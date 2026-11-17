Es gibt Tage, an denen sich ein ganzes Geschäftsmodell in einer einzigen Zahl verdichtet. Für die Strategy-Aktie (Ticker: MSTR, Nasdaq; ISIN: US5949724083) ist diese Zahl 75.452 Dollar – so viel hat der weltgrößte Bitcoin-Halter im Schnitt für jede seiner 850.849 Münzen bezahlt. Am Montag lag Bitcoin bei gut 64.000 Dollar, die Strategy Aktie schloss an der Nasdaq 7,70 Prozent tiefer bei 103,03 Dollar. Der Bitcoin-Schatz von Michael Saylor ist damit deutlich weniger wert, als er gekostet hat – und das ausgerechnet zwei Wochen bevor der Indexanbieter MSCI das Unternehmen aus seinen Indizes wirft.
Strategy-Aktie: Bitcoin 14 % unter Einstand, MSCI-Aus naht – wankt Saylors Modell?
Die Strategy-Aktie fiel am Montag um 7,7 Prozent auf 103,03 Dollar. Bitcoin notiert rund 14 Prozent unter Saylors Einstand, Ende November droht der MSCI-Ausschluss.
Steckbrief
- Unternehmen
- Strategy Inc. (ehemals MicroStrategy)
- Ticker
- MSTR (Nasdaq)
- ISIN
- US5949724083
- Executive Chairman
- Michael Saylor
- CEO
- Phong Le
- Börsenwert
- rund 44 Mrd. $ (GuruFocus, 16.11. vormittags)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq; Bestände laut 8-K mit Stand 15.11.2026
Der Auslöser
Warum fällt die Strategy-Aktie so stark?
Der Krypto-Ausverkauf hat das Fundament erreicht, auf dem Strategy steht. Bitcoin war laut Benzinga am Freitag unter 70.000 Dollar gerutscht und notierte am Montag bei rund 64.186 Dollar. In der Nacht zum Montag war die Kryptowährung zeitweise sogar bis auf 61.946 Dollar gefallen.
Am Dienstagmorgen kostete ein Bitcoin laut CryptoTicker mit Daten von CoinGecko rund 64.959 Dollar (5:40 Uhr MEZ), gut 13 Prozent weniger als eine Woche zuvor. Der Angst-und-Gier-Index des Kryptomarkts stand bei 12 Punkten, also im Bereich „extreme Angst“. Für Strategy heißt das rechnerisch: Der Bestand liegt rund 14 Prozent unter Einstand. Die Strategy Aktie reagiert darauf wie immer – mit Hebel.
Ganz unbeeindruckt kaufte das Unternehmen trotzdem weiter. Laut Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom 16. November erwarb Strategy zwischen dem 9. und 15. November 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar, im Schnitt zu 68.887 Dollar. Gemessen an den 14,33 Milliarden Dollar, die Strategy laut Quartalsmitteilung seit Jahresbeginn in Bitcoin gesteckt hatte, ist das ein Rinnsal – und die Zahlen verraten, wo der eigentliche Druck sitzt.
Das Modell unter Stress
Wie finanziert Strategy die Bitcoin-Käufe – und was kostet das?
Strategy ist im Kern eine gehebelte Bitcoin-Beteiligung mit angeschlossenem Softwaregeschäft. Das Softwaregeschäft setzte im dritten Quartal nur 125,4 Millionen Dollar um, 3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Den Rest des Geschäftsmodells tragen die Kapitalmärkte: Strategy gibt Stammaktien und Vorzugspapiere aus und kauft mit dem Erlös Bitcoin. Das funktioniert so lange gut, wie die Aktie mit einem Aufschlag auf den Wert der Bitcoin-Bestände gehandelt wird – an der Börse als mNAV-Prämie bekannt.
Genau hier zeigt sich die Verschiebung. In der vergangenen Woche verkaufte Strategy über sein Marktprogramm 2,09 Millionen eigene Stammaktien für 244,7 Millionen Dollar. Nur 33,4 Millionen davon flossen in Bitcoin, 206,3 Millionen Dollar dagegen in den Rückkauf der eigenen Vorzugsaktie STRC. Insgesamt kaufte Strategy STRC-Papiere für 228,1 Millionen Dollar zurück. Die Dividende auf STRC bleibt bei 12 Prozent pro Jahr; das Management will diesen Satz beibehalten, bis das Papier nachhaltig nahe seinem Nennwert von 100 Dollar gehandelt wird. Aus der USD-Reserve flossen 18,9 Millionen Dollar in Vorzugsdividenden, die Reserve lag danach bei 4,75 Milliarden Dollar.
Die Last dieser Finanzierung ist beträchtlich: Allein im dritten Quartal zahlte Strategy 419,6 Millionen Dollar Vorzugsdividenden, in den ersten neun Monaten 1,05 Milliarden Dollar. Die USD-Reserve reicht nach Angaben des Unternehmens vom Oktober für rund 3,4 Jahre an Dividenden- und Zinszahlungen. Und eine Kennzahl, die Saylor früher stolz präsentierte, ist gekippt: Die „BTC Yield“, also der Bitcoin-Bestand je Aktie, lag seit Jahresbeginn bis zum 25. Oktober bei minus 3,7 Prozent. Die Aktionäre werden schneller verwässert, als der Bitcoin-Schatz pro Aktie wächst.
Wir stehen am Anfang des nächsten Bitcoin-Bullenmarkts.
Bewertung
Ist die Strategy-Aktie jetzt weniger wert als ihre Bitcoin?
Ein Blick auf die Größenordnungen: Beim Bitcoin-Kurs vom Dienstagmorgen ist der Bestand rund 55 Milliarden Dollar wert. Der Börsenwert der Stammaktien lag laut GuruFocus am Montagvormittag bei rund 44 Milliarden Dollar. Allein gemessen an den Stammaktien wird Strategy also unter dem Wert seiner Bitcoin gehandelt. Fairerweise gehören zur Gesamtrechnung aber auch Schulden von rund 6,7 Milliarden Dollar und Vorzugsaktien mit einem Rückzahlungswert von rund 14,1 Milliarden Dollar (Stand Ende September). Unterm Strich ist von der einst üppigen Prämie damit wenig übrig – und ohne Prämie wird jede neue Aktie zum teuren Finanzierungsinstrument.
Die Strategy Aktie hatte schon vor dem Montag seit Jahresbeginn gut 26 Prozent verloren. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 81,81 Dollar.
Die Index-Frage
Was bedeutet der MSCI-Ausschluss für die Strategy-Aktie?
Den zweiten Schlag versetzt der Indexanbieter MSCI. Nach Handelsschluss am 30. November fliegt Strategy aus den globalen MSCI-Indizes, darunter der MSCI USA. Grundlage ist eine neue Regel für Unternehmen ohne operatives Kerngeschäft; MSCI sieht Strategy laut Benzinga eher als Investmentfonds denn als operatives Unternehmen. Nach Schätzung von Strategy halten Fonds auf MSCI-Indizes rund 13 Millionen Aktien, etwa 3,1 Prozent der ausstehenden Stammaktien. Saylor nennt die Regel diskriminierend und verweist auf das Softwaregeschäft. Analysten warnen laut Benzinga, dass indexgetriebene Verkäufe die Bewertungsprämie weiter drücken und die Kapitalaufnahme erschweren könnten. Auch Metaplanet in Japan trifft die MSCI-Regel.
Das große Bild
Was hat die Fed mit Bitcoin und Strategy zu tun?
Der Krypto-Ausverkauf ist auch eine Zinsgeschichte. Laut CME FedWatch preist der Terminmarkt für die Fed-Sitzung am 9. Dezember eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte mit rund 91 Prozent Wahrscheinlichkeit ein, mit rund 9 Prozent sogar einen Schritt um 0,5 Prozentpunkte. Heute um 15:10 Uhr MEZ spricht Fed-Gouverneur Christopher Waller in New York, offiziell zum Zahlungsverkehr. Er hatte am 10. November einen großen Schritt ins Spiel gebracht, falls die Kerninflation bei 0,3 Prozent oder höher liegt – im Oktober lag sie bei 0,3 Prozent. Steigende Zinsen verteuern Strategys Finanzierung und machen zinslose Anlagen wie Bitcoin relativ unattraktiver. Am Abend folgen nach US-Börsenschluss die Zahlen von Nvidia, die als Stimmungstest für alle Risikoanlagen gelten.
Ausblick
Welche Termine sind für die Strategy-Aktie jetzt entscheidend?
Heute, 15:10 Uhr MEZ: Rede von Fed-Gouverneur Waller; zuvor US-Einzelhandelsumsätze um 14:30 Uhr.
Heute nach US-Börsenschluss: Quartalszahlen von Nvidia als Gradmesser für die Risikobereitschaft.
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober.
Montag, 23. November: Nächste übliche Wochenmeldung zu Bitcoin-Käufen und Aktienverkäufen (8-K).
30. November, nach Handelsschluss: Ausschluss aus den MSCI-Indizes.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
Für die Strategy Aktie bleibt der Bitcoin-Kurs die alles entscheidende Variable. Erst wenn die Kryptowährung wieder Richtung Einstandspreis steigt, dürfte auch die Debatte über das Finanzierungsmodell leiser werden.
FAQ zur Strategy-Aktie
Warum ist die Strategy-Aktie am Montag gefallen?
Bitcoin rutschte auf rund 64.000 Dollar und damit deutlich unter den Einstandspreis von Strategy; zudem belastet der bevorstehende MSCI-Ausschluss. Die Aktie schloss bei 103,03 Dollar (−7,70 Prozent).
Wie viele Bitcoin besitzt Strategy?
850.849 Bitcoin (Stand 15. November 2026), gekauft für insgesamt 64,20 Milliarden Dollar, im Schnitt 75.452 Dollar je Bitcoin.
Zahlt die Strategy-Aktie eine Dividende?
Nein, auf die Stammaktie nicht. Dividenden zahlt Strategy auf seine Vorzugsaktien, etwa 12 Prozent jährlich auf STRC.
Wann fliegt Strategy aus den MSCI-Indizes?
Nach Handelsschluss am 30. November 2026.
Wie lauten Ticker und ISIN?
Ticker MSTR an der Nasdaq, ISIN US5949724083.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.