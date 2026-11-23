Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) hat am Freitag, 20. November, um 22:00 Uhr MEZ (16:00 Uhr New Yorker Zeit) bei 77,80 Dollar geschlossen, ein Minus von 9,7 Prozent. Die US-Börsen öffnen heute erst um 15:30 Uhr MEZ; alle Aktienkurse hier sind Freitagsschlusskurse. Der Bitcoin Kurs erholte sich unterdessen laut CoinCodex bis 07:00 Uhr MEZ auf 61.708 Dollar. Für den Bitcoin-Konzern von Michael Saylor zählt in dieser Woche weniger der Coin-Preis als ein Stichtag: der 30. November, an dem MSCI den Konzern aus seinem USA-Index streicht.
Strategy Aktie: MSCI-Ausschluss zum 30. November, JPMorgan schätzt 2,8 Milliarden Dollar Verkaufsdruck, mNAV bei 0,98 – Wer zwingt wen zum Verkauf?
Die Strategy Aktie (MSTR) schloss am Freitag bei 77,80 Dollar. In einer Woche steht der Ausschluss aus dem MSCI USA Index an. JPMorgan schätzt den Verkaufsdruck auf rund 2,8 Milliarden Dollar; Strategy nennt die Prüfung „pretextual“.
Der Auslöser
Warum wirft MSCI die Strategy Aktie aus dem Index?
MSCI gab die Entscheidung am 11. November bekannt: Strategy und Metaplanet verlassen die Indizes nach Handelsschluss am 30. November.
Laut Motley Fool (21. November) gilt eine Regel mit fünf Finanzkennzahl-Prüfungen; wer vier davon auslöst, fliegt raus. Sinngemäß, so der Artikel: „Trip four of them, and you're out.“ Strategy hat die Prüfung am 19. November in einem Sonderanruf mit Investoren laut Motley Fool als „pretextual“ kritisiert. Wichtig: Nach Angaben von NewsBTC (12. November) verlangt die Entscheidung von keinem der beiden Unternehmen, Bitcoin zu verkaufen. Es geht um passive Fonds, die den Index nachbilden.
Wie groß der Verkaufsdruck wird, ist umstritten. JPMorgan schätzt ihn laut Cointelegraph (13. November) auf rund 2,8 Milliarden Dollar. Strategy selbst geht laut NewsBTC davon aus, dass rund 13 Millionen Aktien in MSCI-nahen Fonds liegen, das sind 3,1 Prozent der Basisaktien. Zum Freitagskurs entspräche das rechnerisch gut einer Milliarde Dollar (Rechnung der Redaktion).
Die Bilanz
Wie steht die Strategy Aktie gegenüber ihren Bitcoin-Beständen da?
Laut der 8-K-Meldung vom 16. November hielt Strategy zum 15. November 850.849 Bitcoin, im Schnitt gekauft für 75.452 Dollar, zusammen 64,2 Milliarden Dollar. Bei einem Bitcoin Kurs von rund 61.700 Dollar sind die Coins rechnerisch etwa 52,5 Milliarden Dollar wert, ein Buchverlust von rund 11,7 Milliarden Dollar (Rechnung der Redaktion). Der mNAV, das Verhältnis von Börsenwert zu Bitcoin-Bestand, liegt laut Motley Fool bei 0,98: Die Aktie notiert knapp unter dem Wert der Coins.
|Papier
|Dividende
|Zahlung
|STRC
|12 % p. a., 1,00 USD je Aktie im Dezember
|ab 2.12.2026
|STRF
|2,50 USD je Aktie
|31.12.2026
|STRK
|2,00 USD je Aktie
|31.12.2026
|STRD
|2,50 USD je Aktie
|31.12.2026
|STRE
|2,50 EUR je Aktie
|31.12.2026
Stand 8-K vom 16.11.2026. STRC: täglicher Record Date, Satz 12 Prozent für Dezember.
Quelle: SEC 8-K Strategy (16.11.2026), 24/7 Wall St. (1.11.2026)
Diese Verpflichtungen sind der eigentliche Hebel: Laut 24/7 Wall St. (1. November) lagen die Dividendenkosten im dritten Quartal bei 420 Millionen Dollar, nach 140 Millionen im Vorjahr. Dagegen steht eine Dollar-Reserve von 4,75 Milliarden Dollar plus 151,2 Millionen Dollar Cash (8-K). In der Woche bis 15. November nahm Strategy 244,7 Millionen Dollar aus dem Verkauf von 2.087.040 Aktien ein; davon flossen 33,4 Millionen in Bitcoin und 206,3 Millionen in den Rückkauf von STRC-Aktien.
Die Termine
Welche Termine zählen für die Strategy Aktie?
Am Mittwoch, 25. November, erscheint der Core-PCE-Inflationsindikator, der den Bitcoin Kurs und damit die Strategy Aktie bewegen kann. Am 30. November läuft der MSCI-Ausschluss, am 2. Dezember beginnt die STRC-Dividendenzahlung, am 9. Dezember entscheidet die Fed über Zinsen, am 31. Dezember sind die Quartalsdividenden fällig. Strategy will den STRC-Satz laut 8-K bei „anhaltend gesundem Handel nahe 100 Dollar“ überprüfen.
Häufige Fragen
FAQ zur Strategy Aktie
Wie viele Bitcoin hält Strategy? Laut 8-K vom 16. November 850.849 Bitcoin, durchschnittlich zu 75.452 Dollar gekauft.
Warum fliegt die Strategy Aktie aus dem MSCI-Index? MSCI wendet laut Motley Fool ein Screening mit fünf Kennzahlen an; ab vier Treffern erfolgt der Ausschluss, wirksam nach Handelsschluss am 30. November.
Muss Strategy jetzt Bitcoin verkaufen? Nach NewsBTC verlangt der Ausschluss das nicht; Verkäufe betreffen passive Indexfonds.
Wie hängen Strategy Aktie und Bitcoin Kurs zusammen? Der Konzern hält Bitcoin als Reserve; fällt der Bitcoin Kurs, fällt die Aktie meist stärker.
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