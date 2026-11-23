Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) steht am Montag im Schatten einer Pflichtmitteilung: Der Bitcoin-Tresor von Michael Saylor hat in der vergangenen Woche weitere 457 Bitcoin für 29,6 Millionen Dollar gekauft, durchschnittlich zu 64.898 Dollar je BTC. Der Bestand steigt damit auf 851.305 Bitcoin, die das Unternehmen für rund 64,2 Milliarden Dollar erworben hat. Der Bitcoin Kurs liegt am Montagnachmittag je nach Quelle bei etwa 61.400 bis 63.200 Dollar und damit deutlich unter dem durchschnittlichen Einstand von 75.446 Dollar.

Das ist der Kern der Geschichte: Strategy kauft in einen Markt, der seit dem Rekord von rund 126.000 Dollar im Oktober 2025 mehr als die Hälfte verloren hat. Die Strategy Aktie wiederum hängt als gehebelte Wette am Bitcoin. Der jüngste Kurs, den wir mit Datum belegen können, ist der Schlusskurs vom Freitag, 20. November: 84,52 Dollar, ein Minus von 1,87 Prozent (crypto-economy.com, 23:06 UTC).