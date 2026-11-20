Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR, ISIN US5949724083) notierte am Freitag um 15:02 Uhr New Yorker Zeit, 21:02 Uhr MEZ, bei rund 80 Dollar, ein Minus von 44 Prozent in einem Monat (247Wall St., ein Schlusskurs liegt nicht vor). Der Auslöser ist der Bitcoin Kurs, der die Marke von 60.000 Dollar verloren hat. Zusätzlich rückt ein Detail aus der Pflichtmitteilung vom 16. November in den Blick: Strategy investierte in der Woche zum 15. November 228,1 Millionen Dollar in den Rückkauf eigener Vorzugsaktien, aber nur 33,4 Millionen in Bitcoin.
Strategy Aktie: 228 Millionen Dollar für den Rückkauf eigener Vorzugsaktien, nur 33 Millionen für Bitcoin, Aktie bei rund 80 Dollar - Wer finanziert hier wen?
Die Strategy Aktie fiel am Freitag auf rund 80 Dollar, ein Minus von 44 Prozent in einem Monat. Laut 8-K floss in der Woche zum 15. November mehr als das Sechsfache in den Rückkauf eigener Vorzugsaktien als in neue Bitcoin. Was das für die Strategy Aktie und den Bitcoin Kurs bedeutet.
Der 8-K
Was steht im Strategy-8-K – und wohin floss das Geld?
Nach der Mitteilung kaufte Strategy zwischen dem 9. und 15. November 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar, durchschnittlich 68.887 Dollar je Coin. Der Gesamtbestand liegt damit bei 850.849 Bitcoin, gekauft für insgesamt 64,2 Milliarden Dollar, im Schnitt 75.452 Dollar je Coin. Finanziert wurde das über den Verkauf von 2.087.040 Strategy-Aktien am Markt (ATM-Programm) mit Nettoerlösen von 244,7 Millionen Dollar. Gleichzeitig kaufte Strategy 2.282.510 STRC-Vorzugsaktien für 228,1 Millionen Dollar zurück. Davon stammten 206,3 Millionen aus dem Aktienverkauf und 21,8 Millionen aus Zinserträgen. Rechnerisch gingen damit rund 84 Prozent der Erlöse aus dem Aktienverkauf in den Rückkauf der Vorzugsaktien (eigene Rechnung).
Die Dollar-Reserve lag am 15. November bei 4,75 Milliarden Dollar, in der Woche wurden 18,9 Millionen Dollar daraus für Dividenden auf Vorzugsaktien verwendet. Die freie Kasse betrug 151,2 Millionen. Für das ATM-Programm der Stammaktie sind noch rund 18,1 Milliarden Dollar Kapazität offen.
Warum kauft Strategy eigene STRC-Aktien zurück?
STRC ist eine Vorzugsaktie mit variabler Dividende, die im Dezember 12,00 Prozent beträgt und täglich anfällt (8-K). Strategy hält den Kurs nahe dem Nennwert von 100 Dollar, indem es Papiere unterhalb davon zurückkauft. Nach Bericht von TFTC über die Investorenfragerunde vom 19. November will Gründer Michael Saylor den Satz bei 12 Prozent halten statt ihn auf 15 bis 20 Prozent zu erhöhen. Das Volumen der STRC-Aktien liege bei rund 8 Milliarden Dollar, könne aber Richtung 5 Milliarden sinken; die Nachfrage bei 12 Prozent betrage rund 7 Milliarden nach 10,5 Milliarden vor einem halben Jahr. Rund 3 Milliarden Dollar seien bereits zu Kursen zwischen 95 und 99 Dollar zurückgekauft worden. TFTC nennt außerdem Bitcoin-Verkäufe von 431,8 Millionen Dollar in diesem Jahr für Dividenden und Rückkäufe. Diese Angaben stammen aus zweiter Hand und sind nicht am Original geprüft.
|Posten
|Betrag
|Bitcoin-Kauf
|33,4 Mio. US-Dollar (485 BTC)
|Rückkauf STRC-Vorzugsaktien
|228,1 Mio. US-Dollar
|Nettoerlös Verkauf Stammaktien
|244,7 Mio. US-Dollar
|Dividenden aus Dollar-Reserve
|18,9 Mio. US-Dollar
|Dollar-Reserve
|4,75 Mrd. US-Dollar
|Bitcoin-Bestand
|850.849 BTC (Ø 75.452 US-Dollar)
Woche vom 9. bis 15. November; Zahlen laut 8-K vom 16.11.2026.
Quelle: SEC 8-K, Strategy Inc.
Wie weit ist der Bitcoin Kurs vom Strategy-Einstand entfernt?
Bei rund 58.400 Dollar (CoinDesk, 19:13 Uhr MEZ) liegt der Bitcoin Kurs rund 22 Prozent unter dem Durchschnittseinstand von 75.452 Dollar (eigene Rechnung). Die Strategy Aktie bewegt sich entsprechend stark: Am 12. November stand sie bei 114,41 Dollar, am 20. Oktober bei 142,72 Dollar (247Wall St.). Der Aufschlag auf den Wert der Bitcoin-Bestände, der mNAV, ist ein Streitpunkt: Peter Schiff sagte laut Tikr, er liege nun unter 1, eine bestätigte Zahl haben wir nicht. Unter dem Wert 1 würde der Börsenwert unter dem Wert der Bitcoin-Bestände liegen. Zusätzlich hat MSCI laut The Block bestätigt, Strategy aus dem MSCI USA Index zu nehmen. Bitcoin-Investments wie Strategy Aktie, Coinbase Aktie und Miner hängen damit doppelt am Bitcoin Kurs.
FAQ: Antworten zur Strategy Aktie
Wie hoch ist die Strategy Aktie aktuell?
Am 20. November 2026 lag die Strategy Aktie um 15:02 Uhr ET bei rund 80,36 Dollar (247Wall St.); ein bestätigter Schlusskurs liegt nicht vor.
Wie viele Bitcoin besitzt Strategy?
850.849 Bitcoin zum 15. November 2026, durchschnittlich zu 75.452 Dollar gekauft (8-K vom 16. November).
Gibt es eine Strategy Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Was ist STRC?
STRC ist eine von Strategy ausgegebene Vorzugsaktie mit variabler Dividende, im Dezember 12,00 Prozent (8-K).
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