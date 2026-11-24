Erst der große Sprung, dann der Rückschlag: Die STMicroelectronics-Aktie (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Handelssymbol Euronext Paris: STMPA, US-Handelssymbol: STM an der NYSE) ist am Dienstagmittag der CAC40 Verlierer Nummer eins. Um 14:10 Uhr notierte die Aktie mit minus 4,74 Prozent bei 38,115 Euro. Am Montag hatte der Chipkonzern noch als bester Wert des Index um 8,96 Prozent zugelegt, nachdem Jensen Huang an die Spitze von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, US-Handelssymbol: NVDA an der Nasdaq) zurückgekehrt war. Warum die STMicroelectronics-Aktie als CAC40 Verlierer nun abgibt, zeigt unsere Analyse.
STMicroelectronics-Aktie CAC40 Verlierer: Minus 4,74 Prozent – Chipwerte geben den Montags-Rebound wieder ab
Die STMicroelectronics-Aktie ist am Dienstagmittag der CAC40 Verlierer Nummer eins: Mit minus 4,74 Prozent auf 38,115 Euro gibt der Chipkonzern einen Großteil des Montagssprungs von rund 9 Prozent wieder ab. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust, vom Nvidia-Rebound über Gewinnmitnahmen bis zum Streit um die Konzernspitze.
Der Auslöser
Nach dem Nvidia-Sprung folgt die Gewinnmitnahme
Der Montag gehörte der Technologie, der Dienstag gehört den Skeptikern. Die Chipwerte reichen den Schwung nicht weiter.
Am Montag war Nvidia nach der Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang um mehr als 31 Prozent gesprungen. Die Erleichterung riss die gesamte Branche mit: Micron, Lam Research und AMD legten in den USA zwischen 6,85 und 31,48 Prozent zu, in Paris führte die STMicroelectronics-Aktie den CAC 40 an. Am Dienstag folgt die Ernüchterung. Nvidia dürfte laut Reuters schwächer eröffnen, weil Untersuchungen zu mutmaßlicher chinesischer Spionage ein Risiko bleiben. Der europäische Technologiesektor verliert nach einem Plus von mehr als 4 Prozent am Vortag 1,48 Prozent. Soitec bricht um 6,8 Prozent ein.
Die Gründe für den Kursverlust
Fünf Faktoren drücken die Aktie
Gewinnmitnahmen nach dem Sprung
Nach fast 9 Prozent Plus am Montag nehmen Anleger Gewinne mit. Der Rebound trug keinen eigenen Impuls von STMicroelectronics.
Unsicherheit um Nvidia
Die Branche hängt an der Stimmung bei Nvidia. Die Untersuchungen rund um den Konzern bleiben ein Risiko für den gesamten KI-Chipsektor.
Nervöse Vorwoche
Am Freitag lag die STMicroelectronics-Aktie zeitweise rund 6,5 Prozent im Minus und war Schlusslicht im CAC 40, während der Nikkei etwa 5 Prozent verlor. Der Nasdaq erlebte laut Berichten die schlechteste Woche seit sechs Jahren.
Streit um die Konzernspitze
Ein Börsenportal verweist auf Spannungen zwischen dem französischen und dem italienischen Staat über die Verlängerung des Mandats von Konzernchef Jean-Marc Chéry.
Zinsen
Der Markt rechnet laut Berichten mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank am 9. Dezember. Am Mittwoch folgt der PCE-Preisindex.
Eine Produktmeldung half der Aktie nicht: STMicroelectronics stellte einen kompakteren Abstandssensor für Smartphones und Robotik vor.
Einordnung
Weit weg vom Juni-Hoch
Auf Sicht von sechs Monaten liegt die Aktie weit unter ihrem Hoch: Am 22. Juni 2026 notierte sie bei 69,36 Euro, der aktuelle Kurs von 38,115 Euro liegt damit rund 45 Prozent darunter. Die Schwankungen sind enorm, wie die Ausschläge von minus 6,5 Prozent am Freitag, plus 8,96 Prozent am Montag und minus 4,74 Prozent am Dienstag zeigen. Als nächste Termine stehen der Dividendenabschlag von 0,09 Euro am 14. Dezember und die Zahlen zum vierten Quartal am 28. Januar 2027 im Kalender.
Häufige Fragen zur STMicroelectronics-Aktie
Warum ist die STMicroelectronics-Aktie heute CAC40 Verlierer?
Nach dem Plus von 8,96 Prozent am Montag nehmen Anleger Gewinne mit. Zudem bleibt die Stimmung bei Nvidia und KI-Chips unsicher.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der STMicroelectronics-Aktie?
ISIN NL0000226223, WKN 893438, in Paris STMPA, in den USA STM an der NYSE.
Wie stark hat die Aktie am Dienstag verloren?
Um 14:10 Uhr stand sie mit minus 4,74 Prozent bei 38,115 Euro.
Wann legt STMicroelectronics die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal sind für den 28. Januar 2027 angesetzt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.