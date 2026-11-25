Keine Atempause für den Chipkonzern: Die STMicroelectronics-Aktie (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Handelssymbol Euronext Paris: STMPA, US-Handelssymbol: STM an der NYSE) ist am Mittwochmorgen erneut der größte CAC40 Verlierer. Um 09:31 Uhr notierte die Aktie mit minus 2,51 Prozent bei 35,02 Euro, und das in einem Markt, der 0,68 Prozent höher eröffnet hat. Am Dienstag war die STMicroelectronics-Aktie bereits um 10,22 Prozent eingebrochen. Die erhoffte Gegenbewegung bleibt aus.
STMicroelectronics-Aktie CAC40 Verlierer: Minus 2,51 Prozent – der Ausverkauf geht in den nächsten Tag
Die STMicroelectronics-Aktie ist am Mittwochmorgen mit minus 2,51 Prozent auf 35,02 Euro erneut der größte CAC40 Verlierer. Nach dem Absturz um 10,22 Prozent am Dienstag bleibt eine Gegenbewegung aus. Schwache US-Chipwerte und Zollsorgen belasten weiter.
Die Gründe für den Kursverlust
Vier Faktoren belasten weiter
US-Chipwerte schließen tiefrot
Die Wall Street hat am Dienstagabend erneut KI-Aktien verkauft. Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, US-Handelssymbol: NVDA) verlor 5,86 Prozent, AMD 8,86 Prozent, Intel 8,15 Prozent und Broadcom 3,98 Prozent. Ein Teil dieser Verluste fiel erst nach dem europäischen Handelsschluss an und wird am Mittwoch nachvollzogen.
Dell überzeugt nicht alle
Der Computerhersteller Dell (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, US-Handelssymbol: DELL an der NYSE) hob nach Börsenschluss seine Jahresprognose zum dritten Mal in diesem Jahr an. Zugleich berichteten Marktbeobachter von schwächeren PC-Verkäufen, steigenden Speicherkosten und Lieferengpässen bei Bauteilen.
Neue Zollsorgen
Die US-Regierung will die Ergebnisse einer Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 großen Handelspartnern vorlegen. Erwartet werden neue Einfuhrzölle auf eine breite Palette von Waren.
Angeschlagenes Chartbild
Die Aktie hat am Dienstag die Unterstützung bei 38,60 Euro durchbrochen und unter dem Schlusskurs vom Freitag bei 36,72 Euro geschlossen. Mit 35,02 Euro markiert sie den tiefsten Stand der laufenden Abwärtsbewegung.
Einordnung
Fast ein Fünftel in gut einer Woche verloren
Am 19. November schloss die STMicroelectronics-Aktie noch bei 41,17 Euro. Seitdem hat sie rund 15 Prozent verloren, unterbrochen nur vom Sprung am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia. Am Nachmittag steht mit dem US-Preisindex PCE der letzte wichtige Inflationswert vor der Sitzung der US-Notenbank am 8. und 9. Dezember an. Der Markt rechnet fest mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur STMicroelectronics-Aktie
Warum ist die STMicroelectronics-Aktie heute CAC40 Verlierer?
US-Chipwerte haben am Dienstagabend deutlich tiefer geschlossen, dazu kommen Zollsorgen. Die Aktie verliert am Mittwochmorgen 2,51 Prozent.
Wo steht die STMicroelectronics-Aktie?
Um 09:31 Uhr bei 35,02 Euro, nach 35,92 Euro zum Schluss am Dienstag.
Wie viel hat die Aktie zuletzt verloren?
Seit dem 19. November rund 15 Prozent, allein am Dienstag 10,22 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der STMicroelectronics-Aktie?
ISIN NL0000226223, WKN 893438.
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