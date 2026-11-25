Am 19. November schloss die STMicroelectronics-Aktie noch bei 41,17 Euro. Seitdem hat sie rund 15 Prozent verloren, unterbrochen nur vom Sprung am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia. Am Nachmittag steht mit dem US-Preisindex PCE der letzte wichtige Inflationswert vor der Sitzung der US-Notenbank am 8. und 9. Dezember an. Der Markt rechnet fest mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte.