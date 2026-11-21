STMicroelectronics liefert vor allem Chips für Autos und Industrieanlagen. Diese Märkte erholen sich nur langsam. Die Hoffnung der Anleger ruhte zuletzt darauf, dass KI-Rechenzentren und Satelliten neue Nachfrage bringen; der Ausblick auf das vierte Quartal war laut ad-hoc-news kräftiger ausgefallen als erwartet. Fällt die Stimmung für KI-Werte, trifft das auch diese Hoffnung.