Strategy hat zuletzt reagiert. In der Woche bis zum 22. November verkaufte das Unternehmen 1.925.676 eigene Aktien für netto 176,7 Millionen Dollar, nur 29,6 Millionen flossen in neue Bitcoin (457 Stück zu rund 64.898 Dollar), 211,8 Millionen Dollar gingen in den Rückkauf eigener Vorzugsaktien (STRC). Die Ermächtigung dafür wurde von 3 auf 4 Milliarden Dollar erhöht. Die Dollar-Reserve von 4,818 Milliarden Dollar deckt nach Firmenangaben rund 3,4 Jahre Zinsen und Vorzugsdividenden. Strategy-Chef Michael Saylor erklärte auf X, es brauche keine Rettung.

Das Bild bleibt gemischt: Der Bitcoin Kurs hat sich auf rund 60.800 Dollar erholt (Stand 04:24 Uhr MEZ, TokenPost), die Börsenbewertung liegt aber unter dem Wert der Bitcoin-Bestände. Auch Coinbase Aktie und Circle gaben am Dienstag nach, es ist ein Sektorbild.