Die Straße von Hormus bleibt der gefährlichste Engpass der Weltwirtschaft: Am Montag und in der Nacht zum Dienstag wurden dort erneut Öltanker getroffen und gerieten in Brand. Der Ölpreis reagierte mit Verzögerung – Brent drehte nach einem Minus am Morgen ins Plus und kostete laut tokenpost um 14:25 Uhr MEZ 93,70 Dollar je Barrel, ein Anstieg von 2 Prozent. Die US-Sorte WTI notierte laut finanzen.at gegen 17:02 Uhr bei 86,72 Dollar und damit 1,17 Prozent höher.
Dass der Preis nicht stärker steigt, liegt am Überangebot: Brent hat seit dem Hoch Ende Oktober mehr als 20 Prozent verloren. Laut oilprice.com halten sich steigende Exporte aus dem Nahen Osten und die Tankerangriffe derzeit gegenseitig in Schach.