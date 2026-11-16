Die Strategy Aktie zählt zum Handelsschluss erneut zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Die Papiere des früher als MicroStrategy bekannten Bitcoin-Investors (Ticker: MSTR, Nasdaq; ISIN: US5949724083) schlossen mit einem Minus von 7,70 Prozent bei 103,03 US-Dollar. Am Freitag hatte die Aktie bei 111,62 US-Dollar geschlossen. Belastet wurde Strategy vom Kursrückgang bei Bitcoin, der Schwäche krypto-naher Aktien und dem bevorstehenden Ausschluss aus den MSCI-Indizes. Der Nasdaq 100 fiel um 2,67 Prozent.