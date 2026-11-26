Die Strategy Aktie (Strategy Inc., Ticker MSTR, ISIN US5949724083) hat am Dienstag 8,1 Prozent auf 77,55 Dollar verloren, nach 84,40 Dollar am Montag (Schlusskurse Nasdaq, laut Krypto-Magazin, Stand 25.11.2026). Auslöser war ein schwacher Bitcoin Kurs unter 60.000 Dollar. Strategy hält 851.305 Bitcoin, im Schnitt zu 75.446 Dollar gekauft; der Bestand liegt damit rund 20 Prozent unter Einstand. Zugleich läuft die Uhr: Nach Handelsschluss am 30. November scheidet das Unternehmen aus dem Aktienindex MSCI USA und damit aus dem MSCI World aus. Der Donnerstag ist in den USA wegen Thanksgiving ein Feiertag, ein neuerer Schlusskurs liegt daher erst nach Handelsende am Mittwoch beziehungsweise Freitag vor.
Strategy Aktie: MSCI-Rauswurf in vier Tagen, 851.305 Bitcoin im Minus – wer verkauft am 30. November?
Die Strategy Aktie fiel am Dienstag um 8,1 Prozent auf 77,55 Dollar. Am 30. November fliegt der Bitcoin-Konzern aus den MSCI-Indizes, gleichzeitig liegt der Bitcoin-Bestand rund 20 Prozent unter Einstand. Was Anleger über Zeitplan, Mengen und Bilanz wissen müssen.
Der Hintergrund
Warum wirft MSCI die Strategy Aktie aus den Indizes?
MSCI hat im Oktober eine neue Prüfung für „Nicht-Betriebsunternehmen“ eingeführt, die Strategy trifft: Der Konzern gilt wegen seines Bitcoin-Bestands nicht mehr als normales operatives Unternehmen.
Am 11. November bestätigte MSCI im Rahmen der Index-Überprüfung, dass Strategy zum Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index gestrichen wird (Cointelegraph, bitbo). Auch Metaplanet und Upexi sind betroffen. Strategy widerspricht der Einstufung. Das Unternehmen rechnet vor, dass indexgebundene Fonds nur rund 13 Millionen Aktien halten, etwa 3,1 Prozent der ausstehenden Stammaktien und weniger als ein Handelstagesvolumen.
Die Zahlen
Wie viel Verkaufsdruck droht der Strategy Aktie?
Die Schätzungen gehen weit auseinander. JPMorgan rechnete mit rund 2,8 Milliarden Dollar Verkäufen, allerdings auf Basis höherer Kurse; wenn andere Indexanbieter nachziehen, nennt bitbo bis zu 8,8 Milliarden Dollar, der Analyst Derin Olenik spricht von mehr als 11 Milliarden Dollar. Seit dem Beschluss ist die Strategy Aktie bereits deutlich gefallen, ein Teil des Abgangs dürfte also eingepreist sein, ob alles, ist offen.
|Kennzahl
|Stand
|Quelle
|Aktienkurs
|77,55 USD (-8,1 %)
|Krypto-Magazin
|Bitcoin-Bestand
|851.305 BTC
|Pflichtmeldung 23.11.
|Durchschnittlicher Einstand
|75.446 USD je BTC
|Krypto-Magazin
|Gesamtkosten
|64,23 Mrd. USD
|Krypto-Magazin
|Marktkapitalisierung
|35,7 Mrd. USD
|U.Today
|Wert des Bitcoin-Bestands
|rund 51,3 Mrd. USD
|U.Today
|USD-Reserve
|4,818 Mrd. USD (ca. 3,4 Jahre Zinsen und Dividenden)
|Krypto-Magazin
Kurse vom Schluss am 24.11.2026 (Nasdaq). Marktkapitalisierung und Bitcoin-Wert nach U.Today vom 25.11.2026; andere Quellen nennen rund 33 Mrd. USD.
Quelle: Krypto-Magazin, U.Today, Cointelegraph
Die Bilanz
Wie lange trägt das Geschäftsmodell der Strategy Aktie?
Strategy hat zuletzt reagiert. In der Woche bis zum 22. November verkaufte das Unternehmen 1.925.676 eigene Aktien für netto 176,7 Millionen Dollar, nur 29,6 Millionen flossen in neue Bitcoin (457 Stück zu rund 64.898 Dollar), 211,8 Millionen Dollar gingen in den Rückkauf eigener Vorzugsaktien (STRC). Die Ermächtigung dafür wurde von 3 auf 4 Milliarden Dollar erhöht. Die Dollar-Reserve von 4,818 Milliarden Dollar deckt nach Firmenangaben rund 3,4 Jahre Zinsen und Vorzugsdividenden. Strategy-Chef Michael Saylor erklärte auf X, es brauche keine Rettung.
Das Bild bleibt gemischt: Der Bitcoin Kurs hat sich auf rund 60.800 Dollar erholt (Stand 04:24 Uhr MEZ, TokenPost), die Börsenbewertung liegt aber unter dem Wert der Bitcoin-Bestände. Auch Coinbase Aktie und Circle gaben am Dienstag nach, es ist ein Sektorbild.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Wann fliegt die Strategy Aktie aus dem MSCI? Nach Handelsschluss am 30. November 2026; erster Handelstag ohne MSCI-Mitgliedschaft ist der 1. Dezember.
Wie viele Bitcoin hält Strategy? 851.305 Bitcoin, im Schnitt zu 75.446 Dollar gekauft (Pflichtmeldung vom 23. November, laut Krypto-Magazin).
Wie hängt die Strategy Aktie am Bitcoin Kurs? Direkt: Der Konzern ist größter börsennotierter Bitcoin-Halter, ein fallender Bitcoin belastet Bewertung und Finanzierung.
Was bedeutet der MSCI-Ausschluss für Privatanleger? Er betrifft vor allem indexgebundene Fonds, die ihre Bestände anpassen müssen.
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