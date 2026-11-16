Strategy Aktie Nasdaq100 Verlierer: Bitcoin unter dem Einstandspreis – wird Saylors Schatzkammer zur Last?

Das Geschäftsmodell von Strategy ist einfach und riskant zugleich: Der Konzern beschafft sich über Aktien, Wandelanleihen und Vorzugsaktien Kapital und kauft damit Bitcoin. Steigt der Kurs, wächst der Wert schneller als der Bitcoin selbst; fällt er, wirkt der Hebel in die Gegenrichtung. Im dritten Quartal hatte Strategy dank des damals hohen Bitcoin-Kurses einen Nettogewinn von 19,53 Milliarden Dollar ausgewiesen – überwiegend Buchgewinne. Das klassische Softwaregeschäft steuerte nur 125,4 Millionen Dollar Umsatz bei.

Dazu kommen laufende Verpflichtungen: Für die STRC-Vorzugsaktien gilt im Dezember ein Dividendensatz von 12 Prozent. Als Puffer hält Strategy eine Dollar-Reserve von 4,75 Milliarden Dollar. Personell steht ebenfalls ein Wechsel an: Finanzchef Andrew Kang trat Anfang November zurück, sein Nachfolger soll im Januar übernehmen.