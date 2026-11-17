Der Krypto-Ausverkauf ist auch eine Zinsgeschichte. Laut CME FedWatch preist der Terminmarkt für die Fed-Sitzung am 9. Dezember eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte mit rund 91 Prozent Wahrscheinlichkeit ein, mit rund 9 Prozent sogar einen Schritt um 0,5 Prozentpunkte. Heute um 15:10 Uhr MEZ spricht Fed-Gouverneur Christopher Waller in New York, offiziell zum Zahlungsverkehr. Er hatte am 10. November einen großen Schritt ins Spiel gebracht, falls die Kerninflation bei 0,3 Prozent oder höher liegt – im Oktober lag sie bei 0,3 Prozent. Steigende Zinsen verteuern Strategys Finanzierung und machen zinslose Anlagen wie Bitcoin relativ unattraktiver. Am Abend folgen nach US-Börsenschluss die Zahlen von Nvidia, die als Stimmungstest für alle Risikoanlagen gelten.