Strategy verkaufte in der Berichtswoche 1.925.676 Stammaktien über sein Aktienprogramm und erlöste netto 176,7 Millionen Dollar. Nur 29,6 Millionen Dollar davon flossen in Bitcoin, der Rest in den Rückkauf der STRC-Vorzugsaktie. Zusätzlich setzte das Unternehmen 64,8 Millionen Dollar aus seiner Barreserve ein. Insgesamt kaufte Strategy 2.183.747 STRC-Aktien für 211,8 Millionen Dollar zurück, mehr als das Siebenfache der Bitcoin-Käufe.

Das Muster ist nicht neu: Schon in der Woche bis 15. November kaufte Strategy 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar (Durchschnittspreis 68.887 Dollar), investierte aber 228,1 Millionen Dollar in STRC-Rückkäufe. Das Rückkaufprogramm für Vorzugsaktien wurde von 3,0 auf 4,0 Milliarden Dollar erhöht, 1,12 Milliarden Dollar sind noch offen. Für Stammaktien bleiben 1,0 Milliarden Dollar im Rückkaufrahmen.