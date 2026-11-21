Die STMicroelectronics Aktie (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Handelssymbol Xetra: SGM, US-Handelssymbol: STM, NYSE) war am Freitag, 20. November 2026, der größte Verlierer im französischen Leitindex. Laut dpa-AFX brach das Papier um 10,8 Prozent ein. In Paris ging die STMicroelectronics Aktie bei 36,72 Euro aus dem Handel.
STMicroelectronics Aktie: Erst Investor-Day-Rally, dann minus 10,8 Prozent – das Schlusslicht im CAC 40
Die STMicroelectronics Aktie fällt am Freitag auf 36,72 Euro und ist der schwächste Wert der Pariser Börse. Zwei Tage zuvor hatte der Chef noch Investoren umworben. Was hinter dem Rückschlag steckt.
Die Achterbahn
Vom Spitzenreiter zum Schlusslicht in 24 Stunden
Am Mittwoch und Donnerstag gehörte die STMicroelectronics Aktie noch zu den Gewinnern im CAC 40. Am 19. November sprach Konzernchef Jean-Marc Chery vor Investoren, das Papier stieg um 4,76 Prozent auf 42,46 Euro und führte den Index an. Thema war unter anderem die Mikrocontroller-Familie STM32, deren Umsatz das Unternehmen dank Rechenzentren verdoppeln will.
Am Freitag kippte die Stimmung. Nach einem sehr schwachen Handel in Asien – der Nikkei verlor rund 5 Prozent – und den Verlusten an der Wall Street vom Donnerstag traf der Ausverkauf die gesamte europäische Chipbranche. ASML verlor 9,3 Prozent, auch Infineon und ASM International gaben deutlich nach. Eine Unternehmensnachricht von STMicroelectronics gab es nicht.
Einordnung
Warum die STMicroelectronics Aktie besonders verletzlich ist
STMicroelectronics liefert vor allem Chips für Autos und Industrieanlagen. Diese Märkte erholen sich nur langsam. Die Hoffnung der Anleger ruhte zuletzt darauf, dass KI-Rechenzentren und Satelliten neue Nachfrage bringen; der Ausblick auf das vierte Quartal war laut ad-hoc-news kräftiger ausgefallen als erwartet. Fällt die Stimmung für KI-Werte, trifft das auch diese Hoffnung.
Die Deutsche Bank bestätigte laut finanzen.ch am 20. November ihre Kaufempfehlung. Kursziele und Einstufungen sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur STMicroelectronics Aktie
Warum fiel die STMicroelectronics Aktie am Freitag so stark?
Wegen des weltweiten Ausverkaufs bei Halbleiter- und KI-Werten. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht.
Was ist das Hauptgeschäft von STMicroelectronics?
Chips für Autos, Industrie und Elektronik, darunter die Mikrocontroller-Familie STM32.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der STMicroelectronics Aktie?
ISIN NL0000226223, WKN 893438, Xetra-Kürzel SGM, US-Handelssymbol STM an der NYSE.
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