Die Strategy Aktie (ISIN: US5949724083, FSE: MIGA, NASDAQ: MSTR) notierte nach einem Tagesminus von rund 4 Prozent zuletzt bei etwa 92,64 Dollar, in diesem Jahr steht ein Minus von rund 38 Prozent zu Buche (Stand 19.11.2026 früh). Der Bitcoin Kurs lag am Donnerstagmittag bei 63.864 Dollar (finanzen.net, 12:31 Uhr MEZ) und damit klar unter dem durchschnittlichen Einstandspreis, den der Konzern für seine Bitcoin-Bestände angibt. Für Krypto-Aktien ist die Strategy Aktie damit der härteste Test, wie viel Bitcoin-Hebel Anleger vertragen.

Zwei Meldungen bestimmen die Debatte: der jüngste Zukauf von 485 Bitcoin und die bestätigte Streichung aus den MSCI-Indizes. Beides gehört zur selben Frage, die Anleger bei Strategy Aktie und Bitcoin stellen: Wer finanziert den Bitcoin-Kauf, wenn Kurs und Indexfonds gleichzeitig drehen?