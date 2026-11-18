Laut dem CoinDesk-Liveblog verlor STRC um 10:48 Uhr New Yorker Zeit 3 Prozent auf 95,75 Dollar, trotz der laufenden Rückkäufe von Strategy. Der Vorzug des Konkurrenten Strive (SATA) gab um 2 Prozent auf rund 91 Dollar nach, obwohl Strive den Dividendensatz zuletzt auf 13,25 Prozent angehoben hatte. Die Strive-Stammaktie ASST fiel um 1 Prozent auf 17,44 Dollar. Gleichzeitig lag Bitcoin bei rund 63.000 Dollar, gut 2,5 Prozent im Minus binnen 24 Stunden.

Warum das für Anleger der Strategy Aktie zählt: Das Geschäftsmodell hängt davon ab, dass Geldgeber Vorzugsaktien und Stammaktien zeichnen und das Kapital in Bitcoin fließt. Fallen die Vorzugspapiere, wird frisches Kapital teurer. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, die Quelle belegt nur die Kursbewegungen.