Die STMicroelectronics-Aktie ist am Donnerstagmorgen der stärkste Wert im CAC 40. Um 09:31 Uhr notierte das Papier an der Euronext Paris 4,28 Prozent höher bei 35,70 Euro. Der CAC40 Gewinner macht damit einen Teil der heftigen Verluste der vergangenen Tage wett.
STMicroelectronics-Aktie als CAC40 Gewinner: Chipwerte drehen nach dem Ausverkauf nach oben
Die STMicroelectronics-Aktie führt die CAC40 Gewinner am Donnerstagmorgen mit +4,28 % auf 35,70 Euro an. Auslöser ist die Erholung der Techwerte nach den Kursverlusten der Vortage.
CAC40 Gewinner
Warum die STMicroelectronics-Aktie heute steigt
Der Leitindex CAC 40 lag um 09:31 Uhr 1,68 Prozent im Plus. Am Mittwoch hatte er 0,75 Prozent auf 7.980,57 Punkte verloren. Die Erholung speist sich aus mehreren Quellen: Die US-Börsen holten ihre Verluste vom Mittwoch größtenteils wieder auf, obwohl der Nasdaq zwischenzeitlich mehr als 4 Prozent im Minus lag. Asiatische Technologiewerte legten kräftig zu, in Taiwan stieg der Leitindex um 2,5 Prozent, getragen von Chipherstellern. Hinzu kommt, dass Anleger die neuen US-Zollpläne als weniger schädlich einstufen als befürchtet.
Technologiewerte führten die Gewinne an. Nach Angaben von ABC Bourse legte STMicroelectronics im frühen Handel um rund 4,6 Prozent zu, der Zulieferer Soitec um 4,9 Prozent. Investoren kehrten zu Werten zurück, die vom KI-Boom profitieren sollen.
Der Hintergrund: Erst der Absturz, dann der Rebound
Die Bewegung folgt auf turbulente Tage. Am Dienstag war die Aktie um mehr als 10 Prozent auf 35,92 Euro eingebrochen, am Mittwoch schloss sie bei 34,23 Euro. Das heutige Plus ist deshalb zunächst eine Gegenbewegung nach starken Verlusten.
Fundamental stützt die Zahlenlage des dritten Quartals: Der Chiphersteller meldete am 29. Oktober einen Umsatz von 3,76 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 17,9 Prozent. Am 18. November hatte das Unternehmen einen Investorentag abgehalten, einen Tag später sprach Konzernchef Jean-Marc Chéry auf der Technologiekonferenz von Morgan Stanley. Die US-Bank stuft die Aktie weiterhin mit „Übergewichten“ ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- STMicroelectronics N.V.
- ISIN
- NL0000226223
- WKN
- 893438
- Handelssymbol
- STMPA (Euronext Paris)
- US-Symbol
- STM (NYSE)
- Kurs
- 35,70 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
Häufige Fragen zur STMicroelectronics-Aktie
Warum ist die STMicroelectronics-Aktie ein CAC40 Gewinner? Techwerte erholten sich am Morgen von den Verlusten der Vortage, die Aktie legte um 4,28 Prozent zu.
Wie viel hat die STMicroelectronics-Aktie am Vortag verloren? Am Dienstag fiel sie um mehr als 10 Prozent, am Mittwoch schloss sie bei 34,23 Euro.
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