Wie viele Bitcoin hält Strategy? Laut 8-K vom 16. November 850.849 Bitcoin, durchschnittlich zu 75.452 Dollar gekauft.

Warum fliegt die Strategy Aktie aus dem MSCI-Index? MSCI wendet laut Motley Fool ein Screening mit fünf Kennzahlen an; ab vier Treffern erfolgt der Ausschluss, wirksam nach Handelsschluss am 30. November.

Muss Strategy jetzt Bitcoin verkaufen? Nach NewsBTC verlangt der Ausschluss das nicht; Verkäufe betreffen passive Indexfonds.

Wie hängen Strategy Aktie und Bitcoin Kurs zusammen? Der Konzern hält Bitcoin als Reserve; fällt der Bitcoin Kurs, fällt die Aktie meist stärker.