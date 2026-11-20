MSCI hatte am 15. Oktober eine Regel für „nicht operative Unternehmen“ beschlossen. Laut CryptoTicker prüft sie fünf Finanzkennzahlen; bei mindestens vier Auffälligkeiten droht der Ausschluss. Neben Strategy wurde Metaplanet aus dem MSCI Japan Small Cap gestrichen, knapp zwei Dutzend weitere Krypto- und Holding-Firmen stehen auf einer Beobachtungsliste. Die neuen Indizes gelten ab 1. Dezember.

Strategy selbst beziffert die in MSCI-GIMI-Fonds gehaltenen Aktien auf rund 13 Millionen (3,1 Prozent der Basisaktien). Zum Schlusskurs vom 12. November von 114,41 Dollar sind das rund 1,5 Milliarden Dollar. Die Größe im Verhältnis zum Handel wird unterschiedlich dargestellt: CryptoTicker rechnet mit rund 60 Prozent des durchschnittlichen Tagesvolumens der letzten 30 Tage, KuCoin mit 67 Prozent des Volumens vom 12. November, 24/7 Wall St. gibt Strategys Aussage „weniger als ein Tagesvolumen“ wieder. JPMorgan hatte im November 2025 mit bis zu 2,8 Milliarden Dollar gerechnet. Eine Streichung aus dem Nasdaq-100 ist laut KuCoin (Stand 13. November) nicht bestätigt; die Jahresrevision wird am 11. Dezember angekündigt.