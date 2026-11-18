Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) notiert am Mittwoch, 18. November 2026, um 16:48 Uhr MEZ (10:48 Uhr New Yorker Zeit) bei 91,69 US-Dollar, rund 5 Prozent unter dem Dienstagsschluss von 96,50 Dollar (CoinDesk). Zugleich rutscht die Vorzugsaktie STRC um 3 Prozent auf 95,75 Dollar, den tiefsten Stand seit August, trotz laufender Rückkäufe. Ein Chart-Analyst nennt außerdem eine technische Projektion bis 23 Dollar. Wer nach der Strategy Aktie und dem Bitcoin Kurs sucht, will wissen: Wie belastbar ist ein Modell, das auf Bitcoin-Bestand und Vorzugsaktien setzt, wenn Bitcoin bei rund 63.000 Dollar steht?
Strategy Aktie: 91,69 Dollar, Vorzugsaktie STRC auf Tief seit August, Chart-Analyst warnt vor 76 Prozent Minus – wie belastbar ist das Bitcoin-Modell?
Die Strategy Aktie (MSTR) fällt am Mittwoch auf 91,69 Dollar, die Vorzugsaktie STRC auf den tiefsten Stand seit August, und ein Chart-Analyst projiziert technisch bis 23 Dollar. Was hinter dem Druck auf den größten Bitcoin-Halter steckt und was Anleger jetzt beobachten.
Technische Warnung
Was sagt der Chart-Analyst zur Strategy Aktie?
Aksel Kibar, Chartanalyst (CMT), sieht auf dem Tageschart der Strategy Aktie ein Kopf-Schulter-Top, das noch gültig ist.
Nach seiner Darstellung in CoinDesk (18.11.2026, 04:31 Uhr New Yorker Zeit) fiel die MSTR-Aktie im dritten Quartal unter die Nackenlinie bei etwa 101 Dollar. Die anschließende scharfe Erholung scheiterte am Hoch der rechten Schulter. Projiziert man den Abstand zwischen Kopf und Nackenlinie nach unten, ergibt sich ein Ziel von 23 Dollar, rund 76 Prozent unter dem Dienstagsschluss. Kibar schrieb auf X: „The pattern is intact, with a price target of 23“.
Das ist eine technische Projektion eines Dritten, keine Prognose und kein Kursziel von aktiencheck.de. Chartmuster treffen nicht zwingend ein. Kibar verfolgt auch den Bitcoin-Chart und sieht dort eine Spanne zwischen 60.000 und 82.800 Dollar; ein Ausbruch nach unten könnte den Abwärtstrend fortsetzen. Zur Einordnung: Die Aktie hat im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte ihres Werts verloren.
Warum fällt die Strategy-Vorzugsaktie STRC auf den tiefsten Stand seit August?
Laut dem CoinDesk-Liveblog verlor STRC um 10:48 Uhr New Yorker Zeit 3 Prozent auf 95,75 Dollar, trotz der laufenden Rückkäufe von Strategy. Der Vorzug des Konkurrenten Strive (SATA) gab um 2 Prozent auf rund 91 Dollar nach, obwohl Strive den Dividendensatz zuletzt auf 13,25 Prozent angehoben hatte. Die Strive-Stammaktie ASST fiel um 1 Prozent auf 17,44 Dollar. Gleichzeitig lag Bitcoin bei rund 63.000 Dollar, gut 2,5 Prozent im Minus binnen 24 Stunden.
Warum das für Anleger der Strategy Aktie zählt: Das Geschäftsmodell hängt davon ab, dass Geldgeber Vorzugsaktien und Stammaktien zeichnen und das Kapital in Bitcoin fließt. Fallen die Vorzugspapiere, wird frisches Kapital teurer. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, die Quelle belegt nur die Kursbewegungen.
Wie viel Bitcoin hält Strategy und welche Rolle spielt der MSCI-Entscheid?
Strategy hält 850.849 Bitcoin, zum Zeitpunkt des CoinDesk-Artikels rund 55 Milliarden Dollar wert (Bitcointreasuries.net). Die Strategy Aktie ist damit der direkteste börsennotierte Hebel auf den Bitcoin Kurs. Belastend kommt hinzu, dass MSCI den Ausschluss von MSTR aus seinen Indizes angekündigt hat; Beobachter sehen darin laut CoinDesk (12.11.2026) eine mögliche Erschwernis für die Kapitalbeschaffung zum Bitcoin-Kauf.
|Größe
|Stand
|MSTR-Kurs
|91,69 USD
|MSTR-Schlusskurs Dienstag
|96,50 USD
|STRC-Vorzugsaktie
|95,75 USD (-3 %)
|Strive SATA / ASST
|rund 91 USD (-2 %) / 17,44 USD (-1 %)
|Bitcoin-Bestand Strategy
|850.849 BTC (rund 55 Mrd. USD)
|Bitcoin Kurs
|rund 63.000 USD (-2,5 % in 24 Stunden)
Kurse aus dem CoinDesk-Liveblog, 18.11.2026, 10:48 Uhr New Yorker Zeit (16:48 Uhr MEZ); MSTR-Schlusskurs vom Dienstag.
Quelle: CoinDesk, 18.11.2026
Was Anleger bei der Strategy Aktie jetzt beobachten
Das Fed-Protokoll am Abend (20:00 Uhr MEZ) und die Reaktion von Bitcoin und Nasdaq
Die Kurse von STRC und Strive SATA als Gradmesser für die Kapitalbeschaffung
Die Spanne von 60.000 bis 82.800 Dollar beim Bitcoin Kurs und die Nackenlinie bei 101 Dollar der MSTR-Aktie
Den MSCI-Stichtag und neue Bitcoin-Käufe, die Strategy meldet
FAQ zur Strategy Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Strategy Aktie heute? Am 18. November 2026 um 16:48 Uhr MEZ lag die MSTR-Aktie bei 91,69 US-Dollar, rund 5 Prozent unter dem Dienstagsschluss von 96,50 Dollar (CoinDesk).
Warum fällt die Strategy Aktie? Zusammenspiel aus fallendem Bitcoin Kurs, Tief bei der Vorzugsaktie STRC, MSCI-Ausschluss und einer technischen Warnung eines Chartanalysten.
Wie viele Bitcoin besitzt Strategy? 850.849 Bitcoin, nach Bitcointreasuries.net rund 55 Milliarden Dollar wert.
Gibt es eine Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab. Die Projektion auf 23 Dollar stammt vom Chartanalysten Aksel Kibar (CoinDesk, 18.11.2026).
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