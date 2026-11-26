Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) hat zuletzt bei rund 77,55 US-Dollar geschlossen, dem tiefsten Stand seit 2024 (laut aktiencheck.de-Bericht vom 25. November; die US-Börsen sind am 26. November wegen Thanksgiving geschlossen). Die jüngste Pflichtmeldung an die SEC zeigt, warum der Markt nervös ist: Der größte Bitcoin-Halter unter den börsennotierten Unternehmen kaufte in der Woche vom 16. bis 22. November nur 457 Bitcoin für 29,6 Millionen Dollar. Gleichzeitig flossen 211,8 Millionen Dollar in den Rückkauf der eigenen Vorzugsaktie STRC.
Strategy Aktie: 211,8 Millionen Dollar für Vorzugsaktien, nur 29,6 Millionen für Bitcoin – ändert Saylor den Kurs der Bitcoin-Strategie?
Strategy kaufte in der Woche bis 22. November nur 457 Bitcoin für 29,6 Millionen Dollar, steckte aber 211,8 Millionen Dollar in den Rückkauf von STRC-Vorzugsaktien und stockte das Programm auf 4 Milliarden Dollar auf. Die Strategy Aktie steht vor dem MSCI-Ausschluss am 30. November.
Das ist ein Kurswechsel in der Geschichte der Krypto-Aktien: Strategy sammelt nicht mehr vorrangig Bitcoin, sondern verteidigt zunächst die Finanzierungsstruktur, mit der es den Bitcoin-Bestand aufgebaut hat. Am 30. November scheidet das Unternehmen zudem aus den MSCI-Indizes aus.
Das große Bild
Warum kauft die Strategy Aktie jetzt eigene Vorzugsaktien statt Bitcoin?
Die Zahlen aus der 8-K-Meldung vom 23. November zeigen eine klare Verschiebung der Prioritäten.
Strategy verkaufte in der Berichtswoche 1.925.676 Stammaktien über sein Aktienprogramm und erlöste netto 176,7 Millionen Dollar. Nur 29,6 Millionen Dollar davon flossen in Bitcoin, der Rest in den Rückkauf der STRC-Vorzugsaktie. Zusätzlich setzte das Unternehmen 64,8 Millionen Dollar aus seiner Barreserve ein. Insgesamt kaufte Strategy 2.183.747 STRC-Aktien für 211,8 Millionen Dollar zurück, mehr als das Siebenfache der Bitcoin-Käufe.
Das Muster ist nicht neu: Schon in der Woche bis 15. November kaufte Strategy 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar (Durchschnittspreis 68.887 Dollar), investierte aber 228,1 Millionen Dollar in STRC-Rückkäufe. Das Rückkaufprogramm für Vorzugsaktien wurde von 3,0 auf 4,0 Milliarden Dollar erhöht, 1,12 Milliarden Dollar sind noch offen. Für Stammaktien bleiben 1,0 Milliarden Dollar im Rückkaufrahmen.
Reserve schmilzt
Die USD-Reserve für Dividendenzahlungen sank von 4,75 Milliarden Dollar (15. November) auf 3,73 Milliarden Dollar. Der Vorstand erlaubte, bis zu 1,0 Milliarden Dollar in frei verfügbare Barmittel umzuschichten, die nun bei 1,09 Milliarden Dollar liegen.
Hoher Dividendensatz
Die STRC-Dividende liegt im Dezember bei 12,00 Prozent pro Jahr. Der Rückkauf senkt künftige Ausschüttungen, bindet aber Geld, das sonst Bitcoin hätte kaufen können.
Bestand unter Einstand
851.305 Bitcoin zu durchschnittlich 75.446 Dollar sind bei einem Bitcoin Kurs von rund 60.000 Dollar etwa 20 Prozent im Minus.
Was bedeutet der MSCI-Ausschluss am 30. November für die Strategy Aktie?
MSCI entfernt Strategy nach einer neuen Regel für Nicht-Betriebsunternehmen aus seinen Aktienindizes; wirksam wird das nach dem 30. November. Passive Fonds, die diese Indizes nachbilden, müssen dann verkaufen. Wie viel Volumen betroffen ist, nennen die gelesenen Quellen nicht. Zusätzlich fiel die Aktie in den vergangenen Tagen: Strategy verlor zuletzt 8,1 Prozent, die Coinbase Aktie 5,9 Prozent und Circle 7,1 Prozent (Schlusskurse laut aktiencheck.de-Bericht vom 25.11.).
Hinzu kommt eine Aussage von Strategy-Gründer Michael Saylor, die CoinGabbar am 26. November wiedergibt: Strategy wolle die verbleibenden rund 900.000 noch zu schürfenden Bitcoin kaufen und den Preis auf 10 Millionen Dollar treiben. Der Wortlaut stammt aus zweiter Hand und wurde nicht an einer Primärquelle geprüft.
|Kennzahl
|Woche bis 15.11.
|Woche bis 22.11.
|Bitcoin gekauft
|485 BTC
|457 BTC
|Kaufsumme
|33,4 Mio. USD
|29,6 Mio. USD
|Durchschnittspreis
|68.887 USD
|64.898 USD
|STRC-Rückkäufe
|228,1 Mio. USD
|211,8 Mio. USD
|Gesamtbestand
|850.849 BTC
|851.305 BTC
|Durchschnittlicher Einstandspreis
|75.452 USD
|75.446 USD
Kurse inklusive Gebühren und Kosten; Bestand jeweils zum Sonntag der Berichtswoche.
Quelle: SEC-Form-8-K vom 16.11. und 23.11.2026
FAQ: Fragen zur Strategy Aktie
Wie viele Bitcoin hält Strategy? Laut SEC-Meldung vom 23. November 2026 hält Strategy 851.305 Bitcoin, gekauft für 64,23 Milliarden Dollar zu durchschnittlich 75.446 Dollar je Bitcoin.
Was ist STRC? STRC ist eine Vorzugsaktie von Strategy, die zur Finanzierung der Bitcoin-Käufe dient. Im Dezember beträgt der Dividendensatz laut SEC-Meldung 12,00 Prozent pro Jahr.
Wann scheidet Strategy aus den MSCI-Indizes aus? Laut aktiencheck.de-Bericht zum 30. November 2026.
Wie hoch ist der Strategy Aktienkurs? Zuletzt 77,55 Dollar laut aktiencheck.de-Bericht vom 25. November; die US-Börse ist heute geschlossen.
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