Der Leitindex CAC 40 lag um 09:31 Uhr 1,68 Prozent im Plus. Am Mittwoch hatte er 0,75 Prozent auf 7.980,57 Punkte verloren. Die Erholung speist sich aus mehreren Quellen: Die US-Börsen holten ihre Verluste vom Mittwoch größtenteils wieder auf, obwohl der Nasdaq zwischenzeitlich mehr als 4 Prozent im Minus lag. Asiatische Technologiewerte legten kräftig zu, in Taiwan stieg der Leitindex um 2,5 Prozent, getragen von Chipherstellern. Hinzu kommt, dass Anleger die neuen US-Zollpläne als weniger schädlich einstufen als befürchtet.