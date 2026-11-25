Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083, früher MicroStrategy) verliert am Mittwoch im frühen US-Handel rund 8 Prozent auf etwa 71 Dollar, nachdem sie am Dienstag bereits mit 77,55 Dollar (-8,12 Prozent) geschlossen hatte (Bitcoin Magazine, 25.11.2026, 09:54 Uhr New Yorker Zeit, 15:54 Uhr MEZ). Auslöser ist der Bitcoin Kurs, der auf rund 57.500 Dollar gefallen ist – und damit unter den durchschnittlichen Einstandspreis des Unternehmens von rund 75.450 Dollar je Coin.
Strategy Aktie: Kurs fällt auf 71 Dollar und damit unter den Bitcoin-Einstand – was passiert nach dem MSCI-Ausschluss am 30. November?
Die Strategy Aktie verliert am Mittwoch rund 8 Prozent auf etwa 71 Dollar, Bitcoin fällt auf rund 57.500 Dollar. Damit liegen Aktie und Bitcoin-Bestand unter dem Einstand, und in fünf Tagen fliegt das Papier aus dem MSCI USA Index.
Die Zahlen
Wie weit liegt die Strategy Aktie unter dem Bitcoin-Einstand?
Strategy hält nach Angaben von Bitbo (12.11.2026) 850.364 Bitcoin, im 8-K vom 29. Oktober waren es 848.517 Bitcoin; die Quellen weichen leicht ab, daher hier „rund 850.000“. Bei einem Einstand von etwa 75.450 Dollar und einem Bitcoin Kurs von 57.500 Dollar liegt der Bestand rechnerisch um rund 18.000 Dollar je Coin unter dem Einkaufspreis – bei 850.000 Bitcoin sind das grob 15 Milliarden Dollar Buchverlust (Rechnung der Redaktion, keine Unternehmensangabe).
Der Kurs der Aktie ist in zwei Wochen stark gefallen: Am 12. November lag sie nachbörslich bei 119,06 Dollar, am 13. November bei 111,62 Dollar (Bitbo, 24/7 Wall St.). Der Aufschlag auf den Wert der Bitcoin-Reserve (mNAV) lag laut Bitbo am 12. November bei rund 1,08 – nach 3,4 im November 2024. Wie hoch er heute ist, lässt sich aus den Quellen nicht belegen.
Der Stichtag
Was bedeutet der MSCI-Ausschluss für die Strategy Aktie?
MSCI streicht Strategy nach Börsenschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index. Grundlage ist eine neue Prüfung für „non-operating“-Unternehmen, die MSCI am 15. Oktober beschlossen hat; sie betrachtet operative Vermögenswerte und fünf Finanzkennzahlen. Das Unternehmen hatte den Vorschlag in seiner Stellungnahme als „misguided“ bezeichnet und argumentiert, ein Bitcoin-Treasury sei ein operatives Geschäft (Brave New Coin, 12.11.2026).
Wie groß der passive Verkaufsdruck wird, ist umstritten. Strategy schätzt, dass MSCI-nahe Fonds rund 13 Millionen Aktien halten – 3,1 Prozent der Basisaktien, weniger als ein Handelstag. Marktschätzungen sprechen von 2,8 Milliarden Dollar Abflüssen, bis zu 8,8 Milliarden Dollar, falls andere Indexanbieter folgen (Bitbo, 24/7 Wall St.; die Quellen schreiben die Zahlen unterschiedlich JPMorgan bzw. Strategy zu). Analyst Thielen (10x Research) sagte, das Ergebnis sei „widely expected“ und weitgehend eingepreist. Verkaufszwang für Bitcoin entsteht durch den Ausschluss nicht.
|Kennzahl
|Wert
|Strategy Aktie, Schluss 24.11.
|77,55 USD
|Strategy Aktie, 25.11. früher Handel
|ca. 71 USD
|Einstandspreis je Bitcoin
|ca. 75.450 USD
|Bitcoin Kurs, 25.11. 15:54 Uhr MEZ
|ca. 57.500 USD
|Vorrangige „Digital Credit“-Papiere
|rund 16 Mrd. USD
|Quartalsdividenden auf Vorzugsaktien
|419,6 Mio. USD
|USD-Reserve
|5,07 Mrd. USD (deckt laut Bericht 3,4 Jahre)
Bestand und Schätzungen weichen je nach Quelle leicht ab.
Quelle: Bitbo (12.11.), 24/7 Wall St. (15.11.), Bitcoin Magazine (25.11.2026)
Das große Bild
Wie belastbar ist die Bitcoin-Strategie bei fallenden Kursen?
Das Geschäftsmodell ruht auf zwei Säulen: Bitcoin im Bestand und Kapital von Investoren, das neue Käufe finanziert. Beides gerät unter Druck. Laut 24/7 Wall St. rangieren rund 16 Milliarden Dollar „Digital Credit“-Papiere vor den Stammaktien, die Quartalsdividenden auf Vorzugsaktien stiegen auf 419,6 Millionen Dollar. Zur Finanzierung von Dividenden und Rückkäufen der STRC-Vorzugsaktien wurden dem Bericht zufolge Bitcoin im Wert von 431,8 Millionen Dollar verkauft. Dem stehen 5,07 Milliarden Dollar in US-Dollar-Reserven gegenüber, die nach Unternehmensangaben 3,4 Jahre Dividenden und Zinsen decken. Das Rückkaufprogramm über eine Milliarde Dollar war zum Stand des Berichts nicht genutzt.
Der Zusammenhang mit anderen Krypto-Aktien ist eng: Auch Coinbase (rund -6 Prozent auf etwa 96 Dollar), Robinhood und Circle geben nach, die Miner IREN, CleanSpark und Riot verlieren zwischen 8 und 11 Prozent. Die Strategy Aktie bleibt der am stärksten gehebelte Börsenwert auf Bitcoin.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Warum fällt die Strategy Aktie heute?
Der Bitcoin Kurs fällt auf rund 57.500 Dollar, dazu kommen ein Nasdaq-Ausverkauf und die heiße PCE-Inflation. Die Aktie verliert rund 8 Prozent auf etwa 71 Dollar.
Wann fliegt die Strategy Aktie aus dem MSCI USA Index?
Nach Börsenschluss am 30. November 2026.
Muss Strategy Bitcoin verkaufen?
Nach Angaben der berichtenden Quellen zwingt der Ausschluss das Unternehmen nicht zum Verkauf von Bitcoin.
Wie hoch ist der Bitcoin-Bestand von Strategy?
Rund 850.000 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Einstand von etwa 75.450 Dollar je Coin.
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