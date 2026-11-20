Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR, ISIN: US5949724083) verliert ihren Platz im MSCI USA Index: MSCI bestätigte am 11. November die Streichung der Klasse-A-Aktien, wirksam nach Handelsschluss am 30. November. Zugleich ist der Bitcoin Kurs am Freitag um 16:45 Uhr MEZ erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar gefallen und stand um 17:07 Uhr MEZ bei 59.268 Dollar (CoinGecko). Strategy hält 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar; der Bitcoin Kurs liegt damit rechnerisch rund 21 Prozent unter den Einstandskosten. Die Strategy Aktie schloss am 13. November bei 111,62 Dollar, 30,5 Prozent unter dem Stand vom 1. Oktober (CryptoTicker).
Strategy Aktie: Aus dem MSCI USA Index am 30. November, 850.849 Bitcoin zu 75.452 Dollar Schnitt, Bitcoin unter 60.000 Dollar - Wie viel Druck erzeugt der Indexabschied?
Die Strategy Aktie wird nach Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index entfernt, während der Bitcoin Kurs erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar fällt. Der Konzern hält 850.849 Bitcoin zu durchschnittlich 75.452 Dollar. Was der Indexabschied, die Dividendenlast der Vorzugsaktien und der Bitcoin-Kurs für Strategy bedeuten.
Der Indexabschied
Warum fliegt die Strategy Aktie aus dem MSCI-Index – und wie groß ist der Abfluss?
MSCI hatte am 15. Oktober eine Regel für „nicht operative Unternehmen“ beschlossen. Laut CryptoTicker prüft sie fünf Finanzkennzahlen; bei mindestens vier Auffälligkeiten droht der Ausschluss. Neben Strategy wurde Metaplanet aus dem MSCI Japan Small Cap gestrichen, knapp zwei Dutzend weitere Krypto- und Holding-Firmen stehen auf einer Beobachtungsliste. Die neuen Indizes gelten ab 1. Dezember.
Strategy selbst beziffert die in MSCI-GIMI-Fonds gehaltenen Aktien auf rund 13 Millionen (3,1 Prozent der Basisaktien). Zum Schlusskurs vom 12. November von 114,41 Dollar sind das rund 1,5 Milliarden Dollar. Die Größe im Verhältnis zum Handel wird unterschiedlich dargestellt: CryptoTicker rechnet mit rund 60 Prozent des durchschnittlichen Tagesvolumens der letzten 30 Tage, KuCoin mit 67 Prozent des Volumens vom 12. November, 24/7 Wall St. gibt Strategys Aussage „weniger als ein Tagesvolumen“ wieder. JPMorgan hatte im November 2025 mit bis zu 2,8 Milliarden Dollar gerechnet. Eine Streichung aus dem Nasdaq-100 ist laut KuCoin (Stand 13. November) nicht bestätigt; die Jahresrevision wird am 11. Dezember angekündigt.
Was zeigt die Bilanz: Wie viele Bitcoin hält Strategy?
Laut 8-K vom 16. November besaß Strategy am 15. November 850.849 Bitcoin, gekauft für insgesamt rund 64,20 Milliarden Dollar. In der Woche vom 9. bis 15. November kamen 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar hinzu (Schnitt 68.887 Dollar). Der Kaufbetrag ist klein: Von 244,7 Millionen Dollar Nettoerlös aus dem Aktienverkauf flossen 206,3 Millionen in Rückkäufe der Vorzugsaktie STRC und nur 33,4 Millionen in Bitcoin.
Bei 59.268 Dollar je Bitcoin ist der Bestand rechnerisch rund 50,4 Milliarden Dollar wert, etwa 13,8 Milliarden unter den Anschaffungskosten (eigene Rechnung). CryptoTicker nannte am 17. November, bei rund 64.700 Dollar, einen mNAV von etwa 1,08; der Wert ist abgeleitet aus einem CoinDesk-Bericht und nicht aktuell.
|Kennzahl
|Wert
|Bitcoin im Bestand
|850.849
|Gesamtkosten
|rund 64,20 Mrd. US-Dollar
|Durchschnittspreis je Bitcoin
|75.452 US-Dollar
|Käufe 9.-15.11.
|485 Bitcoin für 33,4 Mio. US-Dollar
|USD-Reserve
|4,75 Mrd. US-Dollar
|MSTR-Schlusskurs 13.11.
|111,62 US-Dollar
|Bestandswert bei 59.268 US-Dollar
|rund 50,4 Mrd. US-Dollar
Bestand und Käufe laut 8-K (Stand 15.11.2026); Kurs 13.11. laut CryptoTicker; Rechnung bei 59.268 USD Bitcoin Kurs (17:07 Uhr MEZ, 20.11.).
Quelle: SEC 8-K 16.11.2026, CryptoTicker
Wie belasten die Dividenden der Vorzugsaktien die Strategy Aktie?
Strategy finanziert sich über Vorzugsaktien. Für Dezember setzte der Konzern die Dividende der STRC-Vorzugsaktie auf 12,0 Prozent pro Jahr fest und empfiehlt dem Vorstand, den Satz beizubehalten, bis STRC nachhaltig nahe 100 Dollar handelt. Die Quartalsdividenden für STRF, STRE, STRK und STRD werden am 31. Dezember gezahlt (Record Date 15. Dezember). Aus der USD-Reserve von 4,75 Milliarden Dollar flossen in der Woche 18,9 Millionen Dollar in Dividenden. Chief Executive Phong Le soll laut CryptoTicker einen Bitcoin-Verkauf als letztes Mittel bezeichnet haben; das Portal nennt die Aussage selbst unbestätigt.
Welche Termine sind für die Strategy Aktie wichtig?
26. November: US-Feiertag Thanksgiving, 27. November früher Handelsschluss.
30. November: letzter Handelstag in den MSCI-Indizes.
8./9. Dezember: Fed-Sitzung, der Markt preist laut CME FedWatch zu rund 97 Prozent eine Zinserhöhung ein (Nexo).
11. Dezember: Ankündigung der Nasdaq-100-Revision, 18. Dezember: Rebalancing.
FAQ: Antworten zur Strategy Aktie
Wie viele Bitcoin besitzt Strategy?
Laut 8-K vom 16. November 850.849 Bitcoin zum Stand 15. November 2026, gekauft zu durchschnittlich 75.452 Dollar.
Warum wird die Strategy Aktie aus dem MSCI-Index entfernt?
MSCI stuft Strategy nach seiner neuen Regel für nicht operative Unternehmen als Holding ein; der Ausschluss gilt nach Handelsschluss am 30. November.
Gibt es eine Strategy Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Welche Krypto-Aktien sind vergleichbar?
Zum Umfeld zählen Coinbase, Robinhood, Metaplanet und Circle; jedes Unternehmen hat ein anderes Geschäftsmodell.
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