Nach der Mitteilung kaufte Strategy zwischen dem 9. und 15. November 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar, durchschnittlich 68.887 Dollar je Coin. Der Gesamtbestand liegt damit bei 850.849 Bitcoin, gekauft für insgesamt 64,2 Milliarden Dollar, im Schnitt 75.452 Dollar je Coin. Finanziert wurde das über den Verkauf von 2.087.040 Strategy-Aktien am Markt (ATM-Programm) mit Nettoerlösen von 244,7 Millionen Dollar. Gleichzeitig kaufte Strategy 2.282.510 STRC-Vorzugsaktien für 228,1 Millionen Dollar zurück. Davon stammten 206,3 Millionen aus dem Aktienverkauf und 21,8 Millionen aus Zinserträgen. Rechnerisch gingen damit rund 84 Prozent der Erlöse aus dem Aktienverkauf in den Rückkauf der Vorzugsaktien (eigene Rechnung).

Die Dollar-Reserve lag am 15. November bei 4,75 Milliarden Dollar, in der Woche wurden 18,9 Millionen Dollar daraus für Dividenden auf Vorzugsaktien verwendet. Die freie Kasse betrug 151,2 Millionen. Für das ATM-Programm der Stammaktie sind noch rund 18,1 Milliarden Dollar Kapazität offen.