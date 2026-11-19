Die Straße von Hormus bleibt auch nach Monaten des Iran-Krieges der wichtigste Risikofaktor für den Energiemarkt – und die IEA sagt jetzt, dass die Folgen bleiben. Laut dpa-AFX (19. November, 06:55 Uhr) rechnet die Internationale Energieagentur damit, dass die Blockade den Markt dauerhaft prägt: Vor der Krise strömten rund 20 Millionen Barrel Öl täglich durch die Meerenge, im Extremszenario sind es 2035 nur noch 2 Millionen. Brent lag laut boerse.de am Donnerstag bei 92,17 Dollar (plus 0,72 Prozent, Uhrzeit nicht angegeben).

Für Anleger ist das keine Tagesmeldung, sondern ein Szenario für die Jahre bis 2035: Es geht um Ölaktien, LNG-Projekte, Reedereien, Versorger und die Frage, wie schnell Staaten auf heimische Energie und Elektrifizierung umsteigen.