sie um 5,59 Prozent auf 105,38 US-Dollar. Der Bitcoin-Absturz vom Wochenende drückt den Kurs des Bitcoin-Großanlegers, eine neue Pflichtmitteilung zeigt Aktienverkäufe zur Bedienung der Vorzugsaktien.
MSTRMSTR
Vorbörslich war es noch schlimmer: Laut CoinDesk lag die Aktie gegen 8:27 Uhr Ortszeit rund 8,3 Prozent im Minus, mit Handelsbeginn begrenzte sie die Verluste etwas. Der Nasdaq 100 fiel bis 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) um 1,92 Prozent auf 27.407,62 Punkte.
Die Frage des Tages
Warum fällt die Strategy Aktie heute schon wieder?
Für Strategy gibt es an diesem Montag gleich mehrere Belastungsfaktoren – allen voran den Bitcoin selbst, der den Wert der Firma weitgehend bestimmt.
Bitcoin auf Mehrmonatstief
Die Kryptowährung rutschte von rund 68.000 Dollar am späten Freitag am Samstag unter 62.000 Dollar – den tiefsten Stand seit Juli. Gegen 9:39 Uhr Ortszeit notierte sie bei rund 64.600 Dollar. Im November summieren sich die Verluste auf rund 17 Prozent, es droht die sechste Verlustwoche in Folge.
Bestand unter Wasser
Strategy hält laut Pflichtmitteilung vom Montag 850.849 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Einstandspreis von 75.452 Dollar. Beim aktuellen Kurs liegt der Bestand damit rechnerisch im Verlust.
Aktienverkäufe für Vorzugsaktien
In der Woche bis 15. November verkaufte Strategy 2,09 Millionen eigene Aktien für 244,7 Millionen Dollar. Davon flossen 206,3 Millionen in den Rückkauf von STRC-Vorzugsaktien, nur 33,4 Millionen in 485 neue Bitcoin. Für bestehende Aktionäre bedeutet das Verwässerung.
MSCI-Abschied rückt näher
Zum Handelsschluss am 30. November fliegt Strategy aus dem MSCI USA Index. Indexfonds, die MSCI nachbilden, müssen ihre Positionen dann abbauen.
Hintergrund
Wie anfällig ist das Modell hinter der Strategy Aktie?
Das Geschäftsmodell von Strategy ist einfach und riskant zugleich: Der Konzern beschafft sich über Aktien, Wandelanleihen und Vorzugsaktien Kapital und kauft damit Bitcoin. Steigt der Kurs, wächst der Wert schneller als der Bitcoin selbst; fällt er, wirkt der Hebel in die Gegenrichtung. Im dritten Quartal hatte Strategy dank des damals hohen Bitcoin-Kurses einen Nettogewinn von 19,53 Milliarden Dollar ausgewiesen – überwiegend Buchgewinne. Das klassische Softwaregeschäft steuerte nur 125,4 Millionen Dollar Umsatz bei.
Dazu kommen laufende Verpflichtungen: Für die STRC-Vorzugsaktien gilt im Dezember ein Dividendensatz von 12 Prozent. Als Puffer hält Strategy eine Dollar-Reserve von 4,75 Milliarden Dollar. Personell steht ebenfalls ein Wechsel an: Finanzchef Andrew Kang trat Anfang November zurück, sein Nachfolger soll im Januar übernehmen.
|Aktie
|Veränderung vorbörslich
|Strategy
|-8,39 %
|Circle
|-8,49 %
|Coinbase
|-7,81 %
|MARA Holdings
|-7,44 %
|Robinhood
|-6,41 %
Quelle: TokenPost, Kurse gegen 7:33 Uhr ET (13:33 Uhr MEZ)
Seit Jahresbeginn hat die Strategy Aktie rund 25 Prozent verloren, auf Monatssicht rund 27 Prozent. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 81,81 bis 226,00 Dollar. Belastend wirkt auch das Umfeld: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5,1 Prozent, der Dollar ist fest, und Bitcoin-ETFs verzeichnen im November Abflüsse von rund 2,1 Milliarden Dollar.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Strategy Aktie beachten?
Entscheidend bleibt der Bitcoin-Kurs: Erholt er sich über den Einstandspreis von gut 75.000 Dollar, entspannt sich die Lage; fällt er weiter, wächst der Druck auf die Finanzierungsstrategie. Am 30. November folgt der MSCI-Ausschluss. Die wöchentlichen Pflichtmitteilungen zu Bitcoin-Käufen und Aktienverkäufen werden zudem zeigen, ob Strategy weiter eigene Aktien abgibt, um Vorzugsaktien zu bedienen.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Warum fällt die Strategy Aktie heute? Gegen 9:45 Uhr ET lag die Aktie 5,59 Prozent im Minus. Hauptgrund ist der Bitcoin-Absturz am Wochenende auf den tiefsten Stand seit Juli; zusätzlich belasten Aktienverkäufe zur Finanzierung von Vorzugsaktien und der nahende MSCI-Ausschluss.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Strategy Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker MSTR, die ISIN lautet US5949724083.
Wie viele Bitcoin besitzt Strategy? Laut Pflichtmitteilung vom 16. November 850.849 Bitcoin, gekauft für insgesamt 64,20 Milliarden Dollar oder durchschnittlich 75.452 Dollar je Bitcoin.
Wann fliegt Strategy aus dem MSCI-Index? Der Ausschluss aus dem MSCI USA Index wird zum Handelsschluss am 30. November 2026 wirksam.
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