Warum fällt die Sto Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Sto Aktie bleibt nach den Neunmonatszahlen unter Druck, weil Umsatzwachstum und Ergebnis auseinanderlaufen.

Ist die Sto Aktie SDAX Verlierer? Ja. Mit minus 0,31% gehört die Vorzugsaktie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sto Aktie? Vorzugsaktie: ISIN DE0007274136, WKN 727413, Handelssymbol STO3 (Xetra).