Die Straße von Hormus bleibt der gefährlichste Seeweg der Welt: Nach Angaben der iranischen Marine ist am Dienstag ein weiterer Öltanker in einem Sperrgebiet östlich der Meerenge auf eine Mine gelaufen und in Brand geraten – der vierte Vorfall dieser Art binnen 24 Stunden. Die Börse reagiert paradox: Der Ölpreis der Nordseesorte Brent notierte laut dpa-AFX am Morgen (06:32 Uhr MEZ) bei 91,76 Dollar und damit 0,68 Dollar leichter, US-Leichtöl WTI bei 84,92 Dollar.

Die Meldungen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die iranischen Behörden nannten weder Schiffsnamen noch Flaggen oder Ladung. Laut der Marine-Mitteilung, die der Staatssender IRIB verbreitete, hatte der Tanker seine Navigationssysteme abgeschaltet und war ohne Abstimmung unterwegs. Die Marine erklärte, sichere Durchfahrt setze die Einhaltung der Seeverkehrsregeln voraus.