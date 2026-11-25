Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) schloss am Dienstag, 24.11.2026, mit minus 8,12 Prozent bei 77,55 Dollar (Nasdaq, cryptonews.net). Auf Xetra rutschte das Papier zeitweise auf 71,16 Euro. Der Auslöser ist eine Rechnung, die den Kern des Geschäftsmodells trifft: Strategy hält laut Meldung an die US-Börsenaufsicht (8-K vom 23.11.2026) 851.305 Bitcoin, bei einem Bitcoin Kurs von 59.015,68 Dollar (Bitstamp, Mittwochmorgen) ein Wert von rund 50,2 Milliarden Dollar. Der Börsenwert des Unternehmens liegt laut companiesmarketcap bei rund 33 Milliarden Dollar (Bitcoin.com, 25.11.2026).

Der Markt bewertet das Unternehmen damit mit rund 66 Cent je Dollar Bitcoin-Bestand. Die Krypto-Aktie, die lange als gehebelte Wette auf Bitcoin galt, notiert unter dem Wert ihrer eigenen Reserve. Das ist die Pointe dieser Woche.