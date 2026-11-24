Am Montag war Nvidia nach der Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang um mehr als 31 Prozent gesprungen. Die Erleichterung riss die gesamte Branche mit: Micron, Lam Research und AMD legten in den USA zwischen 6,85 und 31,48 Prozent zu, in Paris führte die STMicroelectronics-Aktie den CAC 40 an. Am Dienstag folgt die Ernüchterung. Nvidia dürfte laut Reuters schwächer eröffnen, weil Untersuchungen zu mutmaßlicher chinesischer Spionage ein Risiko bleiben. Der europäische Technologiesektor verliert nach einem Plus von mehr als 4 Prozent am Vortag 1,48 Prozent. Soitec bricht um 6,8 Prozent ein.