Strategy hält nach Angaben von Bitbo (12.11.2026) 850.364 Bitcoin, im 8-K vom 29. Oktober waren es 848.517 Bitcoin; die Quellen weichen leicht ab, daher hier „rund 850.000“. Bei einem Einstand von etwa 75.450 Dollar und einem Bitcoin Kurs von 57.500 Dollar liegt der Bestand rechnerisch um rund 18.000 Dollar je Coin unter dem Einkaufspreis – bei 850.000 Bitcoin sind das grob 15 Milliarden Dollar Buchverlust (Rechnung der Redaktion, keine Unternehmensangabe).

Der Kurs der Aktie ist in zwei Wochen stark gefallen: Am 12. November lag sie nachbörslich bei 119,06 Dollar, am 13. November bei 111,62 Dollar (Bitbo, 24/7 Wall St.). Der Aufschlag auf den Wert der Bitcoin-Reserve (mNAV) lag laut Bitbo am 12. November bei rund 1,08 – nach 3,4 im November 2024. Wie hoch er heute ist, lässt sich aus den Quellen nicht belegen.