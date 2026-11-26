Die Sto Aktie gehört am Donnerstagmittag zu den SDAX Verlierern: Die Vorzugsaktie des Fassaden- und Dämmstoffherstellers aus Stühlingen verliert 0,31% auf 95,60 Euro. Anfang November (3. November) schloss die Sto Aktie noch bei 103,80 Euro, der aktuelle Kurs liegt damit knapp 8% darunter.
Sto Aktie: SDAX Verlierer am Mittag - Umsatzplus kommt nicht beim Gewinn an
Die Sto Aktie (Vz.) gibt am Donnerstagmittag um 0,31% auf 95,60 Euro nach und ist SDAX Verlierer. Der Fassadenspezialist wächst beim Umsatz, doch Kostendruck und schwache Auslandsmärkte bremsen das Ergebnis.
Der Auslöser
Warum die Sto Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Eine eigene Sto-Nachricht gibt es am Donnerstag nicht. Belastend wirkt weiter die Reaktion auf die Neunmonatszahlen vom 19. November: Der Umsatz wuchs zwar, doch die Sto Aktie leidet darunter, dass das Wachstum kaum im Ergebnis ankommt. Sto selbst spricht von schwierigen Rahmenbedingungen, die fortbestehen.
Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 4,2% auf 1.269,1 Mio. Euro und lag leicht über den eigenen Erwartungen. Auch im Oktober lag der Umsatz über Vorjahr und Erwartungen. Für das Gesamtjahr rechnet Sto nun mit einem Umsatz leicht über 1,62 Mrd. Euro (2025: 1,59 Mrd. Euro). Die Ergebnisprognose hob das Unternehmen dagegen nicht an: Das EBIT soll weiter 56 bis 76 Mio. Euro betragen.
|Region
|Umsatz 9 Monate 2026
|Veränderung
|Konzern
|1.269,1 Mio. Euro
|+4,2%
|Westeuropa
|977,9 Mio. Euro
|+4,7%
|Deutschland
|526,3 Mio. Euro
|+5,9%
Das Segment Amerika/Asien/Pazifik verzeichnete einen Umsatzrückgang von 2,3%.
Quelle: Sto SE & Co. KGaA, Mitteilung vom 19.11.2026
Einordnung
Kostendruck und schwache Auslandsmärkte bremsen die Sto Aktie
Während sich der deutsche Markt erholt, verzeichnete Sto in einigen wichtigen Auslandsmärkten erhebliche Rückgänge; der Auslandsumsatz legte insgesamt nur um 2,9% zu. Hinzu kommt steigender Kostendruck. Der Ausblick bleibt laut Unternehmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Damit ist die Sto Aktie ein Wert, der von einer Erholung der Baukonjunktur profitieren könnte, bis dahin aber mit schmalen Margen arbeitet.
FAQ
Häufige Fragen zur Sto Aktie
Warum fällt die Sto Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Sto Aktie bleibt nach den Neunmonatszahlen unter Druck, weil Umsatzwachstum und Ergebnis auseinanderlaufen.
Ist die Sto Aktie SDAX Verlierer? Ja. Mit minus 0,31% gehört die Vorzugsaktie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sto Aktie? Vorzugsaktie: ISIN DE0007274136, WKN 727413, Handelssymbol STO3 (Xetra).
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