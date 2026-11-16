Die Strategy Aktie zählt zum Handelsschluss erneut zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Die Papiere des früher als MicroStrategy bekannten Bitcoin-Investors (Ticker: MSTR, Nasdaq; ISIN: US5949724083) schlossen mit einem Minus von 7,70 Prozent bei 103,03 US-Dollar. Am Freitag hatte die Aktie bei 111,62 US-Dollar geschlossen. Belastet wurde Strategy vom Kursrückgang bei Bitcoin, der Schwäche krypto-naher Aktien und dem bevorstehenden Ausschluss aus den MSCI-Indizes. Der Nasdaq 100 fiel um 2,67 Prozent.
Strategy Aktie Nasdaq100 Verlierer: Bitcoin rund 15 Prozent unter Saylors Einstand, MSCI-Austritt in zwei Wochen – wird der 30. November zur nächsten Belastungsprobe?
Die Strategy Aktie schließt 7,70 Prozent tiefer bei 103,03 US-Dollar (16:00 Uhr Ortszeit, 22:00 Uhr MEZ) und ist fünftgrößter Nasdaq100 Verlierer. Bitcoin notiert deutlich unter dem durchschnittlichen Kaufpreis des Unternehmens, und Ende November droht Verkaufsdruck durch Indexfonds.
MSTRMSTR
Auslöser
Warum fällt die Strategy Aktie heute erneut so deutlich?
Der wichtigste Faktor ist der Bitcoin-Kurs. Die Kryptowährung notierte am Montag laut Benzinga bei rund 64.186 US-Dollar und damit etwa 15 Prozent unter dem durchschnittlichen Einstandspreis von 75.452 US-Dollar, zu dem Strategy seine Bestände aufgebaut hat. Bitcoin fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juli. Auch andere krypto-nahe Werte wie Coinbase und Circle gaben deutlich nach.
Bitcoin unter Einstand
Mit 850.849 Bitcoin hält Strategy den größten Unternehmensbestand weltweit. Liegt der Kurs unter dem Einstand, schrumpft das Polster, auf dem das Geschäftsmodell beruht.
MSCI-Ausschluss
MSCI streicht Strategy nach Handelsschluss am 30. November aus seinen Indizes, gestützt auf eine Regel für Unternehmen ohne operatives Kerngeschäft. Indexfonds halten laut gurufocus rund 13 Millionen Aktien.
Verwässerung
In der vergangenen Woche verkaufte Strategy über sein Programm am Markt 2,09 Millionen eigene A-Aktien für 244,7 Millionen US-Dollar, überwiegend um Vorzugsaktien zurückzukaufen; zugleich wurden 485 Bitcoin für 33,4 Millionen US-Dollar erworben.
Gründer Michael Saylor bezeichnet die MSCI-Regel als diskriminierend. An der Einstufung ändert das bis auf Weiteres nichts.
Bewertung
Wie wird die Strategy Aktie an der Börse bewertet?
Strategy ist im Kern ein gehebeltes Bitcoin-Investment: Das operative Softwaregeschäft erzielte im dritten Quartal nur 125,4 Millionen US-Dollar Umsatz (minus 3 Prozent), der Nettogewinn von 19,5 Milliarden US-Dollar stammte nahezu vollständig aus Bewertungsgewinnen auf Bitcoin. Seit Jahresbeginn lag die Aktie bis Freitag rund 27 Prozent im Minus, auf Monatssicht ähnlich stark. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 81,81 US-Dollar bis über 210 US-Dollar.
|Rang
|Verlierer
|Veränderung
|Gewinner
|Veränderung
|1
|Astera Labs (202,34 $)
|-8,79 %
|Kraft Heinz (25,07 $)
|+2,41 %
|2
|Sandisk (809,11 $)
|-8,58 %
|Starbucks (108,72 $)
|+2,14 %
|3
|Lumentum (546,00 $)
|-8,48 %
|Paychex (117,77 $)
|+1,81 %
|4
|Arm (175,05 $)
|-8,12 %
|Comcast (25,60 $)
|+1,75 %
|5
|Strategy (103,03 $)
|-7,70 %
|AppLovin (415,22 $)
|+1,50 %
Quelle: finanzen.ch, Schlussbericht 16.11.2026; Kurse in US-Dollar, Stand 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ)
Termine
Was sollten Anleger der Strategy Aktie jetzt beachten?
Strategy meldet Bitcoin-Käufe und Aktienverkäufe üblicherweise montags per Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht – die nächste ist am 23. November zu erwarten. Der 30. November markiert den MSCI-Ausschluss. Für die Stimmung im gesamten Tech-Sektor sind zudem die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend wichtig.
FAQ zur Strategy Aktie
Warum fällt die Strategy Aktie heute? Bitcoin notiert deutlich unter dem durchschnittlichen Einstandspreis des Unternehmens, krypto-nahe Aktien standen unter Druck, und der MSCI-Ausschluss Ende November belastet. Schluss: 103,03 US-Dollar, minus 7,70 Prozent.
Wie lauten Ticker und ISIN? Ticker MSTR an der Nasdaq, ISIN US5949724083.
Wie viele Bitcoin besitzt Strategy? 850.849 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Einstandspreis von 75.452 US-Dollar.
Wann fliegt Strategy aus den MSCI-Indizes? Nach Handelsschluss am 30. November 2026.
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