Strategy Aktie +5%: Bitcoin je Aktie soll sich verdoppeln - Kursziel 180 USD

Ein niedrigeres Kursziel trifft auf einen kräftigen Kursanstieg: Die Strategy-Aktie (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker: MSTR) beendete den US-Handel am 4. November bei 142,54 USD und damit 6,91 USD beziehungsweise 5,09% im Plus. Gleichzeitig fällt die Strategy-Aktienanalyse von B. Riley vom 4. November 2026 differenziert aus. Fedor Shabalin reduziert das Kursziel von zuvor 195 USD auf 180 USD, bestätigt jedoch das Rating "buy". Im Mittelpunkt stehen ein nachlassendes strukturelles Risiko und der Plan, den Bitcoin-Bestand je Aktie innerhalb von sieben Jahren zu verdoppeln.